Az éppen futó népszerű zeneszámok sorrendbe állítása nem mai találmány. 1940-ben az amerikai Billboard magazinnál jelentették meg az első slágerlistát Music Popularity Chart elnevezéssel. Rajta a legelső „number one record” Tommy Dorsey I'll Never Smile Again című száma volt, amit Frank Sinatra énekelt.

Az összeállítás szempontjai nagyon sokfélék lehetnek: zenei stílus, lemezeladási példányszám, játszási gyakoriság, közönségszavazás, és még sok minden más alapján készülhetnek.

Itthon is népszerűvé vált a dalok ily módon való versenyeztetése. Emlékeim szerint az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején a korosztályunknak szóló nyomtatott kiadványok (Magyar Ifjúság, Ifjúsági Magazin) kézbevételekor az első dolgunk volt az épp aktuális slágerlista átnézése. Majd ki-ki vérmérséklete szerint kommentálta azt, ha az Edda netán megelőzte a Piramist.

Nemcsak a nyomtatott sajtóban, de rádióadókon is – egyetlen példa: Pop-Tari-Top – B. Tóth László műsorában vasárnap esténként a Petőfi Rádióban –, sőt a zenei tévécsatornák hazai megjelenésével egy újabb médián keresztül követhették a rajongók kedvenceik szárnyalását, vagy éppen visszaesését (ismét csak egyet említve: MTV Top 20).

A mi rendhagyó slágerlistánk 2013-as koncertfelvételek alapján készült. Az akkor 10 éves A38 Hajón szereplő zenekarok fellépéseiből válogattuk ki és helyeztük sorrendbe a dalokat, szigorúan a saját ízlésünk alapján. Az eltelt 10 év még nem annyi idő, hogy nosztalgiával gondoljunk az akkori slágerekre, nincs még rajtuk a „patina”, amely megszépíti a dalokat, elfedi esetleges kellemetlen emlékeinket az előadóval, vagy azokkal az élethelyzetekkel kapcsolatban, amelyekben megannyit hallgattuk ezeket a számokat.

Listánk alapján feltűnhet, hogy a 10 előadóból ma már jónéhányan felvették a néhai nevet, egyszóval feloszlottak. De feledésbe nem merültek.

A slágerlistán első hely a Tej – hangzott el a régi idők egyik tévéreklámjában. A nagyszerű Tej zenekar nem szerepel a válogatásunkban, de nézzük, mely előadóknak sikerült 2023-ban a csúcsra jutni a 10 évvel ezelőtti produkcióval!

1. Péterfy Bori & Love Band: Vámpír

A Péterfy Bori & Love Bandet 2007-ben „találta ki” Tövisházi Ambrus billentyűs-zeneszerző, és azóta szinte folyamatosan turnéznak, látványos, nagyszerű hangulatú fellépéseken nézhetjük meg őket. A slágerlistánkat vezető dal címe megtévesztő. Az énekesnő, Péterfy Bori nem vérben, hanem a közönség szeretetében mártózik meg ezen a koncerten. Nézzék csak!

2. Heaven Street Seven: Mikor utoljára láttalak

A Heaven Street Seven zenekar húsz éven át – 1995 és 2015 között – ontotta ránk jobbnál jobb számait. Az első években olyan hitelesen játszották az indie-gitárpopot, hogy sokan azt hitték, valami véletlen folytán Magyarországra keveredett angol anyanyelvű zenekart hallanak. Aztán váltottak magyar nyelvű dalokra. Például erre.

3. Nemjuci: Runaway

Ritka pillanat: az énekesnő, Németh Juci gitárt ragadott, és zenekarával, a – 2007-ben alakult – Nemjucival együtt egy igazán ütős dalban megmutatta nekünk, mi is az a rock and roll. Aztán még ebben az évben – 2013 végén – az együttes tagjai közös megegyezéssel sajnos szétváltak.

4. Hollywoodoo: Az Isten lába

A Hollywoodoo zenekar – élén a sok mindent átélt frontemberrel, Trócsányi Gergővel – megosztja velünk tapasztalatát, mely szerint minden hiába. Teszik ezt harapós gitárzenével előadva. A banda annak idején – 1992-ben – egy veszprémi garázsból indult. Jelenleg – 2021 óta – szüneteltetik zenei tevékenységüket.

5. Ivan & The Parazol: Whatever

2010-ben néhány fiatal zenekart alapított Budapesten. Aztán abban az évtizedben, a hatvanas-hetvenes évek klasszikus rockzenei világát idéző dalaikkal sikert sikerre halmoztak itthon és külföldön egyaránt. Az Ivan & The Parazol az A38 Hajón adta első teltházas koncertjeit. 2013-ban is felléptek ott, innen jöjjön most egyik sikerdaluk, amellyel – és nem csak az „I can hear them rolling” sor miatt – megidéznek egy legendás rock 'n' roll zenekart.

6. Pegazusok Nem Léteznek: Veszély

Ács Eszter énekesnő, a Lázár tesók és Németh Róbert, ők a Pegazusok, akik 2019 óta „nem léteznek”. Intim hangulatú, minimális hangszerelésű dalaik közül az egyik legjobban sikerült most a válogatásunkra is felkerült. Amúgy Németh Róbert basszusgitáros az egyetlen zenész, aki a slágerlistánkon két formációban is szerepel, a másik az „anyazenekara”, a Heaven Street Seven.

7. Ladánybene 27: Groove down Babylon

A magyar reggae zászlóshajója, az 1985-ben alakult Ladánybene 27 üzenete világos: tisztelet, szeretet és béke! Talán ők tettek legtöbbet azért, hogy ezt a műfajt itthon is elfogadja és megszeresse a közönség. A címben szereplő Babylon a raszta szimbolikában a rosszat, az elnyomó hatalmat jelképezi, amely szemben áll az ígéret földjét jelentő Zionnal.

8. Fókatelep: Chaos Santana

A Fókatelep 2007-ben alakult. A Korai Öröm és a colorStar zenészeinek Oláh Annamária énekesnővel való találkozása új minőséget hozott létre – rock és elektronikus alapokon nyugvó, sajátos stílusú világzenét, katartikus erejű népdalokkal és sanzonokkal. A most következő koncertfelvételük pedig a latin zene világát idézi meg. A 2010-es években aztán a Fókatelep fokozatosan leállt, és átadta helyét a Meszecsinka zenekarnak.

9. Mary Popkids: Nightdrive

A bluesos, soulos, funkys, elektronikus indie-popot játszó Mary Popkids energikus koncertjeivel vált a magyar alternatív zenei színtér egyik népszerű csapatává. Az itt látható koncerten még előtte voltak az országos ismertségnek – az 2014-ben jött el számukra –, de már itt is látható, hogy feszes és kellőképpen fűszeres zenéjük hogyan hat lelkes közönségükre.

10. Halott Pénz: Hétfő, szerda, szombat, kedd

Kis hazánk egyik legnépszerűbb hiphop formációja a Halott Pénz. A következő koncertfelvétel évében, 2013-ban csatlakozott hozzájuk Járai Márk, aki Marsalkó Dávid mellett a zenekar „másik hangja”. És ekkortól lett hétfős a társaság, amely megjelentette Szólj anyunak, hogy a városban vagyok című albumát. Idén májusban a lemez 10. „születésnapját” egy – már most garantáltan teltházas – koncerttel ünneplelték Budapesten.

Ennyi fért a mai tízes listánkra, sajnos több kiváló előadó általunk is kedvelt dala nem került fel most ide, de talán majd a jövő héten!

A slágereket a Magyar Popkulturális Értéktár gyűjteményéből rendeztük listába, ahol további, zenei csemegének számító videókat találnak – akár a 2013-as évből is. Kedvcsinálónak néhány név azok közül, akik abban az évben még sikerrel szerepeltek az A38-on:

Anez

Babám

Braindogs

Cloud 9+

Mátyás Attila Band

Manoya

Morningdeer

Trottel Stereodream Experience

Tudósok

Úzgin Üver