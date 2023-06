A klasszikus metáltól a folkos, akusztikus zenéig

Nem olyan rég történt, hogy egy újonnan alakult metálzenekar bemutatkozó klipjében a zenészek elrejtették az arcukat, így tartva egyelőre titokban a kilétüket. A banda egyik tagját azonban hiába takarta csuklya, jellegzetes gitársoundja alapján a vájt fülű hallgatók rögtön azonosították. Ő nem más, mint mai főszereplőnk, Áron András, vagy ahogy sokan ismerik: Apey, gitáros-énekes, aki húszéves pályafutása során több figyelemre méltó, „kemény zenét” játszó együttes frontembere volt, és aki ma is több formációban, illetve szólistaként is bizonyítja dalszerzői kreativitását és előadói tehetségét.

Áron András „Apey” énekes, gitáros, dalszerző a hazai rockzenei színtér fiatalabb generációjának egyik legsokoldalúbb egyénisége, aki – immár két évtizede – a rock/metál különböző stílusaiban figyelemre méltó produkciókkal jelentkezik. Az elmúlt 10 évben 12 lemezt jelentetett meg zenekaraival és egyéni előadóként.

Az 1988-ban született zenész korábbi együttesei közül az első formáció a nu metal stílusban játszó Kelly Hits the Blue Sky volt, amelyben 2003–2009 között énekelt. Ezután az 1992-ben alakult hazai thrash/groove metal legenda Neck Sprain frontembere lett, itt 2008-tól az együttes megszűnéséig, 2015-ig énekelt, majd a jófajta rockot játszó Grand Mexican Warlock következett, ebben 2015–2016 között gitározott.

Ezekkel párhuzamosan 2009-ben létrehozta saját zenekarát, az Apey & the Pea stoner/sludge/grunge triót, amely 2019-ben nevet változtatott, és azóta Lazarvsként lépnek a közönség elé. A névváltás okairól a frontember annyit mondott, megunták, hogy olyan név párosul hármukhoz, ami nem azonos a zenéjükkel.

Az énekes-gitáros Apey a dalszerzői kvalitásait ebben a formációban kamatoztatja leginkább. Idáig négy nagylemezt jelentettek meg: Devil's Nectar (2013), Hellish (2014), HEX (2017), Lazarvs (2020). A névváltás egy kis „stílusigazítást” is magával hozott. Apey elmondása szerint 2020-as kiadványuk zaklatott, rideg hangvételű lemez, kevés dallammal, hideg atmoszférával.

A trió 2009 óta változatlan felállásban zenél, Apey mellett Prepelicza Zoltán basszusgitáros és Makai László dobos a Lazarvs tagja. Súlyos gitár riffek és a klasszikus metálszellem teszi egyedivé és sikeressé őket a hazai rockzenei életben. Látványos koncertjeikkel nemcsak idehaza sikeresek, de az évek során már végigturnézták egész Európát.

2014 júniusában, még a Hellish című albumuk megjelenése előtt adtak koncertet az A38 Hajón. Nézzünk meg ebből a fellépésükből egy rövid részletet! A szám címe Nazareth, és eredetileg az előző évben megjelent Devil's Nectar lemezük nyitódala.

Apey & the Pea: Nazareth

Áron András „Apey” másik, jelenleg is futó zenekara a Trillion. Az eredetileg egyszeri alkalomra, 2011-ben összeállt trió – amelynek további tagjai Szabó László dobos (Grand Mexican Warlock) és Mohácsi Mátyás basszusgitáros (The Idoru, Shell Beach) – zenéjét kezdetben leginkább a grunge refréncentrikussága és karcos megszólalása jellemezte. 2016-ban csatlakozott hozzájuk az ék zenekar frontembere, Lee Oliver gitáros, ekkor lett négytagú a Trillion. Idáig két nagylemezzel jelentkeztek (Dreaming Black, 2016; Like Water, 2018). Jelenleg harmadik albumuk dalain dolgoznak.

Hogy folytassuk a rendkívül kreatív és aktív Apey zenekarainak felsorolását, meg kell említenünk az idén első nagylemezével (Humans Are The Virus) jelentkező Teeth Marks nevű formációt, amely „rejtőzködő” együttesként indult. Első videóklipjükben (Crimson Heresy) a darálós metált játszó zenészek arcát csuklya fedi, a nézők pedig találgathattak, hogy kik rejtőznek a kapucnis, sötét ruhák alatt. Aztán a második klipjükben felfedték magukat: a Lazarvs, a The Southern Oracle és a Stubborn zenekarokból jól ismert Áron András „Apey”, Kókai Barnabás, Makai László és Kaldenekker Ferenc bandája a Teeth Marks.

De térjünk vissza a Trillionhoz!

Részemről a legkülönlegesebb anyag, amit eddig valaha csináltam

– mondta Áron András a 2018-as Like Water megjelenésekor, és ezzel valószínűleg arra célzott, hogy „enyhült” az a nyerseség, amely Apey korábbi szerzeményeit jellemezte. Ezen az albumon több akusztikus szám is helyet kapott, és a pszichedelikus vonalon is elindult a zenekar. Hallgassuk meg a lemez egyik dalát, illetve annak koncertváltozatát 2019-ből: ez a Blisters.

Trillion: Blisters

Áron Andrásban 2009-ben érett meg az elhatározás, hogy az akkor futó zenekarainak profiljához kevésbé passzoló dalokat önállóan, akusztikus formában vigye a nagyközönség elé, kissé a nagy példakép, Neil Young stílusában. És azóta folkos, countrys, bluesos szólóprodukciójával is rendre meglepi rajongóit. Elmondása szerint a másik gitárhőse John Butler ausztrál–amerikai multiinstrumentalista, aki miatt elkezdett a nyitott hangolással is kísérletezni. Viszont a „nagy öregeket”, Bob Dylant és Bruce Springsteent, akikre elsőre asszociálnánk erről a stílusról, nagyon sokáig ki nem állhatta.

2010-ben jelentette meg első önálló albumát (Feathers, Black Flowers), amit 2016-ban a Foxes, 2018-ban a Stranger követett. 2020 őszén érkezett eddigi legkiforrottabb szólóanyaga, a Book of Changes.

A szólóanyagaihoz kapcsolódó nagyzenekari formációját, a Black Circle Orchestrát 2020-ban hívta életre. Az együttes tagságát – Apey mellett – a Blahalouisiana énekesnője, Schoblocher Barbara és billentyűse, Pénzes Máté, a Qualitons ritmusszekciója: Hock Ernő basszusgitáros és Boros Levente dobos, továbbá Kiss Péter gitáros (The Pontiac) adja. Apey velük rögzítette a Book of Changes lemezének élő változatát, amely 2021-ben jelent meg Changes címmel, sokszínű, alt-countrys hangzással.

És a legfrissebb hír: idén októberben jelenik meg Apey The Moment című új szólólemeze, amit teljes egészében az amerikai zene egyik fellegvárában, a Tennessee állambeli Nashville-ben vett fel egy neves producer, Derek Garten közreműködésével, aki több híres előadóval – köztük Taylor Swifttel is – dolgozott már együtt. Az albumról egy dalt már láthatunk és hallhatunk. A Carolina Amerikában felvett videóklipjében feltűnik Apey párja, Schoblocher Barbara is.

Idény nyáron Apey koncertek sorozatát adja idehaza, többféle formációjával is láthatjuk őt országszerte fesztiválokon és klubokban fellépni. És őszre már tervezi a következő amerikai útját, hogy ott újra lemezanyagon dolgozhasson. Zenekarainak és szólóprojektjének sikeressége mellett a zenei teljesítményét is elismerik, Apey immár Artisjus- és kétszeres Fonogram-díjas előadó és dalszerző.

Trillion: Maths