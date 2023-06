Rózsák, koporsók, vívódások – ByeAlex szerelmes dalainak evolúciója

ByeAlexnek minden hangulatra van egy dala, amit hallgathatunk. Míg sokan hajlamosak egyetlen témakör mellett maradni akár egész pályafutásuk alatt, ByeAlex dalai organikusan változnak, így hozva folyamatos megújulást.

Egészen pontosan 10 évvel ezelőtt, a Kedvesem című slágerének köszönhetően Márta Alex, művésznevén ByeAlex üstökösként robbant be a köztudatba. Azóta megállás nélkül dolgozik újabb dalokon.

Érzelem- és gondolatvilágú dalszövegeit fülbemászó zenei aláfestéssel teszi teljessé.

Népszerűsége a YouTube és Spotify hallgatottsági számaiban is megmutatkozik, feliratkozóinak száma 300 ezer fölötti mindkét platformon. Egy-egy klipje pedig többmilliós nézettséget hoz. A bölcsész végzettségű szerző igazán mély gondolatokat képes megfogalmazni, amellyel könnyű azonosulni. Rengeteg visszajelzés olvasható arról, hogy ByeAlex dalai érzelmi támaszként sokakat átsegített nehéz időszakokon. Ahogyan az alábbi idézet is bizonyítja:

Keresem a szavakat, Alex. Azt hiszem, ez az első olyan zene és dalszöveg, ami a teljes valóságában leírja a mindennapos szorongás fojtogató tüneteit, mindezt úgy, hogy közben erőt és reményt ad felállni, és folytatni. Azt hiszem, hogy sok ember nevében írhatom... Nagyon köszönjük!

Ui.: ezt kellene felírni receptre, nem a Rivotrilt. :)

A korábban idézett sor is arra enged következtetni, hogy ByeAlex zenéje olyan hatást képes elérni, hogy azt érezzük, valaki megért, nem vagyunk egyedül. Minden igazán jó műalkotás azt jelenti, hogy minél többen tudnak azonosulni vele. Ezek a dalok nem azért vannak, hogy azt érezd, hogy ByeAlex megért téged, hanem azért, mert olyan érzéseket/érzelmeket fogalmaz meg, amellyel nagyon sokan tudnak azonosulni.

A 2010-es években többnyire szóló dalokat hozott, majd 2015-ben megalakult a ByeAlex és a Slepp. Ez az időszak adta nekünk a Nehéz vagyok című dalt is, ahol egy párkapcsolat dinamikáját mutatja be. Általában elmondható, hogy ezek a dalok a nőt a lehető legszebb és legtökéletesebb teremtésnek mutatják be. Erre tökéletes példa a Lotfi Begi közreműködésével készült Még mindig... vagy épp a B A B A B Ó. Szerelmi vallomások dalba öntve, amelynek dallamai egyre több emberrel szerettették meg az előadót.

Amennyire ellenszenves volt annak idején, annyira megkedveltem a munkásságát és a személyiségét. Úgyhogy remélem, idén eljutok majd az egyik koncertjére, mert ezt élőben is hallani akarom. :)

Nem maradhat ki a sorból Csókolom című dala sem, amely az első szerelmes dalok között született, továbbá Az én rózsám című dala, melyben a szerelem és a halál párban járnak: „Az én rózsám egy olyan szép lány, hogy koporsója aranyszéf tán.”

Paradox módon az élettel teli szerelmet a halál motívumával egészíti ki, ami a szöveg keserédes jellegét adja. A női alakot itt „édes méreg”-nek nevezi, amelyről tudja, hogy végezhet vele, mégis vágyódik utána. Az egymásnak való megnyílás és sebezhetővé válás sejlik fel, amelyben kockáztatjuk, hogy megbánthatnak, mégis vágyódunk a kommunikációs intimitásra. Külön érdekessége a magyar népzenékre hajazó dallamvezetés, amelynek köszönhetően a kommentelők alkalmasnak találták volna képviselni hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Egy ilyen dallal teljes mértékben lehetett volna képviselni a magyar kultúrát az Eurovíziós Dalfesztiválon!

Majd a későbbiekben, a különböző kollaborációk adta szakítós, vagy éppen szomorkásabb hangvételű szerzeményeket mutatott be, mint a Menned kéne Lábas Vikivel, az Így hagysz el Hiróval, vagy Manuellel a Merülök:

Megírtam jó néhány slágert,

Néhány kapcsolatom ráment.

De tőled gyereket akartam,

Úgy tűnik nagyon elb*sztam.

Most fürdök a pénzben,

Téged meg elvesztelek éppen.

Nem lehet senki olyan szép, nem,

Amilyen te vagy minden képen.

A melankolikus hangulathoz az elvesztett szerelmen túl a Covid–19 járvány is hozzájárulhatott, például a Merülök című dal esetében, amely melankolikus hangulata ellenére is nagy sikert aratott a zenei platformokon. A 10 millió feletti YouTube-nézettségen túl pedig a kommentek is árulkodóak voltak a dal átütő sikerét illetően:

Az összes szakítós, lemondós dalt meghallgattam az utóbbi időben a „NemVeszemFel”- től kezdve a „Menned kéne”... Eltelt egy év a szakítás óta, de valahogy azt érzem, mintha újra átélnem az egészet... Annyira azonosulni tudok a sorokkal.

Szerelem és Slepp

A szerelem utáni vágyódás motívuma is fellelhető néhány szerzeményében, mint például a Lucával közösen előadott Rózsákban, amelyben ismét megjelenik a rózsa motívuma. A rózsa a megszólított szerelme elérését megnehezítő motívumként jelenik meg. Rózsaszirmok a megszólaló szívén mint a létezést nehezítő körülmény. A szájból kibuggyanó vér vörösét is a rózsához hasonlítja. A vér a fájdalom hordozója, de implikálhat halált is.

A lírai én várakozik és vágyakozik egy passzív, tehetetlen állapotban, és itt is előjön a halál motívuma a „betakar a föld” sorban. Az megszólaló sorsát és egyúttal sebezhetőségét is az idő határozza meg. Így bizonyos mértékben összeköthető az Az én rózsám című dallal.

De említhetnénk a Hiróval készült dalát is (Hullik), amely közel 30 milliós elérést generált a YouTube-on, vagy Manuellel a Rosszesték és az Ájkosz. Legutóbbi nem a nőre helyezi a hangsúlyt, inkább önmagára. Az Ájkoszban a megszólaló saját magát helyezi fókuszba, és azt, hogy vele milyen egy párkapcsolat, amely alapjaiban hasonlíthat a Nehéz vagyok című dalára. A rosszfiús imidzshez elengedhetetlen az a tényező is, hogy magát a dalokban általában rossz színben tünteti fel, mint például az Ájkosz soraiban:

Olyan vagyok

Mint valami rém

Fekete a szívem

Mint a szén

Ne haragudj rám

Ha bántani foglak

De szeretni nem tudok igazán

Emlékszem, neked is mondtam

Ugyanakkor az Ájkoszban inkább a testiségen és a külső adottságokon van a hangsúly, a belső értékek jellemzése helyett.

Az utóbbi két évben dalai újra a zenei karrierje kezdetén írt művekre hasonlítanak mind ritmikájukat, mind hangulatukat tekintve, amelyet a rajongók is kiemeltek, mondván örülnek, hogy visszakapták a régi Alexet:

Végree! Zene is, klip is ott van a szeren! Jót tett neked a szerelem, újra a régi ByeAlexet hallom!

ByeAlex legújabb dalai sokkal felszabadultabbak, ilyennek tekinthető a Voltmárkicsi és a Csokko is. Amint a felsorolt példákból is látszik, a dalok akár egy hullámvasút vezettek keresztül minket érzelmi tetőpontokon és lejtőkön egyaránt, hiszen maga az élet is ilyen. ByeAlex dalszövegei újabban felszabadultságot, vidámságot tükröznek, amelyet a rajongók az énekes magánéletével vonnak párhuzamba.

A Csokko klipje is igazán humoros, és vidám hangulatot ad át, amelynek kivitelezésében a párja volt a zenész segítségére. A rajongók is kitértek ByeAlex felhőtlen boldogságára kommentjeikben, és nem is örülhetnének jobban, hogy szeretett művészüket ilyen felszabadultnak látják, mások azt is hozzátették, hogy dalaiban is megmutatkozik ez az energia. Az előadónak számtalan stílus jól áll, bármilyen hangulatú zenét szívesen fogad tőle a közönség, mégis talán a szerelem témája az, amelyet a legtöbbször feldolgozott. Ha posztmodern romantikáról van szó, ByeAlex dalai sohasem okoznak csalódást!

További információk a popkulturalis.hu-n olvashatóak.