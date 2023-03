Mint minden évben, idén is eljött az a nap, amikor megpróbáljuk figyelmünket egy bizonyos dologra, ma például a természetre, ezen belül a víz fontosságára irányítani. Egy ilyen napon megható, amikor elgondolkodunk, hogy bizonyos dolgok olyannyira részei a mindennapjainknak, hogy már észre sem vesszük. De nemcsak a vízivás vagy kézmosás szintjén, hanem motivikusan is: szinte nincs is olyan magyar írónk, költőnk, dalszövegírónk, aki ne használta volna ezt a motívumot.

A víz világnapja alkalmából olyan dalokat válogattunk, amelyek a víz motívumának segítségével fogalmazzák meg mondanivalójukat. Nézzük meg, milyen sokszínű jelentéseket képes felvenni ez a motívum.

1. Kiscsillag – A kis óceán

Kiscsillag nagyon szép és megható dalban foglalja össze mondanivalóját. A dalszöveg a meg nem értett kis óceánról szól, aki mindenkit összevizez, a csavar a szövegben pedig az, hogy a lírai én egy jelmezbálon óceánnak öltöző személy, így jutva el az egyén lelkivilágának színreviteléhez.

2. Halott Pénz – Feltámad a tenger

Nem is kell sok magyarázatot fűzni a címválasztáshoz, amely szinte azonos Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versével. Míg Petőfinél a tenger a népek tengereként a sok embert összefoglaló motívumként működik, a Halott Pénz dalszövegében a változást hozó elem.

3. Elefánt – Folyó

A meglehetősen melankolikus, mély dalszövegeiről ismert Elefánt többször is él a víz motívummal. Egyik, vélhetően legismertebb dala is kapcsolódik ehhez a témához (Kedvenc felhőmnek). Mindkettő behozza a víz mint könny jelentésrétegét:

A saját könnyem folyóján lehajókázni Innen volna jó.

Emellett, a csatorna kapcsán a szennyvíz kontextusa, a szavak és az éjszaka folyása kapcsán pedig egyrészt a víz, másrészt az idő, a folyamatok, folyamatosság tematikája jelenik meg.

4. Aurevoir. – Folyóvíz

Az Aurevoir. az autentikus, népzenei hagyományt és az angolszász beat-folkot egyesítő zenekar jó érzékkel dolgozta fel a Folyóvíz című népdalt. Ebben a dalszövegben az egyén szerelmi bánata a víz allegóriáján keresztül fogalmazódik meg. Maga a víz mint a violát nevelő, gondoskodó természeti elem a szerelmi bánatban szenvedő megszólalót testesíti meg, miközben az elvesztett kedvesének a visszatérését várja. A dal lezárásában mind a remény, mind pedig a reményvesztettség helyet kap.

5. MMAMT – Folyó

A MMAMT (Mindenkinek Megvan A Maga Története) produkció spleenszerű, búskomor hangulatú dalszövege a víz motívumot egy másik irányból közelíti meg, ugyanis a víz hiányával indít: „nem esik, nem esett és nem látom, hogy esni fog már” magában foglalva a félelmet és a reménytelenséget. A véget érő folyó a végességet, valaminek az elmúlását, végét dolgozza fel.

Az információk a popkulturalis.hu oldalról származnak.