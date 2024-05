Rajongóból lett a sztárok barátja

A Napoleon Boulevard egykori frontembere az Omega, az LGT, a Bikini és a Korál zenéin nőtt fel, miközben Katona Klári Titkaim című albumát a legjobb magyar női poplemeznek tartja; Földes László Hobo nyolcvanas években írt dalszövegeit ma is aktuálisnak véli, és szívesen hallgatja a Mini és Török Ádám Bartók-átiratait. A jelenlegi életét meghatározó élmények közül Kardos Horváth János, a Kaukázus együttes vezetőjének dalait emelné ki.

A barátom barátja a barátom – tartja a mondás. De így van ez vajon a zenével is? A kedvenceink kedvenceit mi is kedveljük? Vagy kedvelnénk, ha ismernénk őket? Mindez kiderülhet a Magyar Popkulturális Értéktár új sorozatából, amelyben a hazai popkultúra legjelentősebb, legismertebb szereplőit kérdezzük az életüket, pályájukat meghatározó, valamilyen szempontból befolyásoló zenei élményekről, előadókról, lemezekről, dalokról, koncertekről, fesztiválokról. Ezúttal Vincze Lilla énekesnő válaszol kérdéseinkre.

Népzene és versek

Melyik magyar előadót, együttest tartja a kedvencének, vagy tekint rá példaképként?

Már siófoki gyermeklányként hatalmas élmények értek a balatoni koncertek során. Az Omega Időrablója vizuálisan is egyedinek számított, és a lézerbemutatóval elsők között volt Magyarországon. Az LGT Bummm! című lemeze Adamis Anna szövegeivel és Presser Gábor zenéivel a mai napig a legnagyobb kedvenceim között szerepel, a későbbi albumokon pedig Karácsony János hangja, zeneisége teljesen elvarázsolt! A sors ajándéka, hogy Presser őt ajánlotta zenei rendezőnek az első Napoleon Boulevard-album felvételére. Csodálatos iskola volt nekem János abszolút hallása, zeneisége, nagyszerű természete.

Szinte hihetetlen, hogy ezeknek az inspiráló művészeknek a kollégájuk, majd a barátjuk lehettem.

Ahogy a Bikini tagjaival is a mai napig tartjuk a baráti kapcsolatot. A pályám elején D. Nagy Lajos és Németh Alajos nagyszerű tanácsokkal láttak el, sőt az 1990-es évek elején Erdélyben turnézhattam is velük. A Balaton mellett Erdély és a Székelyföld a mai napig a szívem csücske, ezért is született az Európa visszavár című dal. A Korál líraisága, Balázs Fecó zenészi és szerzői kvalitása ragyogó perspektívákat hozott a rockzenébe, ráadásul nagy ajándék az élettől, hogy jelenlegi együttesemben Fecó két egykori zenésze is játszik, Fekete Samu basszusgitározik, Pálmai Zoli dobol. Emellett első énektanárnőm, Dévai Nagy Kamilla nevét is áldom, az ő tiszta hangja, embersége, rajta keresztül pedig a népzene és a versek szeretete, megzenésítése végigkísérik az életemet.

1986 nem a csönd éve volt

Az LGT Bummm! című lemeze mellett van-e másik olyan magyar pop-, rock-, folk- vagy jazzalbum, amely sokat jelentett önnek?

Persze. Például Katona Klári Titkaim című albuma, amely szerintem máig a legjobb magyar női poplemez. Lárika személye, gondolkodása, lelkülete mindig közel állt hozzám, egyedi hangja, igényessége példaértékű; Presser Gábor zenéje és Sztevanovity Dusán szövegei pedig itt is zseniálisak. De hasonlóképpen hatott rám a Hobo Blues Band korszakalkotó, hidegrázós dupla albuma, a Vadászat. Földes László szövegei mindenkor aktuálisak. Különösen sokra tartom Hobo előadóestjeit, színházi, irodalmi megjelenéseit is, Viszockij-, József Attila-, Faludy György-feldolgozásai lenyűgözőek. Nem hagyható ki a Mini és Török Ádám sem, aki nemcsak kiváló ember és hangszeres volt, de a műfajok legendás lovagja is, ahogy játszott, variált a jazz-, folk- és blueselemekkel. Pályája csúcspontjának amúgy a Bartók-átiratokat, az Allegro Barbarót és az Este a székelyeknél-t tartom. Imádtam hallgatni trióban Kézdy Lucával és Papp Gyulával.

És ha dalokat kellene választania, melyeket hallgatta a legtöbbet? Szakmailag melyeket tartja a legnagyobbaknak?

Balázs Fecó Csönd éve volt című szerzeménye nagy kedvencem. Siófokon azon az Interpop Fesztiválon hangzott el, ahol

a Napoleon Boulevard-ral elindult a zenei szárnyalásunk.

Emellett két másik gyönyörű Korál-melódia, a Maradj velem és az Amikor vége az utolsó dalnak is közel áll a szívemhez. A Kati és a Kerek Perec slágereit is kihagyhatatlannak érzem. Nagy Katalin kiváló zeneszerző és zongorista volt, egyedi dalokkal. Tőlük a 15 nyár, az Egy dal neked, a Jókedvű nap és a kicsit generálos Villamos szerelem a legkedvesebb szerzeményeim. Egyébként a Generált is nagyon szerettem.

Mely eseményekre emlékszik legszívesebben vissza?

Az életemet meghatározó élmények közül kiemelném Kardos Horváth János, a Kaukázus együttes vezetőjének dalait, akinek elgondolkodtató, kritikus szövegei egyedi és fontos állapotfelmérők a mai valóságról. 2023. novemberi koncertje az utóbbi évtizedek leglegje – és nem csak szerintem. De hasonlóképpen elvarázsolt Ágnes Vanilla 2008-as Müpa-koncertje is. Verses lemezei, József Attila- és Radnóti Miklós-feldolgozásai a legjobbak ebben a műfajban. De pályafutásom egyik meghatározó pillanata mégiscsak az 1986-os siófoki Interpop Fesztivál marad, ahol Kérlek, ne félj! című dalunkkal a Napoleon Boulevard-ral megnyertük a fődíjat.