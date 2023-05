Ütőszenészek, akik ütős zenészek – bemutatkozik a ritmusszekció

Van az a vicc, amiben felmerül a kérdés, hogy miért jó a dobosnak. Válasz: mert együtt bulizhat a zenészekkel. Nem mintha a dobosok ne lennének hasznos és megbecsült tagjai a zenésztársadalomnak, sőt! Bizonyságul következzen öt olyan művész a magyar könnyűzene fiatalabb generációjából, akik keresett dobosok, és több zenekarban is bizonyították tehetségüket. Tekintsünk be az ő zenei munkásságukba, felidézve néhány ütős dalukat.

Delov Jávor

Zenekarai: Anna & The Barbies, Barabás Lőrinc Eklektric, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Fábián Juli & Zoohacker, Random Szerda, Random Trip, Turbo.

Az 1980-ban született dobos 1996-ban barátjával és gimnáziumi osztálytársával, Bársony Bálinttal (Back II Black) alapította meg első zenekarát. 1997-től nagyon sok ismert és kevésbé ismert formációval lépett fel. 2002-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol jazz-dob szakon szerzett diplomát 2007-ben. 2004-től 2005-ig a manchesteri University of Salford ösztöndíjas hallgatója volt, és egy éven keresztül fekete zenészekkel játszott egy gospel formációban.

2009-ben ő volt a változó felállású improvizációs csapat, a Random Trip alapítója, azóta háromszáznál is több hazai és külföldi muzsikussal zenéltek együtt. Delov Jávor immár 14 éve projektvezetője ennek a különböző zenei stílusukat összehozó spontán élőzenés klubest-sorozatnak. A virtuóz dobos emellett a Turbo pszichedelikus rockzenekarban is játszik. De szerepelt a Révész Sándor-Závodi János-féle Piramis Évek produkcióban is. Delov Jávor ma a hazai alternatív zenei és jazzszíntér egyik legfoglalkoztatottabb dobosa.

Random Trip feat James Taylor: Waiting for James

Mihalik Ábel

Zenekarai: Abel Label, Barabás Lőrinc Quartet, Császári Pillanatművek, Drastik Putto, Hiperkarma, Jónás Vera Experiment, Kiscsillag, Kispál és a Borz, Mr. Moodburn, NAZA, Nomad, Oláh Dezső Trió, Szeder, Zoli Band.

Az 1987-ben született Mihalik Ábel 11 éves kora óta folyamatosan koncertezik különböző zenekarokkal. Talán onnan ismerik a legtöbben, hogy 2007 és 2010 között a Kispál és a Borz, 2008 és 2016 között pedig a Kiscsillag dobosa volt. Emellett azért több más – rock és jazz – formációban is hallhattuk őt, és nem csak dobolni. Ő egy multiinstrumentalista zenész, aki gitáron és basszusgitáron is játszik. 2012-2018 között saját zenekara, a Drastik Putto dalszerző-frontembere volt.

2015-ben kezdett rendhagyó kísérletbe, amelynek keretében hol szólóban, hol más előadókkal zenélt együtt 70% Water Projekt néven. 2017-ben hozta létre az Abel Label formációt, amellyel minden eddig megjelent lemezükön más stílusban játszanak (funk, blues, elektronika, progresszív rock, instrumentális gitárzene). Az utóbbi években producerként is készít hangfelvételeket, jelenleg a Mr. Moodburn trióban hallhatjuk. A zenekar világa fúziót képez a jazz és a rock műfajok között, némi filmzenei hatással. És szerepel a QJÚB nevű alkotócsapat színházi koncertjein is.

Barabás Lőrinc Quartet: Beardance

Heatlie Dávid

Zenekarai: Blue Tips, Get Free, Groovehouse, Heatlie, Neoton Família Sztárjai, Suburband.

A pop műfajában is szép számmal találunk tehetséges dobosokat. Közülük mutatunk be egy 1992-ben született fiatal zenészt, aki nem más, mint az ország egyik legismertebb énekesnőjének, a Neoton Família sztárjának, Csepregi Évának a fia. Dávid édesapja a nemrég elhunyt skót dalszerző-producer, Bob Heatlie, aki Éva és a Neoton mellett olyan sztároknak is írt dalokat az 1980-as években, mint Cliff Richard, vagy Shakin' Stevens.

Dávid 13 évesen ült be először közönség előtt a dobok mögé, a Neoton Família koncertjén – több tízezer ember előtt, a budapesti Puskás Ferenc Stadionban. 2017-2021 között a Blue Tips indie rock együttesben dobolt. Ezzel egyidőben – 2019-től – saját bandájában, a Heatlie-ben is láthattuk őt, de már a frontvonalban, mint énekes mutatkozott be. És persze időről időre édesanyja zenekarában is kezébe veszi a dobverőket, a Neoton Família Sztárjai között csillogtatja meg tudását.

A következő, 2022-ben készült felvételen énekesként láthatjuk, de Dávid valóban „ütős” ütős.

Heatlie: Cintányérfej

Szegő Dávid

Zenekarai: Ágoston Kártett, Bélaműhely, The Budapest Turnarounds, Chalga, Cymbal Rush, Lovászi Edina és zenekara, Nasip Kismet, Santa Diver, Tárkány Művek.

A kortárs magyar (jazz)dobosok fiatal generációjának egyik kiemelkedő tagja, akinek kifinomult, robbanékony játékstílusa teljesen egyedi és behatárolhatatlan. Tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte. Számos – különböző stílusú – formáció előadását színesíti érzékeny, mégis energikus játékával, de komponált zenét kortárs tánchoz és színdarabokhoz is.

A Budapest Turnarounds kísérleti zenét játszó instrumentális duó tagjaként ő a dobok és a speciális effektek felelőse, zenésztársa pedig a kitűnő gitáros, Sütő Márton. 2019-ben Holdraszállás című műsorukkal az 50 éves Apollo-11 missziót idézik fel, amelynek során először lépett ember a Holdra 1969. július 20-án. Az alkalomhoz komponált szerzeményeik közül következzen most az egyik remeklésük.

The Budapest Turnarounds: Holdpor

Porteleki Áron

Zenekarai: 12z, Babám, Boom Voyage, Decolonize Your Mind Society, Deti Picasso, Dorota, Klárisok, Mordái, Poros, Porteleki Áron & Czitrom Ádám duó, Tűz Lángja.

Porteleki Áron első zenei impulzusait édesapja révén (Porteleki László hegedűs – Muzsikás, Téka, Kolinda) és a különféle budapesti táncházakból kapta, de közvetlen közelébe került az akkori budapesti underground és kísérleti jazz közegének is. Hegedülni kezdett, majd három húros brácsára váltott, illetve jazz-dobolni tanult Geröly Tamástól. Egy sor hazai alternatív és szabad improvizatív és experimentális zenei formáció tagjaként ismerhettük meg a műfajilag besorolhatatlan stílusú dobost. 2022 végén önálló kiadványa is megjelent Solo címmel, amelyen egy 30 perces, élőben előadott dobszólóját hallhatjuk.

A következő felvétele a dob és gitár felállású Porteleki Áron & Czitrom Ádám duó tíz évvel ezelőtti fellépésén készült. PJ Harvey egyik dalának feldolgozását játsszák el, az angol énekesnő 1992-ben megjelent első albumáról.

Porteleki Áron & Czitrom Ádám duó: Hair

Balog Álmos

Ha esetleg bárki aggódna a hazai dobosutánpótlás miatt, annak bemutatunk egy ifjú titánt, aki nem ma kezdte a szakmát. A 2009-ben született Balog Álmos 4 éves kora óta dobol, és saját elmondása szerint napi négy órát gyakorol. Emellett sok zenét hallgat: rockot, metált, punkot. Szerepelt a Madách Színház 2018-ban bemutatott Rocksuli című musicaljében is. Az álma az, hogy egyszer majd a Konziban (budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium) tanulhasson a jazz tanszakon.

2020-ban a rockabillyt játszó King Cat Rhythm zenekar dobosa volt. Az akkor 11 éves Álmos – művésznevén Mr. Sleepy Boy – egy kőbányai általános iskola 4. c osztályából ruccant át az A38 Hajón tartott fellépésükre. Hallgassák csak, mit tud ez a fiú!

King Cat Rhythm: Hyena