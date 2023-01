Ez a két filmzene a mozivásznon kívül is nagy népszerűségre tett szert

Sokáig lehetne vitatkozni, hogy egy filmet elsősorban a forgatókönyv, a színészi alakítás, a rendezés vagy az operatőri munka tesz-e remekművé. Az azonban vitathatatlan, hogy a hangulatfestés egyik legjobb eszköze a zene, ezt pedig számos alkotó kreatívan ki is használja. Két olyan filmzenét mutatunk be, ami a mozivásznon kívül is nagy népszerűségre tett szert.

VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan

Reisz Gábor 2014-ben bemutatott első nagyjátékfilmje a huszonéves magyar fiatalok tévelygését, útkeresését, ambivalenciáit annyi humorral és olyan azonosulhatóan jelenítette meg, hogy igen hamar kultfilmmé vált. Kreatív bájának szerves része a rendező által összeverbuvált VAN filmzenekar, amelyben Reisz maga is játszik. A VAN elnyerte többek között a Torinói Filmfesztivál különdíját, közönségdíját és kritikusi díját, a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, valamint a Szófiai Nemzetközi Filmfesztivál legjobb rendezőnek járó díját. Az együttműködés olyan sikeresnek bizonyult, hogy Reisz Gábor a második nagyjátékfilmje (Rossz versek, 2018) zenéjét is Csorba Lóránttal (Lóci játszik) közösen szerezte.

Liza, a rókatündér

Ujj Mészáros Károly japán mitológiából merítkező romantikus vígjátéka 2015 februárjában került a mozikba. A rendező első nagyjátékfilmjébe szinte bele sem lehet kötni, az erős, komplex, tartalmas és magával ragadó Liza, a rókatündért talán az Amélie csodálatos életéhez tudnám hasonlítani. Sok egyéb mellett az is közös a két alkotásban, hogy kiemelt hangsúlyt kap bennük a zene. A filmben felcsendülő dalokat Tövisházi Ambrus (Erik Sumo Band, Péterfy Bori & Love Band) szerezte, az aláfestő zenéket pedig Csengery Dániel komponálta.