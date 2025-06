Piaci históriák

Az összes kofa egy gyerekcipőt kerülgetett a piacon. A placc közepén hevert, ott, ahol mindenkinek keresztül kellett vágnia. Senki nem rúgta odébb, nem vették fel, hogy elvigyék az útból. A legtöbben kikerülték, a kosárfonó asszony pedig keresztet vetett, amikor elhaladt mellette. Én egy régi kétkaros mérleget cipeltem a pultom felé, amikor észrevettem az aprócska szandált. Később visszamentem érte, de akkor már csak a hűlt helyét találtam. Próbáltam visszaemlékezni, milyen volt, de a színét sem tudtam felidézni. A többi kofa azt mondta, csak képzelődtem, semmiféle cipő nem volt a placcon. A kosárfonó asszony a Miatyánkot kezdte mormolni, amikor szóba hoztam az elveszett lábbelit.

Délelőtt szinte senki nem vásárolt nálam. Kezdtem azt gondolni, hogy a reggeli szandál valamiféle furcsa jel lehetett. Gondoltam, nem árt, ha én is elmormolok egy imát, talán az leveszi rólam a vevőket távol tartó átkot. Mivel csak az asztali imádságra emlékeztem nagyanyám tanításából, így azt kezdtem mondani. Épp ott tartottam, hogy „annak neve legyen áldott”, amikor a mérlegem jobb serpenyője hirtelen megmozdult. Közelebb mentem, s alig hittem a szememnek. A reggeli gyerekcipő csücsült a mérlegemben. Felismertem, semmi kétségem nem volt. Gyorsan lekaptam, és betettem a pult alatti lévő dobozba, mielőtt valaki feljelent, hogy nem tartom be a higiénés előírásokat.

Délelőtt kilenc óra van, most már hosszú sor kanyarog a standom előtt. Mindenki a ropogós cseresznyéből venne. Az a furcsa férfi a sor végén áll, mozdulatlanul. Keskeny vállú, sovány alak, mozdulatai tétovák. Mikor sorra kerül, nem alkuszik, nem kérdez, csak egy csokor petrezselymet kér, nem cseresznyét, mint a többiek. Rácsodálkozik a mérlegemre. Régi darab, rézkaros, súlyos szerkezet, négy évtizede velem van. Megérinti. Végighúzza az ujját a karcolásokon.

Világi egy darab, mosolyog. Régi, ugye?, kérdi. Biccentek. Negyvenéves, mondom. Rám néz. Fáradtnak tűnik, mint aki régóta nem aludt jól. Akkor biztosan pontos, teszi hozzá kissé zavartan. A régi masinák megbízhatóbbak, mint az újak. Próbálja ki, biztatom, tegye csak rá a hátizsákját! Felpakolja, látom rajta, valóban kíváncsi, mennyit nyom. A mutató megindul, de nem áll meg öt-hat kilónál. Egyenesen százharmincra szalad, aztán megremeg. Ez csak egy táska, mondja ijedten. Benne egy palack víz meg egy kabát. Nem lehet ennyire nehéz.

Vannak napok, amikor a mérlegek mást mutatnak, felelem. A valóságot. Valamit, amit nem lehet leírni, de érezni lehet, mint a párát a levegőben.

A férfi a mutatóra néz, aztán rám. A keze ügyében lévő petrezselymet morzsolgatja. Odahaza, ha van három gyereked, nem visznek el a háborúba. Ezért próbálkoztunk annyiszor, hogy összejöjjön a harmadik is. De az asszony a második után mindig elvetélt. Az orvos azt mondta, nem miatta van. Hanem a háború miatt. Az idegesség, az vitte el a csimotákat. Meg a bizonytalanság. Igaza volt a szomszéd öregasszonynak, amikor azt mondta: az anyaméh már nem otthon, hanem bunker. És a test nem hoz világra gyereket, ha nincs otthon.

Nézem az ujjait. A körmei alá sár ment. Akaratlanul is magával hozta ezt a kis földdarabot az otthonából.

Aztán, amikor már nem volt tovább, mert nem lett terhes az asszony, jöttek értem. De addigra én már elszöktem, suttogja. A mérlegre nézek. A mutató még egyszer megremeg, aztán lassan visszaáll nullára. A férfi kifizeti a petrezselymet, aztán azt mondja, adjak húsleveshez való zöldségeket is, hátha lesz kinek főzni. Azt meséli, minden szombaton a buszpályaudvaron áll, és vár. Az albérletet kicsinosította, már orvost is talált az asszonynak. Csak meg kellene érkeznie végre.

Az ismeretlen nő délután négykor jön, amikor a kofák többsége már elpakolni készül. A nap valahol fönn lebeg, a ponyvák felett, de nem süt be rendesen, csak hunyorogva figyel. A nő halkan, szinte nesztelenül jelenik meg. Szájmaszkot visel, fején kendő, kezén gumikesztyű, mintha csak most lépett volna ki egy fertőtlenítőkamrából. A kezében ökovászonszatyor, olyasfajta, amit magadnak varrsz, ha már nem bízol senkiben. Ő is a mérlegemet bámulja. Úgy kémleli, mintha emlékezne rá valahonnan, vagy mintha valamit keresne rajta.

Ez vajon működik még?, teszi fel a kérdést, de inkább magának, mint nekem. Tökéletesen szuperál, felelem, és megemelem a súlyokat, hogy lássa: itt minden mozdul, ha kell. Elneveti magát.

Zöldséget venne, de nem tud dönteni. A cukkinit nézi, aztán a retket, végül néhány répát tesz a mérleg tálcájára. A mutató rögtön nyolcvankilenc kilóra ugrik, mintha nem répa lenne a serpenyőben, hanem valami nehezebb – mintha az elmúlt évtizedek összes terhét a zöldségek mellé pakolta volna.

Ez biztos nem annyi, jegyzi meg. Nem, mondom, ezek nem a répák, hanem a maga gondjai.

Leül az egyik ládára. Az arcát nem látom rendesen a maszk mögött, de azt észreveszem, hogy könnyezik.

Már azt sem tudom, mit ehetek. A levegőben mikrorészecskék, a paradicsomban nitrát. Azt olvastam, a talajban is hormonmaradványok vannak, nem is beszélve a mikroműanyagról. Minden mérgez. A testem nem bírja sokáig. Reggelente úgy kelek, mintha valami vegyszerrel lennék kitöltve. Az orvosok is hülyeségeket beszélnek, senkiben nem bízhatok. A munkahelyemről kirúgtak, mert szerintük mentális problémáim vannak. Maga szerint is őrült vagyok?

Alaposan megnézem. Karikás a szeme, a csuklója szinte áttetsző, mintha nem lenne benne vér, csak félelem. A vászonszatyor ölében pihen, ujjai görcsösen szorítják. És a gyerekem vajon mit eszik majd? – teszi fel a kérdést. Ha egyáltalán merek szülni. Hogyan lehetnék anyja bárminek egy ilyen szennyezett bolygón?

Megfogom a mérleg nyelvét. Finoman visszatolom nullára.

Kérek egy céklát. De tényleg csak egyet, mondja halkan. Beleteszem a szatyrába, óvatosan, mint egy törékeny tojást. Ajándék, mosolygok rá. Nem köszöni meg, csak int, és már el is tűnik. A helyen, ahol állt, most üresség kong. Úgy képzelem, itt maradt a nő szorongásának lenyomata, egy láthatatlan folt, ami ezentúl mindenkire ráragad, ha éppen ezen a tenyérnyi részen áll meg. Elhatározom, hogy miután bezár a piac, slaggal alaposan lecsapatom azt a helyet, ahol a nő állt. Ki tudja...

A következő vevő zárás előtt érkezik. A standok között megfáradt kofák legyezik magukat. Éppen most vagyok túl két kiló zöldborsó megpucolásán és egy nyűgösen alkudozó nénin, aki almát vett, de azt a három darabot legalább fél órán át válogatta. Megjelenik egy nő, sötétkék kosztümben és tűsarkúban. Nyakában selyemkendő, karján egy márkás retikül. Nem nézelődik, nem torpan meg, céltudatosan tart felém. Nem emlékszem arra, hogy valaha láttam volna. Amikor a pultomhoz ér, megcsörren a telefonja. Azonnal felveszi, toporog, miközben angolul beszél. A boss szót legalább tízszer elmondja öt percen belül. Remeg az ajka, amikor leteszi a telefont. Azt mondja, siet, csak azért jött ide, mert finger lime-ot keres, és valaki hozzám irányította. Kikerekedik a szemem, azt sem értem, miről beszél. Biztosan látja a tanácstalanságomat, mert magyarázni kezdi, hogy a finger lime nem más, mint kaviárcitrom. Ilyet én nem árulok, mondom neki, de van nagyon szép citromom, tessék abból vinni. Az nem kell, válaszol a nő, aztán a régi mérlegre mutat, és azt kérdi: ez eladó? Ingatom a fejem, hogy nem. Inkább egyen egy kis cseresznyét, mondom a nőnek, és felé nyújtok egy tál érett ropogós gyümölcsöt. Kivesz egy marékkal, és a mérleg egyik serpenyőjébe rakja. Mérje le, kifizetem, magának sincs ingyen, mondja. A mérleg nyelve száz kilónál remegve áll meg. Ennek a nőnek semmit nem kell elmagyarázni, pontosan tudja, miért ilyen nehéz az a pár szem cseresznye, amit az imént rakott a serpenyőbe.

Mindennap ötkor kelek, kezdi a történetét. A hétvégén anyámnál hagytam a gyereket. Azt találta mondani, hogy ha nem tudok vele foglalkozni, akkor nem kellett volna megszülnöm. Amikor kijöttem a kertkapun, bőgtem, pedig nem szoktam. A munkahelyemről elkéstem. A főnököm azt mondta, így soha nem leszek partner az ügyvédi irodában. Az óvónő is panaszkodott: álmos a gyerek, csendes, olyan, mintha jelen sem lenne egész nap. Azt érzem, valami egyre húz lefelé.

Az esték a legrosszabbak. Mire végre hazaérek, a gyerek már félig alszik. Ha szerencsém van, ad egy puszit. Nézem, ahogy elalszik, és azt érzem, szinte semmi közünk nincs egymáshoz.

Miután a mérleg nyelve visszaáll nullára, a nő azt mondja: mennie kell. A cseresznyét zacskóba rakom, teszek még mellé egy jó nagy marékkal. Odanyújtom a nőnek, és azt mondom, vigye el a gyerekének. Megköszöni. Hogy hívják a kicsit?, érdeklődöm. Rozi, mondja, és mióta itt van, először mosolyog. Aztán hozzáteszi, rohan, mert még ünneplőcipőt kell venni Rozinak, pár napja ugyanis elhagyták a fél pár szandálját, itt, a piacon.

