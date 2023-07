Ír kalózok Magyarországon, de nincs veszélyben a kocsmazene

Hogyan költözhetett Magyarországra az ír kocsmazene némi punkkal kiegészülve?

Tizenöt évvel ezelőtt talán meghökkentő lehetett a kérdés, mára azonban a Paddy and the Ratsnek köszönhetően ez a műfaj nem is áll olyan távol hazánktól. A zenekar 15 éves fennállásának apropóján forgassuk vissza az idő kerekét, és nézzük, hogyan alakult meg a pub'n'roll egyik legnagyobb hazai képviselője!

Magyar, de ír, vagyis ír

2008-ban három miskolci fiatal úgy döntött, hogy összeáll, és az ír kocsmazenét punk-folk jegyekkel átitatva szólaltatják meg. Az ír elemekkel nem volt teljes a zenekar imidzse, így a tagok ír hangzású művésznevekkel is előrukkoltak. Így lett a banda

énekeséből és frontemberéből Oravecz Kristófból Paddy O'Reilly,

a basszusgitáros Takács Péterből Vince Murphy,

és a gitáros Maczonkai Gézából Joey MacOnkay.

A csapathoz a későbbiekben csatlakozott dobosuk, Pongrácz Balázs, azaz Seamus Connelly; a hegedűs-dudás-mandolinos Szabó Sándor Balázs, vagyis Sam McKenzie; míg tangóharmonikásuk a Sonny Sullivan nevet kapta.

Koncertjeiken az ír kocsmai hangulatot a viktoriánus kori Dublin jellegzetes figuráival, illetve a kalózvilágot idéző fellépőruhák, s más látványos színpadi show-elemek segítségével teszik teljessé.

Angol nyelvű, többnyire saját szerzeményeket tartalmazó albumaik sorát a könnyed hangvételű Rats On The Board nyitotta 2010-ben, kirobbanó sikert aratva. Az album címe utal a kalózhangulatot idéző megjelenésre, illetve a zenekar bemutatkozására. A következő évben megjelent második lemezük Hymns For Bastards néven is kedvező fogadtatásban részesült. Azóta mintegy 375.000 megtekintésnél jár az album a YouTube-on.

A 2012-ben debütált harmadik korong, a Tales From The Docks rögzítésekor új harmonikás erősítette a csapatot. Bebizonyosodott, hogy Babicsek Bernát, Bernie Bellamy nem csupán színművészként, hanem zenészként is megállja a helyét. Ebben a felállásban láthatták és hallhatták legtöbben a formációt, amely nemcsak a magyar koncerthelyeken és fesztiválokon aratott babérokat, de a külföldi – többek között osztrák, német, szlovák, svéd, dán, olasz, francia és angol – közönséget is meghódította ellenállhatatlanul pörgős, lendületes muzsikájával.

Tragikus árnyék

A koncertekkel, lemezfelvételekkel, klipforgatásokkal teli évek során újabb sikerlemezek születtek, mint a Lonely Hearts' Boulevard 2015-ben és a Riot City Outlaws 2017-ben. Utóbbi a Motörhead-albumokat is keverő Grammy-díjas producer, Cameron Webb közreműködésével, az osztrák Napalm Records gondozásában született meg.

A sikerek és népszerűség adta boldogságot Babicsek Bernát tragikus halála árnyékolta be, mivel a 2021 év végén befejezett új albumukat, a From Wasteland To Wonderlandet 2022-ben már zenésztársuk nélkül kellett bemutatniuk. A megrázó esemény egy korszak lezárását jelentette a Paddy and the Ratsnek, akik harmonikásuktól az After The Rain című dallal búcsúztak.

A zenekarnak azóta nem jelent meg új lemeze, azonban a munka nem állt meg. 2023. június 2-án debütált legújabb daluk This is our Life címmel már most közel harmincezres nézettséggel bír a YouTube-on. A klip különlegessége, hogy abban a tagok gyermekei szerepelnek. A videót, amely szól barátságról és összetartásról, képzeletről és valóságról, Paddy írta és rendezte.

Fennállásuk 15. évfordulóját nagyszabású koncerttel is megünnepelték a Budapest Parkban, ahol az új dalaik mellett az elmúlt évek legnagyobb slágereit adták elő.

