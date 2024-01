Mostantól együtt zenélhetünk kedvenc együttesünkkel

Aki szeretne jelen lenni aBlahalouisiana legújabb dalának születésénél, és megismerni a zenekar műhelytitkait, megteheti a Figyelem, felvétel! című új workshopsorozat első rendezvényén, január 28-án, a Magyar Zene Házában. A rendhagyó program ötlet- és házigazdájával, Weil András producerrel beszélgettünk.

Az Ethnofil, az Odd ID, a The Qualitons és a Kistehén billentyűseként ismert Weil András az utóbbi években mint producer is bábáskodott számos ismert formáció dalainak születésénél, és arra a felismerésre jutott, hogy éppen a stúdiózás, ez a közönség elől elzárt alkotói folyamat a dalszerzés legkreatívabb, legizgalmasabb része. Ilyenkor fejlődik legnagyobbat a dalötlet, alakul ki a végleges forma, ami nem csupán érdekes, de sokszor nagyon szórakoztató is tud lenni. Korábban Hajós András Dalfutár című műsora engedett némi bepillantást mindebbe, csakhogy ő kifejezetten olyan zenészeket és előadókat válogatott össze, akik az életben kis valószínűséggel dolgoznának együtt, míg a Figyelem, felvétel! valóságos alkotóközösségek munkamódszereivel, műhelytitkaival szeretné megismertetni az érdeklődőket.

Próbaterem a küzdőtéren

„Ezeken a vasárnap délutáni, több mint négyórás workshopokon a koncertterem küzdőterének közepén rendezzük be a stúdiót, így körülöttünk, a lelátókon ülő nézők minden oldalról figyelhetik majd a történéseket. A program első felében a zenekar bemutatja a magával hozott dalötleteket, kiválasztjuk, melyikkel, milyen stílusban szeretnénk dolgozni, majd kialakítjuk a végleges tempót, dalstruktúrát és hangszerelést. A második etapban rögzítjük a hangszeres alapot és az éneket, majd visszahallgatjuk az elkészült felvételt. Vagyis a nézők végigkövethetik a dal útját az ötlettől a magvalósulásig. A harmadik részben a zenekar a stúdióberendezéseken ad egy húszperces minikoncertet, ahol minden úgy szólal majd meg, mintha egy próbateremben lennének.

A közönség ezalatt szabadon járkálhat a zenészek között, megtapasztalva, mennyire más zenei élményt jelent, ha különböző arányban, illetve hangerővel halljuk a hangszereket, amivel a keverés jelentőségét kívánjuk érzékeltetni.

Legvégül pedig válaszolunk a felmerülő kérdésekre” – avat be a részletekbe Weil András.

Mindenki másképp csinálja

A negyedévente megrendezésre kerülő programok vendégeinek kiválasztását alapos mérlegelés előzi meg. „A Blahalouisiana aktív, népszerű zenekar, ráadásul jól ismerem őket, mert az elmúlt két évben jónéhány dalt összeraktunk már, és büszkék is vagyunk ezekre. Nem beszélve arról, hogy folyamatosan koncerteznek, élő kapcsolatuk van a közönséggel, és nem jelent gondot számukra belátást engedni ebbe az egyébként nagyon intim és komoly koncentrálást igénylő munkafolyamatba” – vázolja a producer, akitől megtudjuk még, hogy

MÁJUSBAN EGY OLD SCHOOL ZENEKAR ÉRKEZIK MAJD FUNKYS, BEATES HANGZÁSSAL, ŐSZRE PEDIG EGY KIFEJEZETTEN AKUSZTIKUS, NÉPZENEI, VAGY AKÁR MODERN KORTÁRS ZENEI FORMÁCIÓT SZERETNE MEGHÍVNI.

„A koncepció lényege, hogy minden alkalommal más stílusú és hangszerelésű zenekart mutassunk be, amelyek eltérő felvételi megoldásokat, produceri megközelítést igényelnek, illetve alkotóközösségként is másképpen működnek” – teszi hozzá.

Maradandót alkotnak

A workshopok Weil András szerint elsősorban a professzionális vagy hobbizenészeknek, illetve a meghívott zenekar törzsközönségének, rajongóinak lehetnek különösen izgalmasak. Előbbiek szakmai szemmel figyelhetik a „próbateremben” zajló kreatív és technikai folyamatokat, illetve az együttes tagjai közötti kommunikációt, az egyes ötletek kibontásával, illetve elengedésével kapcsolatos döntési mechanizmusokat. Utóbbiak pedig

nemcsak megtudhatják, hogyan születnek kedvenc együttesük dalai, de ha szeretnének, adott esetben maguk is részt vehetnek a felvételen tapsolással, csettintéssel, vagy a refrén énektémájának kórusszerű megszólaltatásával.

Minden készülő dal meg fog jelenni valamilyen formában. Az első workshopon készülő szerzemény valószínűleg a Blahalousiana ötödik albumát erősíti majd – ígéri Weil András.