Talán mindenkinek ismerős az a vicc, amikor két jazz-zenész beszélget: – Képzeld, megvettem a lemezedet! - mire a másik – Te voltál az? Ugyan a jazz népszerűsége nem feltétlenül van arányban az értékével, most mégis kísérletet teszünk a műfaj megkedveltetésére.

Öt olyan dalt és formációt hozunk, amelyek garantáltan kedvet csinálnak a műfaj hallgatásához.

Dresch Mihály és Lukács Miklós az etnojazz kiemelkedő veteránjainak számítanak, nem véletlenül esett rá a választásunk elsőként. A Dresch Quartetben is együtt zenélő páros megalakította duóját is, amelyben Lukács igényes cimbalomjátékát Dresch furulyával, fuhunnal vagy épp szaxofonnal kíséri. Első lemezük a Labirintus címet viseli, amelyben sokszínű zenei világuk úgy innovatív, hogy közben a tradíciók is fontos szerepet kapnak.

A Barabás Lőrinc Quartet albumait leginkább Miles Davis zenéi ihlették, energikus művei a fúziós jazz irányába mozdulnak el. Az utóbbi időkben jelentősen átalakult formációban Barabás trombitaművészetét korábban billentyűn Cséry Zoltán, basszusgitáron Herr Attila, dobokon pedig Nagy Zsolt kísérte, jelenlegi zenésztársai Premecz Mátyás billentyűs, Ajtai Péter bőgős és Klausz Ádám dobos. Egy jól ismert Queen-dal feldolgozását hoztunk el ízelítőül:

Harcsa Veronikát talán nem is kell bemutatni, hiszen nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is meglehetősen ismertté vált. Gyémánt Bálinttal már egész régóta zenélnek együtt duó formációban, több lemezük is született együtt. Különleges énekhangja mellett a gazdag zenei tudást szintetizáló műveik a jazz műfajában abszolút kedvcsinálónak nevezhetőek.

Az Antal Gábor nevével fémjelzett fiatal zenészekből álló trió ugyancsak 2016-ban alakult. Nagy zenei tudást mozgósító, sodró instrumentális kompozícióit számos díjjal kitüntették. Antal Gábor fantasztikus zongorajátékát basszusgitáron Szentgallay György, dobokon Molnár Mátyás kíséri. Dallam- és ritmusközpontú zenéjüket időnként Szőke Szandra énekhangja egészíti ki.

A Peet Project – szintén kiemelésre érdemes formáció – 2009 óta működik. Funkba hajló jazzy zenéjüknek üdítő színfoltja Ferencz Péter (Peet) énekhangja és kiváló hegedűszólói. Peet mellett szaxofonon Závodi Attila, billentyűn Magán Olivér, basszusgitáron Gudics Márton, dobokon Gudics Marcell játszik. Saját dalaik mellett poposabb feldolgozásokat is hallhatunk tőlük.

Az információk a popkulturalis.hu oldalról származnak.