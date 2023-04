Vagányság a négyzeten – hét tény, amit tudnod kell a ValMarról

Ha fellapoznánk a szótárt a vagány jelzőt kutatva, valószínűleg a ValMar együttest alkotó srácok illusztrálnák a definíciót. De mi lehet az oka a hirtelen jött népszerűségnek? Lássuk, honnan indult a rock and rollt újraélesztő duó!

1. A névválasztás

A duó tagjai, Valkusz Milán és Marics Peti vezetéknevének mozaikszava alkotja a zenekar nevét. Hangzatos, könnyen megjegyezhető, főleg, ha az ember hallja őket énekelni a színpadon. Milán korábban DJ is volt, illetve tanult zenét írni, mindig is érdekelte őt ez a világ.

2. A megismerkedés

Marics Peti és Valkusz Milán már kiskamasz koruk óta ismerik egymást, és több mint hat éve zenélnek együtt. Mindketten Kispestről származnak, együtt jártak teniszre, osztálytársak, később lakótársak is voltak. Mivel Petinek jó hangja volt, Milán pedig a rapben jeleskedett, úgy gondolták, érdemes kihozni a kettejük tehetségéből valamit, így összeállt a duó.

3. Cover

Kezdetben inkább dalfeldolgozásokkal foglalkoztak, amelyeket többnyire angol nyelven adtak elő, azonban a későbbiekben felkeresték őket a kiadók, hogy alkothatnának saját zenét is magyar nyelven. Minden álmuk az volt, hogy nagy közönség előtt zenélhessenek, de a – ValMarként – négy-öt éve tartó karrierjükből mindössze két éve tarthatják ezt az álmot a megélhetésüknek is. Rengeteg kemény munka és kitartás juttatta el őket ehhez a mérföldkőhöz.

4. Deák tér

Első saját szerzeményük a Deák Téri Gyros Tál címet kapta, amelyben a srácok a budapesti éjszakai élet hangulatát igyekeztek visszaadni. A 2020-as X-Faktor műsorában bemutatott Visz a vérem című dalukkal robbantak be a köztudatba. Ezt a Bruno x Spacc nevű formációval készítették, és az X-Faktor versenyzője, Manuel közreműködésével adták elő. Manuellel nem ez az egyetlen közös szerzeményük, említhetnénk az Éget a nap című slágerüket is, amelyet a nyár himnuszának is tarthat a hallgató. Legújabb közös produkciójuk, a Palvin / Hajnalokig hamar hatalmas nézettségre tett szert.

5. Úristen

A zenekar számára az igazi áttörést a 2022-ben megjelent Úristen című dal hozta meg, amelyben Szikora Róbert, az R-GO frontemberének közreműködését kérte a ValMar. A dal maga az ő fejükből pattant ki Szikora segítségével, aminek köszönhetően az igazi retró magyar rock and roll újra utat tört magának, és az áprilisban megjelent szerzeményt nyárra már kicsi és nagy egyaránt kívülről fújta. Nem véletlen, hogy az Irigy Hónaljmirigy is felült a ValMar zenevonatára. De nem ez volt az egyetlen közös produkciójuk a csikidam koronázatlan királyával, hiszen tavaly a Strand Fesztiválon debütált a Bombázó című feldolgozásuk is a Strand x Hajógyár Legendák programján belül.

6. Ázsia színei

A duó természetesen az Ázsia Expressz műsorából is ismerős lehet, továbbá korábban Marics Petit láthattuk, idén pedig Valkusz Milánnak szurkolhatunk a Sztárban Sztár műsorában, ahol zenésztársa jelenleg zsűrizik. Persze nem maradunk fülbemászó dalok nélkül, hiszen hallgathatjuk a Színvak című dalukat is, ami újra inkább a pop és a rap világába tért vissza. Érdemes megemlíteni a Magyarok című produkciójukat is, amelyet a magyar válogatott Eb-indulójaként adtak elő a Hősök közreműködésével.

7. Magány Vagány

A februárban megjelent Magány Vagány című daluk már a megjelenést követő napokban vezette a nézettségi toplistát. Retró hangulatú dallamvilágának köszönhetően akár Úristen juniornak is nevezhetnénk a kreációt, a klip látványvilágáról nem is beszélve, ami szintén visszarepít minket az időben.

Az biztos, hogy a fiúk valami hihetetlen csízióra jöttek rá a két műfaj mixelésével és a retró rock and roll visszahozásával kapcsolatban! Nagyon jó áll nekik ez a stílus és a vagány imidzs! Amennyiben szívesen látnád őket élőben, június 22-én megteheted, ugyanis a Budapest Parkban hatalmas koncerttel köszöntik a nyarat. További információkért pedig látogass el a popkulturalis.hu oldalára!