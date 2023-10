A borzok tompa kések és csillagok árnyékában térnek vissza

A kilencvenes évek magyar rockzenéjét nagyban meghatározó pécsi formáció, a Kispál és a Borz 2010-ben, a Szigeten búcsúzott el (akkor ezt még véglegesnek gondolva) a közönségtől egy nagyszabású, sokszereplős koncert keretén belül.

Ekkor került előtérbe Lovasi András másik projektje, a 2005 tavaszán alapított Kiscsillag. A zenekarban Lovasi mellett helyet kapott az ős kispálos Ózdi Rezső basszusgitáros és Bräutigam Gábor dobos, valamint a Pál Utcai Fiúk frontembere, Leskovics Gábor.

A jelenleg 56 éves énekes-basszusgitáros-dalszerző Lovasi egyébként 2010-ben kapta meg a Kossuth-díjat, 42 évesen. Ez a médián is végigfutott, s mint Lovasi fogalmaz, a díjat követően több interjút adott, mint koncertet.

A Kiscsillag bemutatkozó albuma 2006-ban jelent meg Greatest Hits Vol. 01. címmel. A lemez nagy hatást gyakorolt a közönségre: egyszerű, közvetlen és átütő volt, rajta olyan számokkal, mint a Kockacukor, a Ha én lennék (lötyögős és lelkes verzióban is). A dalok túlnyomó többségét Lovasi szerezte, és ő is énekelte fel.

A 2009-es Örökre szívembe zártalak Jávorszky Béla Szilárd szerint már nem hozta ugyanezt a szintet, és kiemeli:

a MAHASZ-listán mégis jobban szerepelt, sőt átmenetileg vezette is azt. Viszont, ahogy az elsőre (Russian In The School), úgy erre a korongra is rákerült egy, a neves kosárlabda szövetségi kapitány, Rátgéber László által írt és énekelt angol nyelvű, punkos lendületű dal, a Fishing On Orfű, melyhez nemcsak nagy sikerű videóklip készült, de a Lovasi András és Kálocz Tamás fémjelezte Fishing on Orfű (Alter)feszt is erről kapta a nevét.