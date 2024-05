A férfiak visszalőnek, ugye?

Több mint két esztendeje dúl az orosz–ukrán háború. A PG Csoport úgy döntött, a maga eszközeivel, tehát a dal nyelvén kiált, könyörög a mielőbbi békéért. A Csak háború ne legyen... – Üzenet Magyarországról! című korongról, háborúról és békéről beszélgettünk Jantyik Csabával, a PG Csoport alapítójával, gitárosával.

A zenekar azért készítette ezt a négydalos lemezt, „mert nem szabad és nem lehet elfogadni, hogy ennyi ember halt meg az orosz–ukrán háborúban és pusztul el napjainkban is, köztük kárpátaljai magyarok”.

Jantyik Csaba gondolatait az alábbi rövid videóban fogalmazta meg:

Utazás a Szovjetunióban

Az együttes még a nyolcvanas évek végén tett látogatást a Szovjetunióban – amelynek Ukrajna akkor tagköztársasága volt. A kinti szesztilalom alatt, a Moszkvában tanuló magyar diákok számára bonyolított turnéra a Tisza Expresszel érkeztek a muzsikusok. A vonatra rövid ujjú pólóban szálltak fel, de amikor Kijevben felébredtek, odakint havazott.

A Tovább is van, mondjam még? és az Aranyosra festem című dal, a Pál István Szalonnával és Bandájával két éve rögzített lemezen hangzik el. A zenészeket a Jantyik testvérek a Debreceni Csokonai Színházból ismerik, amit abban az időben Vidnyánszky Attila vezetett. Az egykori beregszászi színtársulat művészeivel közös produkciót is jegyzett a PG Csoport. A Tovább is van, mondjam még? eredetileg is háborús dalnak íródott, de szóljon erről Jantyik Csaba:

Szalonnával és Bandájával tavaly Panyolán koncerteztek, s amikor beültek a mikrobuszba, Csaba látta a kárpátaljai muzsikusokon a felindulást, mert bár karnyújtásnyira vannak szülőföldjüktől, nem mehetnek haza, mert ott a frontszolgálat várna rájuk.

Halmos Béla szelleme

Halmos Béla, amikor közös munkába fogott a PG Csoporttal, úgy fogalmazott: „beálltam egy rockbandába”. Mindvégig zavarta az elektromos hangosítás: „Mi lesz, mikor nem lesz áram?” – kérdezgette a Jantyik testvéreket. Csaba szerint Halmos megtanította a rockzenészeket, hogyan is kell akusztikus hangszereken muzsikálni. Tőle sajátították el, milyen lesz a világ áram nélkül. Amit 2013-as halála miatt nem sikerült megvalósítaniuk, azt Szalonnával és Bandájával vették lemezre. Ez az Aranyosra festem – Útravaló Halmos Bélától című korongjuk, rajta a Tovább is van...

A korongon három régebbi kompozíció mellett egy feldolgozás is fellelhető, a Karády Katalinnak írt, De Fries Károly – Kovách Kálmán-dal, a Valahol Oroszországban. A szerzemény 1942-es, amelyhez Bán Frigyes rendezett rövidfilmet (amolyan korabeli klipet), természetesen Karády főszereplésével.





Valahol Ukrajnában

Az egykori sláger feldolgozásáról írja Jantyik Zsolt: „Emlékezzünk azokra a kárpátaljai magyar férfiakra, akik elestek vagy el fognak esni a 2022-ben kezdődött szörnyű háborúban. Azoknak a kárpátaljai családoknak küldjük, akik gyászolják gyermeküket, s mindazoknak az édesanyáknak – legyenek a román, ruszin, lengyel, ukrán, orosz és sok más nemzet sarjai –, akik örökké siratni fogják háborúban elvesztett gyermeküket! Urunk, mentsd meg az őrülettől Európát és az egész Világot! Hozd el nekünk a Békét!”

Tavaly, harmincötödik születésnapjukra a Könny hull a kútba – Istenes dalok a 33. évből címet viselő albumukkal jöttek ki. Erről a címadó szerzemény került be a háborúellenes válogatásukba. Az albumot Horányi László színművésszel, az Esztergomi Várszínház igazgatójával verses est formájában adták elő.

Hogy miről szól Jantyik Csaba szerint a megindító lírai mű, arról így beszél:

A férfiak visszalőnek című számuk klipjét a Tizedes meg a többiek ikonikus jeleneteiből állították össze. A Jantyik fivérek háborús élménye nagyapjukig nyúlik vissza, akinek hadifogolyként a kunmadarasi szovjet repülőteret kellett építenie. Kapott egy szekeret, meg egy lovat, hogy fuvarozza a földet az építkezéshez. Később így mesélt: „Az még hagyján, kisunokám, hogy nekem nem adtak enni, de a lónak sem adtak!” Fogta hát magát a nagyapa, és egyik éjjel a lóval együtt hazaszökött. Az átvonuló szovjet és román katonák mindenüket rekvirálták. Nagyanyjuk sírva-nevetve mesélte, hogy még a frissen elkészített körtekompótot is elvitték a ruszkik. Ezért hát a Tizedes meg a többiek megidézése.