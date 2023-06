Együtt énekelhetne Zámbó Jimmy és Kurt Cobain

Óriásit ment egy mesterséges intelligencia által generált új Drake- és The Weekend-dal, a Heart on my Sleeve a különböző közösségimédia- és zenemegosztó felületeken. Ez volt az első alkalom, amikor a világ legnagyobb kiadója, a Universal Music nyilvánosan és hangosan beleszólt egy mesterséges intelligencia által generált zene terjesztésébe. A kiadó szerzői jogok megsértése miatt minden hivatalosan elérhető felületről megpróbálta a számot eltávolítani, most már csak különböző reakcióvideókban lehet a számból néhány részletet meghallgatni, például itt: (1:36-nál kell keresni). Az előadó engedélye nélkül ugyanis nem lehetne egy ilyen szám terjesztését elkezdeni.

Mivel a generatív mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan fejlődik és terjed, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az új technológia minden létező szinten átalakíthatja a kreatív iparágakat. Ez azt jelenti, hogy mostantól végtelen mennyiségű tartalmat készíthetünk valaki más stílusában vagy ahhoz hasonlóan, és ezzel párhuzamosan új normák alakulnak ki, többek között a felhasználási jogok területén.

Magának az MI-nak lehet számos pozitív hatása is a modern zeneszerzésre és a bevételekre. Például a Heart on my Sleeve példájával élve reális opció lehetne licenszelni a legkülönfélébb előadók hangjait.

Üzleti szempont

Ennek bevezetése üzleti szempontból számos új bevételi forrást nyithat meg a zeneipar számára. Képzeljünk el egy webshopot, ahol a zenei producerek kedvünkre válogathatnak kedvenc vagy számukra teljesen ismeretlen énekesek hangszínéből, majd egy előre lefektetett szerződés alapján százalékos arányban osztoznának a bevételeken a hangszín tulajdonosával.

Az MI generálta énekhangok használata innovatív és figyelemfelkeltő hatást teremthet a zeneiparban. Az így létrehozott produkciók és egyedi zenei tartalmak kiváló reklámhordozók lehetnek, amelyek felkeltik a közönség érdeklődését, és növelhetik a cégek vagy művészek népszerűségét. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor a zeneipar jelentős kihívásokkal szembesül, mint például az albumeladások csökkenése a streaming szolgáltatások elterjedése miatt. Azon zenei szereplők, akik felismerik és kihasználják az MI technológiából fakadó előnyöket, versenyelőnyre tehetnek szert a piacon.

A generatív hangok licenszelése lehetővé tenné a zeneiparnak, hogy kibővítse közönségét, és olyan új rajongókat érjen el, akik esetleg nem köteleződnek el a hagyományos zenei stílusok mellett. Ez a sokoldalúság növelheti az elköteleződést, és magával hozhatja a rajongótábor növekedését.

Ezen felül egy híres énekessel való együttműködés igen költséges lehet, különösen, ha nagy a kereslet rá. Az MI-hangeszközök költséghatékony alternatívát kínálnak, amely lehetővé teszi a producerek számára, hogy hasonló hangzást érjenek el anélkül, hogy túllépnék a költségkeretüket. A sok kicsi sokra megy elv alapján pedig akár sokkal nagyobb bevételt is tud generálni a piac ebben a felállásban.

Kreatív szempont

Az MI által generált hangok hozzájárulhatnak ikonikus énekesek zenei örökségének megőrzéséhez. Ha egy énekes már elhunyt vagy visszavonult a zenei színtérről, hangja így továbbra is inspirálhat, és rezonálhat az közönséggel. Azáltal, hogy egy MI-generált másolatot engedélyeznek egy híres énekes hangjából, a zenészek tisztelettel adózhatnak a zenei ikonjaik előtt, és bemutathatják művészetüket az új generációknak. Ez a digitális megőrzési forma biztosítja, hogy a legendás énekesek hatása és esszenciája fennmaradjon a zene folyamatosan fejlődő területén.

A rajongók továbbra is élvezhetik a zenéjüket, és úgy érezhetik, mintha egy új előadást hallgatnának. Ez különösen jelentős lehet azok számára, akik sosem láthatták az adott énekest élőben fellépni.

Az MI-licenszelés másik lehetséges pozitív hatása az, hogy lehetőséget nyújt a fiatalabb generációk számára, hogy megismerkedjenek a régebbi zenékkel. Azok a fiatalok, akik már nem Máté Péter vagy Kóbor János zenéjén nőttek fel, most felfedezhetik azt egy új módon, amely talán ösztönözni fogja őket az adott zenész eredeti munkájának felfedezésére.

További pozitív hatás lehet, hogy módot teremt új és innovatív zenék létrehozására. Ezen eszközök használatával különböző zenei stílusokat lehet kombinálni, vagy új verziókat létrehozni meglévő dalokból, amelyek segítségével a zenészek és a producerek új zenei határok elé állhatnak.

Ez akár teljesen új zenei stílusok kialakulásához is vezethet, ami az MI használata nélkül nem volna lehetséges. Egy vad ötlettel élve ma már simán elképzelhető, hogy létrejön egy olyan szám, amelyben Zámbó Jimmy és Kurt Cobain együtt duettezik franciául drum’n’bass alapokra. Ki tudja, talán milliók kedvence lenne, hiszen a zenében bármi lehetséges.

Tehát bár jogos aggodalmak vetődnek fel a mesterséges intelligenciát használó eszközökkel kapcsolatban, fontos felismerni az ilyen technológiából származó pozitív hatásokat is. Az előadók örökségének megőrzése, a régebbi zenék fiatalabb generációkkal való megismertetése, az innováció elősegítése a zenében, illetve az a gazdasági előny, amit a zeneipar számára jelenthet a licenszelés, lehetőséget teremthet arra, hogy a zeneipar előre lépjen, fejlődjön.