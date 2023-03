Mindannyian tapasztaltunk már generációs különbségekből fakadó kommunikációs félreértéseket, és ismerősen csengenek a „Bezzeg a mi időnkben...” típusú mondatok... Talán a zenei ízlés terén is találkozhattál eltérésekkel, azonban jó hírünk van! Bemutatjuk az együttest, akiknek a dalait a nagyszüleid is imádni fogják! A zenei elmélyülés mellé pedig néhány izgalmas információval is ellátunk a zenekart illetően.

Carson Coma

Milyen lehet egy beszélgetés a nagyszülőkkel, ahol nem az a téma, hogy mennyi hiányzik a keresztrejtvény kitöltéséből, hanem arról kérdezzük őket, hogy ők hogyan szórakoztak fiatalon? Talán ezekben a kérdésekben is segítségünkre lehet a Carson Coma. A 2018-ban alakult hat tagú formáció hatvanas éveket előidéző zenei stílusa sok mindennek mondható, de unalmasnak, vagy egysíkúnak biztosan nem. Ez magyarázhatja üstökös-szerű berobbanásukat is a magyar zeneiparba.

Nem vagyok ideges

Bemelegítésnek kezdjük is a Nem vagyok ideges című feldolgozásukkal, amely Korda György nagyszerű slágere nyomán került vissza a köztudatba. Azon a tényen túl, hogy a magával ragadó hangzás azonnal felpörgeti a hangulatot, a fiataloknak különösen nagy segítséget jelenthet például a vizsgaidőszakban. A dal különlegessége, hogy itt nem csupán a frontember, Fekete Giorgio énekel, hanem Héra Barnabás is, az együttes dobosa is.

Hobbihajótörött

A kezdetben angol nyelven előadó zenekar 2020-tól a korábban említett feldolgozással, majd a Lesz ami lesz albumával tette hivatalossá, hogy magyar nyelvű dalszövegekkel folytatják a pályafutásukat. Ezen album egyik átütő kreációja a Hobbihajótörött is. Ugyanakkor a zenekar énekesének kulturális hátterére való tekintettel nem lepődnénk meg olasz nyelvű előadásokon sem, hiszen Fekete Giorgio olasz felmenőinek köszönhetően kiválóan beszéli a nyelvet.

Én még sohasem

A Lesz ami lesz albumuknak az Én még sohasem című számot is köszönhetjük, amely szuper beszélgetés kezdeményezőként is szolgálhat a fiatalságról és a vele járó emlékekről, hibákról. Ezen az albumon túl érdemes meghallgatnod a 2019-es Corduroy Club, illetve a 2022-ben bemutatott Digitális/Analóg további szerzeményeit is. A tőlük megszokott felemelő hangulat itt sem marad el.

Truman Show

A Truman Show-val zárva a listát már nem meglepő, hogy 2020-ban Az év felfedezettjeként Fonogram-díjat kapott a zenekar. Életvidám hangulat és különleges színpadi megjelenés jellemzi a fiúkat. Olykor nehezebb, kevésbé pozitív témákat is érintenek dalaikban, mégis elmondható, hogy könnyed előadásmódjuk, pozitív kisugárzásuk és pörgős ritmusaik feledtetnek velünk minden bajt. Még szomorkásabb zenéiket hallgatva is inkább elmélyedünk a gondolatainkban, mintha magunkat vizsgálnánk kívülről, de mégsem érezzük magunkat szomorúnak.

A Carson Coma a közös zenei nyelv a generációk között. Mindenki másért szereti és mindenki szereti valamiért. A zenéiket hallgatván sokkal inkább egy hullámhosszra tudsz kerülni akár a nagyszüleiddel, mert itt lesz egy közös pont, amelyhez mindannyian érzelmeket tudtok kötni. Míg te a kedvenc zenéidet dúdolod velük, addig a nagyszüleidet felülteted az eddigi legkülönlegesebb nosztalgiavonatra. Míg neked egy parkos koncert jut eszedbe, nekik a Tavasz vagy Berlin bár ikonikus pillanatait hozza vissza az együttes. Követni a hazai popkultúra kivételes előadóit és közben elmerülni az emlékekben szerintünk egy olyan program, amit nem érdemes kihagyni, mivel nincs fontosabb az együtt töltött pillanatoknál!

Az információk a popkulturalis.hu oldalról származnak.