Egyszer fent, egyszer lent

Boulogne-sur-Mer két dologról híres. Legalábbis ezt gondolja a tízéves Matthieu. Egyrészt ebben a városban született Franck Ribéry, a francia labdarúgó-válogatott korábbi remek futballistája, illetve ebben az évben pontosan ezen a napon, július 6-án itt ér véget a Tour de France második szakasza.

Matthieu szobájában több poszter is díszíti a helyenként kopott falat, a sportolók között pedig a legelőkelőbb helyen Bernard Hinault kapott helyet. Hiába nem ismerte, sosem látta versenyezni az ötszörös Tour-győztest, példaképként tekint rá. Nem csoda, hiszen mindmáig ő a franciák utolsó bringása, aki megnyerte a háromhetes hazai körversenyt. Éppen negyven évvel ezelőtt, 1985-ben.

A Hinault-t ábrázoló kép alatt egy fehér papíron Matthieu kézírásával egy idézet olvasható:

Amíg lélegzem, támadok.

Zárójelben a mondat birtokosa: Bernard Hinault.

Matthieu mióta az eszét tudja, kerékpárversenyző szeretne lenni. Komolyan is veszi, amit mond, hiszen a fáradtság legkisebb jele nélkül rajzolja le magát, miközben sárga trikóban átveszi az összetett győztesének járó trófeát Párizsban. A képen feltűnik a Champs-Élysées és a Diadalív, a háttérben az Eiffel-torony és egy hatalmas francia zászló.

No, persze, azért nem csak így készül ám élete legfontosabb napjára a tízéves fiú. Nagyon precíz edzéstervet dolgozott ki magának a mai napra is: reggeli után öt kör tekerés a szomszédos utcákat érintve Léonnal, majd a nagyi verhetetlen palacsintájának elfogyasztása után irány a kanapé, mert kezdődik is a közvetítés a mai szakaszról.

Apropó, nagyi. Matthieu papája nagyon sokat mesélt neki arról, milyen volt az élet Franciaországban akkor, amikor megpróbálták feledni a második világháború borzalmait. Nem volt egyszerű helyzetben senki sem, de amikor elkezdődött a Tour, mintha varázsütésre változott volna meg minden. Az emberek jókedvűek voltak, körülülték a rádiót, beszélgettek, mosolyogtak, és nem hátra, hanem előre néztek.

Matthieu-nek gyakran eszébe jut a nagypapája, akivel rengeteget diskuráltak a kerékpározásról.

Tudod, kisfiam, az egész élet olyan, mint a kerékpározás. Lehetőséget kaptál arra, hogy élvezd, a többi csak rajtad múlik. Nem lesz mindig könnyű, lesznek benne hullámvölgyek, egyszer fent, s egyszer lent, de ha küzdesz, előbb vagy utóbb eléred a célodat. A lényeg, hogy soha ne állj meg, soha ne add fel, bármennyire is fáj.

Délután öt óra. Hatalmas a tömeg Boulogne-sur-Mer belvárosában. Óriási hajrá, az utolsó méterekig kiélezett a küzdelem. Extázis, tapsvihar, öröm és könnyek.

Matthieu újra eljátszott a gondolattal, hogy egy szép napon ő áll majd ott a dobogó legtetején.

Hajnali négy óra. Matthieu felébred álmából, zihál, teste teljesen izzadt. Azt álmodta, hogy a szakaszgyőzelemért küzd az Alpe d'Huezen, fülében pedig az ikon, Eddy Merckx szavai csengtek: Az nyeri meg a versenyt, aki a legtöbbet képes szenvedni.

Párizs, Franciaország, 1995. július 23. A főmezőny a Champs-Élysées sugárúton ereszkedik le, mögöttük a Diadalív látható, a Tour de France utolsó szakaszán (Fotó: Mike Powell / Getty Images Hungary)

Párizs, Franciaország, 1993. július 25. A mezőny a Concorde térnél 1993-as Tour de France utolsó szakaszán (Fotó: Jerome Prevost / Getty Images Hungary)

Brest, Franciaország, 1974. Több száz kerékpáros halad át Brest városán a Tour de France egyik szakaszán (Fotó: McCabe / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1999. július 18. Egy piknikező család tapssal fogadja a kerékpárosokat a Tour de France 14. szakaszán (Fotó: Jean-Yves Ruszniewski / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1995. július. A spanyol Miguel Indurain verseny közben a Tour de France második szakaszán (Fotó: Mike Powell / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1965. Joseph Groussard és Rik Van Looy versenyzők (Fotó: Roger Viollet / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1997. július 11. Tömegrajt a Tour de France-on (Fotó: Ruediger Fessel / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1964. június 13. Jacques Anquetil, az első francia kerékpáros, aki ötször nyerte meg a Tour de France-t, előkészíti kerékpárját a versenyre (Fotó: Don Morley / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1999. július 3. Richard Virenque, a Polti csapat versenyzője (Fotó: Bernard Bisson / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1962. Az Europe 1 rádióállomás járművei a Tour de France útvonalán (Fotó: Keystone-France / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1989. július 23. Laurent Fignon francia országúti kerékpáros az egyik nagy esélyes a Tour de France-on (Fotó: Jean-Yves Ruszniewski / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1938. Kerékpárosok a Tour de France 17. szakaszán, Luchon és Tarbes között a Pireneusok hegységben (Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1939. július 26. Sylvère Maes és Edward Vissers egy emelkedőn tekernek a Tour de France 15. szakaszán (Fotó: Fpg / Getty Images Hungary)

Aix-les-Bains, Franciaország, 1996. július 5. Michael Boogerd, a holland Rabobank csapat versenyzője karjait felemelve ünnepli a győzelmét (Fotó: Mike Powell / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1999. július 1. Steels Tom akcióban a sprint során (Fotó: Tim de Waele / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1999. július 25. Az ausztrál Robbie McEwen, a Rabobank csapat versenyzője ünnepli a győzelmet az 1999-es Tour de France utolsó szakaszán, amely Arpajon és Párizs között zajlott (Fotó: Doug Pensinger / Getty Images Hungary)

Lyon, Franciaország, 1991. július 7. Gyerekek integetnek a kerékpárosoknak az erkélyről (Fotó: Antoine Gyori - Corbis / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1994. A spanyol Miguel Indurain, a Banesto csapat versenyzője, mögött Luc Leblanc halad a Tour de France 16. szakaszán, Valréas és L’Alpe d’Huez között (Fotó: Pascal Rondeau / Getty Images Hungary)

Franciaország, 1953. július 10. Gino Bartali visszaadja a csavarkulcsot edzőjének, Alfredo Nindának a támogató autóban, miután meghúzta a kormányt, amely meglazult (Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)