Tavaszi csokor anyák napjára – dalok a legszebb virágokról

Május első vasárnapja az anyákról szól. Száz meg száz gyerekszáj dalolja az Orgona ága vagy épp az Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa kezdetű dalocskát. Felnőttkorban már sokkal inkább az erősebb érzelmi töltetű, megható, már-már könnyfakasztó zenék a jellemzőek. Virágot a virágnak! jeligére virág témájú dalokat hoztunk.

Kistehén – Virágok a réten

Aki ismeri és szereti a Szájbergyerek című dalt, annak valószínűleg a Kistehén Virágok a réten című hétköznapi, mégis szürreális képet festő produkciója is elnyeri a tetszését. Ez a dal egészen egyedi módon ragadja meg a tökéletlen tökéletességet. A dal a 2004-es Csintalan lemezről származik, amelyen a Szájbergyerek című kreáción túl még számos különlegesség megtalálható.

Szabó Benedek és a Galaxisok – Vadvirágok

Szabó Benedek és a Galaxisok azt az időszakot idézhetik fel a szüleinkben, amikor megismerkedtek. A szöveg és a hangzás a gondtalan fiatalság és romantika együttesét adja. A 2013-ban alapított, azóta Galaxisokra átkeresztelt zenekar dalaival többnyire alternatív rock, indie pop és folk jegyeket mutat.

Aurevoir. – Sárgavirág

Mintha egy gyönyörű népdalt énekelnénk. A Sárgavirág című dal hagyományőrző motívumai visszarepítenek minket az időben. A hegedű dominanciája csodálatos hangzást ad a folkszerű produkciónak. Az Aurevoir. zenekart nem lehet műfaji keretek közé szorítani, ethno-beat hangzásukkal ráadásul új zenei dimenziót nyitnak a közönség előtt.

Amorf Ördögök – Virágoskert az élet

Amennyiben a stílust nézzük, teljesen más irányba visz minket a Virágos Kert az Élet. A lassacskább kezdést egy sokkal dinamikusabb, ütemesebb dallamvezetés követ. Azon kapjuk magunkat, hogy ritmusra jár a lábunk észrevétlenül. Az Amorf Ördögök stílusát a zenekar frontembere, Tövisházi Ambrus egyszerűen kacatpop jelzővel illette.

Zalatnay Sarolta – Fák, Virágok, Fény

Zalatnay Sarolta ezt a dalt édesanyja emlékére készítette. Az előadásban az énekesnőtől megszokott melódiákkal találkozhatunk, visszaidézi a hetvenes évek táncdalfesztiváljainak hangulatát. A nosztalgikus dallamok mellett az érzelmes dalszöveg is hozzájárul a sláger sikeréhez.

PásztorHóra – Gyöngyvirág

A dal nyitánya erősen emlékeztet a House of the Rising Sun című The Animals-slágerre, a hatvanas évek népszerű szerzeményére. Az ének azonban már egy egészen más hangzásvilágba repít minket, a skót duda megszólalásával pedig teljesen más hangulatot vált ki belőlünk. A PásztorHóra dalai soha nem szűkölködnek különleges hangszerelésben, és ez nincs másképpen az alábbi produkciónál sem.

A zeneválogatást valódi, illatos bokréta is kísérheti, így a tavasz minden formája megmutatkozhat – az édesanyák legnagyobb örömére. További dalok elérhetők a popkulturalis.hu oldalon!