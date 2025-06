Golf a Holdon

Történt egyszer, valamikor a XXI. század zűrzavaros évtizedeiben, hogy Rory D. Ward skót kályhamestert feljutott a Holdra. Ez önmagában még nem lett volna izgalmas, akkoriban boldog-boldogtalant kilőttek a világűrbe – persze csak akkor, ha volt ehhez elegendő pénze.

Wardnak volt. Angliában – talán az óceáni éghajlat miatt – minden házban épült kályha. Kisebb, nagyobb, vasból öntött, falba rakott, hordozható, mindegy is, miféle.

Albionban ugyanis nem a köd a legfőbb ellenség, hanem a nyirkosság, a csontig hatoló, szívet párásító.

Rory D. Ward tudta jól, ha valamiből meggazdagodhat, az a kályhaépítés tudománya, és az apja hiába szánta maga mellé hentesnek, őt csakis a kéményépítés és füstelvezetés mestersége érdekelte. Munkáját olyan jól végezte, hogy rövid idő alatt tehetős ember lett. Ez tette számára lehetővé, hogy a kályhaépítésből származó jövedelmét arra fordítsa, amire csak akarja. S mivel Ward szeretett golfozni, épített néhány lyukas pályát is, lehetőleg valamelyik híres lepárló mellé, s ha ilyen a környéken nem volt, a frissen nyírt lankák közé felhúzott egy üzemet.

Olyan gazdagságról csak kevesen álmodtak, amilyet Ward elért, arról viszont még kevesebben tudtak, hogy Ward csodálatosnak indult házassága romokban hevert. Ennek oka az volt, hogy amíg Ward golfozott és a párlatokkal kísérletezett, felesége, a bulvársajtó kedvelt címlaparca, a szépséges Bethany ráfanyalodott a Ward-birodalom intézőjére, bizonyos Gerard C. McKonnenre, aki azt hitte, hogy ezzel Wardnak tesz szívességet, hiszen egy intéző dolga az, hogy mindenben tüstént és haladéktalanul intézkedjen.

Ward ezt másként gondolta. Bosszút forralt. Olyat, amit csak a legizgalmasabb krimikben lehet olvasni. Sokat töprengett azon, hogy mi volna számára az igazán méltó elégtétel, és amikor kitalálta, maga sem hitte, mennyire ötletes.

A kályhamester befizetett egy holdkörüli útra. Azt vette a fejébe, hogy amikor majd kiszállnak a kőgolyóbis felszínén, hogy – ahogyan a bédekker ígérte – eltöltsenek ott néhány feledhetetlen percet, végrehajtja tervét.

Az útra elvitte kedvenc golfütőjét, és tucatnyi labdát pakolt. Azt találta ki ugyanis, hogy ő, odafent a Holdon, a Föld felé küld néhány speciális golflabdát. Azokba olyan érzékelőket építtetett, amelyek jeladóját Gerard C. McKonnen házának pincéjébe rejtették el. Ward elképzelése az volt, hogy odafönt a Holdról elüti a labdát, s az majd – érzékelve a jeladót – szédítő tempóban a Föld felé száguld, belép a légkörbe, majd pusztító erővel csapódik Gerard C. McKonnen házába – végezve így az skót völgyek amorózójával. A nyomozók pedig semmi mást nem tudnak megállapítani, csak azt, hogy a tragédiáért a Föld légkörébe érkező, ott fel nem robbanó, a felszínt elérő meteorit a felelős. Ötletét az egykori Thor-projektről kölcsönözte, amelyben egy volfrámból öntött rúd végzett volna óriási pusztítást.

Ward csak egyvalamivel nem számolt: a fizika törvényeivel. Mert hiába értett a hőtanhoz, az asztrofizika kívül esett érdeklődési körén.

Ezért történt az, hogy miután Rory D. Ward feljutott a Holdra, és nekiállt ott golfozni, a turistacsoport lelkes tagjai értetlenül bámulták igyekezetét. Ward pufi szkafanderében egyre csak suhintott, küzdött, ám a labdák, a szépen preparált labdák sorra a holdporba hulltak, nem messze Wardtól. A kályhamester honnan is tudhatta volna, hogy ütésének átlagsebessége (mintegy 30 m/s) messze elmarad a Hold szökési sebességétől (2,38 km/s), így egy golflabdát képtelenség úgy a Föld felé ütni, hogy az elhagyná a Hold vonzását. Ehhez ágyúra lett volna szükség – s még akkor is fennállt a veszély, hogy könnyű golflabda a Föld légkörébe érve elég. S bár Ward lelkében egy egész egész hadosztályra való bánat összegyűlt, még az is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy bosszúját ilyen fondorlatos módon beteljesíthesse.

Rory D. Ward skót kályhamestert így visszatért a Földre, és mi mást tehetett: beadta a válókeresetet.

