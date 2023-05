Van, aki csángó boogie-t játszik, mások rávágnak a zongorára

Világzenei válogatásunkban olyan zenekarokat hozunk, amelyek kétségkívül kedvet csinálnak a műfajhoz. Az előző részben többek között olyan zenekarokat mutattunk be, mint a Besh o droM, a Gypo Circus, a Napra és a Zuboly. Lássuk, kik vannak még, akikre mindenképpen érdemes odafigyelni.

Kerekes Band

Sokkal inkább szeretik a zenéjüket az etno funk égisze alatt definiálni, kétségkívül a világzenei műfaj egyik legérdekesebb képviselői. Számos albumuk közül a két legkorábbin (Hungarian Folk Music from Gyimes and Moldva és a Fütyül a masina) a moldvai elemek dominálnak. Amellett, hogy kétszer is begyűjtötték a Fonogram-díjat, aktív fellépőként ismerhetik őket a Sziget, a Volt, a Zeneakadémia, illetve a Müpa vendégei is. Zenéjükben megtalálták azt a széles spektrumot, amely úgy tud népszerű lenni, hogy a népi kultúrát, a népzenei elemeket és a rockosabb-poposabb zenéket kedvelők is szeretik őket. A Jungle Boogie című slágerre reflektáló Csángó Boogie például kihagyhatatlan:

Parno Graszt

Ha világzene, akkor Parno Graszt. A big band formában játszó zenekar nagy múltra tekint vissza, alapításának éve: 1987. A Parno Graszt jelentése: Fehér ló, e két szimbólum a tisztaság és a szabadság megtestesítője. Már az első nagylemezük (Rávágok a zongorára) hetedik lett az Európai Világzenei Ranglistán, 2009-ben pedig négy nap alatt összesen húsz koncertet adtak az USA-ban, és azóta sincs megállás. Indiai felfedezőútjukról még dokumentumfilm is készült Silló Sándor rendezésében.

Muzsik és Volkova

A meglehetősen nehezen induló formációt Farkas János és Farkas Krisztina hívta életre 2016-ban. A korábban ZUP tagokként játszó testvérpár első három kislemezét és két single-jét még a ZUP neve alatt adta ki, ezt követően 2017-ben jelent meg a már Muzsik és Volkova néven futó nagylemezük Rövidesen találkozunk címmel. Ugyanebben az évben pedig megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai díját. A sokszor melankolikus hangokat is megütő zenéjük Cseh Tamás dalait idézi fel a hallgatóban.

Palya Bea

Palya Bea gyerekkora óta táncol és énekel, sőt 16 évesen már a Zurgó együttes énekese és tánctanára volt. Az ELTE néprajz szakán diplomázó énekesnő 2005-ben alapította meg saját zenekarát, a Palya Bea Quintetet. A nemcsak hazánkban, de külföldön is népszerű, Artisjus-, Prima- és Fonogram-díjas énekesnő többek között New Yorkban és Washingtonban is fellépett. Első külföldi lemeze, az Adieu les complexes háromszoros platinaminősítést kapott, az Egyszálének pedig dupla platinát.

Aurevoir.

A tudatosan sokszínű zenekar 2015-ben alakult, mégis alig pár év alatt bevették a VOLT, a Campus, a SZIN, a Művészetek Völgye színpadját, sőt előzenekarként többször is felléptek olyan együttesek előtt, mint például a szintén folkosabb zenét játszó Paddy and The Rats. A magukat ethno-beat zenekarként megnevező formáció 2023 áprilisában már saját koncertet adott a Budapest Park színpadján. A 2017-ben a Hangfoglaló program támogatásában részesült Aurevoir. a népzenei elemek és a beat-folk hatása mellett számos más stíluselemet is beemel a zenéjébe.

Az információk a popkulturális.hu-ról származnak.

Az első rész itt olvasható el.