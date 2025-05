A halász, aki Jézussal pálinkázott

Tíz éve történt, 2015. április 14-én, kedden. Reggel nem fagyott, a folyó fölött enyhe szél fújt. Bárjona Simon a konyhában ült, vékony pengéjű bicskával szalonnát vágott. Falatozott. A kenyeret törte, a hagymát harapta. A kávéspohárban szilvapálinka várakozott. A rádióból zene szólt, lusta pop.

Átugrom Máriékhoz kenyérért. Simon felesége sietve beszélt. Olyan gyorsan, mint aki attól fél, hogy a mondatok a fejébe szorulnak, és napestig a két füle közt zsongnak. Persze, az álmokhoz is kellenek szavak, mondogatta, azt is szélsebesen, csak éppen úgy élt, mint aki nem tudja kivárni a gyertyaoltást. A rövid lábú, testes asszony fürgén mozgott. Könnyű kabátba bújt, kendőt kötött, a küszöbről még visszaszólt: Ma van az öcséd névnapja, ha találkozol Tiborral, üzenem, hogy Isten éltesse.

Sosem ünnepli, felelte Simon, de már csak az ajtónak beszélt.

A rádióban híreket mondtak. Egy konyakedzett férfihang közölte, hogy az országgyűlés módosította a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényt, vagyis 2016-tól a folyókra, a természetes tavakra már nem lehet kiadni kereskedelmi célú halászati engedélyt. Hálót használni is csak rekreációs vagy ökológiai céllal lehet, s bár meghatározott számú eszközzel lehet halászni,

a zsákmányt már tilos lesz eladni.

Simon felhajtotta a pálinkát. A szeme bepárásodott. Felállt. Újra töltött. Nézte, ahogyan apró gyöngyök gyűlnek a pohár falához, majd a felest gyors mozdulattal az előző után küldte. Öklét az asztalra tette. Úgy tűnt, mintha támaszkodna, pedig csak az univerzum erejét szívta magába. Nagyokat fújtatott, akár egy bika, a tüdeje szétfeszítette a mellkasát, majd amikor már elegendő energiát gyűjtött, süvölteni kezdett.

Az égből alászálló angyalok hangja suttogás ahhoz képest, ami Simon torkából kiszakadt. Üveg pendült, papír remegett, fém sikoltott, az óralapon egymás mögé bújtak a mutatók.

Simon kirohant a házból, a folyóhoz érve térdre zuhant. Karját az égre felé dobta, úgy üvöltött. Mit akarsz tőlem? Ehhez értek, halász vagyok! Nem várt választ. A könnyei elapadtak. Visszatért a házba.

A konyhában egy idegen ült az asztalnál. Hogyan jött be, kérdezte Simon, mire a férfi azt felelte, hogy az ajtó nyitva állt. Azért jött, hogy segítsen. Simon egy székre rogyott. Rosszkor érkezett, mondta, rajtam nem lehet segíteni. Az anyósom beteg, az asszony többet beszél önmagával, mint velem, a munkámat pedig éppen most vette el az állam.

Sokféleképpen lehet halászni, jegyezte meg az idegen. Simon meglepődve nézett rá, és ezt mondta: Azt sem tudom, kicsoda maga. Az idegen válasz nélkül folytatta, hogy

hálóval nemcsak halakat, hanem adatokat, lelkeket is lehet gyűjteni.

Kizárt, hogy tudná, hogy ki vagyok, miféle ember, mondta Simon, de az is biztos, ha valamihez nem értek, akkor az a számítógép, az informatika. Halász vagyok, majd csöndben hozzátette: azaz csak voltam.

Simon a kredencből tiszta stampós poharat vett elő. Megtöltötte pálinkával. Szilva, tolta az idegen elé. Magának is öntött. Poharát a pohárhoz koccintotta, Isten, Isten.

Az idegen maga elé húzta a poharat. Beleszagolt. Az öcsém főzte, mondta Simon. Pálinkát bezzeg lehet, saját gyümölcsből, évente 86 litert. Ki érti ezt a világot.... Ami bódít, az tövig nyomva mehet, ami meg rendes élelmet tesz az asztalra, azt tiltják. Hogy szakadna rájuk a kupola, amikor a gombokat nyomkodják.

Az idegen is megitta a pálinkát, az üres poharat Simon elé tolta. Volna egy ajánlatom. Simon töltött, és megjegyezte, hogy reméli, ez nem valami multilevör, vagy hogy is mondják, mert akkor inkább csak igyanak. Egyszer már befürdött egy mézes-mázos edényessel, két tucat kukta még most is a fészerben rohad.

Beszélgessünk, Simon, szólt az idegen. Beszélgetünk, aztán meglátjuk, mire jutunk, de érzem, benned van kitartást. Erős vagy, akár a kőszikla.

Így telt el a nap. Beszélgettek, iszogattak, Simon felesége visszatért a kenyérrel, estére tojáslepényt sütött, majd az idegennek ágyat vetettek, és úgy aludtak mind a hárman, az idegen a tisztaszobában, mintha az élet csakis boldog napokból állna.

Simon hajnalban ébredt, kisétált a folyóhoz. A tükörsima víztükröt nézte, és érezte, valami megváltozott. A fészerben lógó hálóira gondolt, és arra, mennyi jó halat fogott. De ha így kell lennie, így lesz. Az élet változás, a változás élet. A kabátot összehúzta magán, s miközben várta, hogy a napsugár a horizonton átvágja magát az éj szövetén, hátul a tyúkudvar közepén fáradt, rekedt hangján megszólalt a kakas.

Hongkong, 1979. Egy halászcsalád a hajójuk fedélzetén a Dél-kínai-tengeren (Fotó: Nik Wheeler / Getty Images Hungary)

1950. Egy fedélzeti munkás kagylókat dobál a hajóján egy halomba (Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok, 1983. szeptember 12. Vörös snapper halak, amiket hálós halászattal fogtak a Channel szigetek közelében (Fotó: Bob Riha Jr / Getty Images Hungary)

Florida, Amerikai Egyesült Államok, 1950. Két halász egy csónakban a Florida Keys mocsaras területein. Az egyik férfi egy evezőt használ a csónak irányítására, míg a másik egy nagy hálót vet a vízbe (Fotó: Igfa / Getty Images Hungary)

Great Yarmouth, Egyesült Királyság, 1936. október 12. Halászfeleségek heringet árusítanak a mólón (Fotó: Reg Speller / Getty Images Hungary)

Skócia, 1983. Halászok dolgoznak a hajójukon, miközben tengeren fogott kagylókat válogatják (Fotó: Epics / Getty Images Hungary)

Morgan City, Louisiana, Amerikai Egyesült Államok, 1955. Egy halász friss garnélákat rak ki egy halászati területen (Fotó: Three Lions / Getty Images Hungary)

Kanada, Amerikai Egyesült Államok, 1949. Egy halász halászhálót javít (Fotó: National Film Board of Canada / Getty Images Hungary)

1995. Spanyol halászhajó a viharban az Északi-tengeren (Fotó: Christopher Pillitz / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1943. május. Munkások halakat csomagolnak és jegelnek a Fulton halpiacon (Fotó: Gordon Parks / Getty Images Hungary)

Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok, 1983. szeptember 12. Halászok dolgoznak a part mentén, a Channel szigetek közelében (Fotó: Bob Riha Jr / Getty Images Hungary)

Kanada, 1949. Két nő új halászhálót sző (Fotó: National Film Board of Canada / Getty Images Hungary)

Kanada, Amerikai Egyesült Államok, 1995. július 16. Halászok egy reggeli lazacfogást mutatnak be egy horgásztúra során (Fotó: Bob Riha Jr / Getty Images Hungary)

Grönland, Dánia, 1967. július 15. Halászok munka közben (Fotó: Mirrorpix / Getty Images Hungary)

Amerikai Egyesült Államok. Királyrák halászat Alaszka vizein (Fotó: Jean-Erick PASQUIER / Getty Images Hungary)

Onkaparinga, Dél-Ausztrália, 1935. A halászok egy csónakban Port Noarlunga közelében (Fotó: Fpg / Getty Images Hungary)

Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok. Lew Ayres, aki a hétvégét Catalina-szigeten tölti, éppen azt tanítja Ginger Rogersnek, hogyan kell kardhalat fogni (Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)

Québec, Kanada, 1960. Egy kikötő halászhajókkal (Fotó: Archive Photos / Getty Images Hungary)

Québec, Kanada, 1952. Halászok rákokat válogatnak fa ládákba a Magdalen-szigetek partján (Fotó: National Film Board of Canada / Getty Images Hungary)