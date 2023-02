A gyergyói-medencében lehet valami a levegőben, hiszen az utóbbi időkben egyre több zenekar érkezik onnan. Tavaly a Petőfi-díjat a gyergyószentmiklósi 4S Street zenekar nyerte el. Nézzük meg, hogy milyen is ez a most ötéves banda.

A popkultúra érdekessége, hogy időnként egy-egy régió kiemelkedik a mezőnyből, ilyen volt egykor mondjuk Pécs és környéke. Az utóbbi időkben egyre többet hallunk a Gyergyói-medencéről, éppen ezért körülnézünk, kik is érkeznek onnan.

A Bagossy Brothers Companyt nem kell bemutatni, de sokaknak lehet ismerős még a No Sugar és a Teddy Queen formáció is. Az X Faktor legutóbbi évadát Solyom Bernadett nyerte, de szintén onnan származik egy korábbi X Faktor döntős, Baricz Gergő is. Mindezek ellenére meglepetésszámba ment az, hogy a tavalyi Petőfi Zenei Díjat a szintén onnan származó 4S Street zenekar nyerte el. Lássuk, milyen ez a zenei formáció, kik ők, honnan is indultak.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy életünk göröngyös útjait járva kell-e, érdemes-e visszanézni időnként. A 4S Street kapcsán elég egyértelműnek tűnik, hogy igen, hiszen a Bagossy László produceri munkájával kiegészülő, ötéves életutat magának tudó formáció pillanatok alatt a rádiókban találta saját szerzeményeit.

1. Ne emlékezz vissza

Elsőként a Ne emlékezz vissza című dallal kezdett kísérletezni a zenekar, amelynek következtében végül összeállt az a formáció, amelyet ma ismerünk. Habár már rögtön az első dallal igyekeznek ellentmondani az előbb említett tézisnek, mi azért mégis visszanézünk.

2. Egyszer fenn

Nem maradunk mondanivaló nélkül a másik, nagyon kedvelt daluk hallgatásakor sem, ugyanis mindenki tudja, hogy Egyszer fenn „és egyszer lenn″, amely 2018-ban az Erdély Legszebb Dala címet kapta.

3. Fellegvár

Aki kíváncsi rá, hogy miből is lesz a cserebogár... A Fellegvár első albumuk címadó dala, és természetesen a rádiókban is debütáló számaik egyike. A ritmusos, gördülékeny dalszöveg lágy, dallamos zenei hátteret kapott, bár korábban kísérleteztek vele más irányban is. Itt például meghallgatható rap-betétes verzióban.

4. Van az úgy

Ugyancsak a Fellegvár albumon található egy másik fülbemászó dal, a Van az úgy éppen a változásokról szól, arról, hogy „van az úgy, hogy semmi sincs ugyanúgy”. A zenekar a közös írás mellett voksol, így sosem lehet tudni, hogy ki lehet az egyes dalszövegek valódi szerzője.

5. Könnyedén lepereg

„Az idő fut, az idő száll”, és máris ötéves a zenekar, akik 2021-ben a legszebb Erdélyi Magyar Dal címet nyerték el a Mesélek a bornak című számukkal, 2022-ben pedig már Az év zenekara címet is megkapták a Petőfi Zenei Díj odaítélésekor.

Idén február 16-án pedig teltházas koncertet adnak az A38 Hajón. Te ott leszel?