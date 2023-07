A Middlemist Red vagy tavaszi rózsa a világ legritkább virága, csupán két helyen nyílik a Földön: Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban. De elmondhatjuk magunkról, hogy mi is büszkélkedhetünk egy Middlemist Reddel, ugyanis a világ legritkább virága egy alternatív zenét játszó zenekarban öltött testet.

„A hazai neo-pszichedelikus gitárrock talán legjobb zenekara” – írja Jávorszky Béla Szilárd a Middlemist Redről, akik 11 éve alakultak és váltak népszerűvé néhány év leforgása alatt. A Kőbányai zeneiskola diákjai nem okoznak csalódást zenei teljesítményükben, pályájuk során több hazai és külföldi dalversenyt is fölényesen megnyertek a kategóriájukban.

Multicoloured Drive

A Supersonic Overdrive lemezükön található Multicoloured Drive című dalukat a Petőfi Rádió is felvette a lejátszási listájára. A dal 2014-es videóklipje Freund Ádám rendezésében készült olyan fiatal színészekkel, mint Hőricz Lili, Lestyán Attila és Grecsó Zoltán.

Aanimal

Az előbb említett albumon jelent meg az Aanimal is, amely az egyik legkorábbi daluk. A színpadi zúzásokról, szétszakadó gitárhúrokról is ismert zenekar még azt is bevállalta, amikor az A38 Hajón tartott koncerten vagy húsz néző felszaladt a színpadra a szám közben. Az erről készült felvétel megtekinthető itt:

Illuminair

A zenei hangzásra fókuszáló formációnak a dalszövegei – elmondásuk szerint – Iphone-ra feldúdolt vázlatokból bontakoznak ki. Négy nagylemez és több kislemezük is megjelent az évek során. Egy dinamikusabb, elektronikus effektekkel is fűszerezett daluk, az Illuminair jó példa a zenekar fejlődési irányának illusztrálására.

Single Switcheroo

Végezetül hallgassuk meg az Index 2014-ben szervezett alternatív dalversenyének győztes számát, a Single Switcheroo című dalt:

Mielőtt végleg elmennének a szünetre, még két alkalommal fellépnek a nyáron. A Művészetek Völgyében 2023. július 26-án, illetve a Fishing On Orfű Borfalu színpadán július 30-án lesznek láthatók.