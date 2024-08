Gyöngyhajú lány írta a Gyöngyhajú lányt

A rock amolyan férfias műfaj, alig akad női banda, kevés a női előadó. No, persze azonnal soroljuk: Girlschool, Runaways, Pretenders, Heart, Siouxsie and the Bansheesm, Patti Smith, Debbie Harry, Susan Tedeshi, Suzy Quatro, Tarja Turunen, Bananarama, Bangles, Thundermother, Blondie, Nina Hagen, Nena, Go-Go’s, Pásztor Anna, Rúzsa Magdi, Kovács Kati, Zalatnay Sarolta, Honey Beats, Vadmacskák, Beatrice – mármint az Ős Ricse, a „Gyere, kislány, gyere” slágerrel, vagy legújabb kedvencem, a mexikói Warning, a három Villarreal Vélez nővérrel. A szövegíró hölgyek sem tapossák egymás sarkát, vélelmezem, Adamis Anna mindannyiuk számára ismerős. S remélem, nem kizárólag a neve, de életműve, vagy annak egy része.

Adamis Anna a felvidéki Gútán látta meg a napvilágot, ám már a szomszédos Keszegfalván éltek, amikor 1946-ban kitelepítették családjával Csehszlovákiából. A Benes-dekrétumot, képmutató módon, lakosságcsereként határozták meg a hatóságok, ami nem változtat a tényen, hogy a hároméves kislány és három testvére, sorstársaihoz hasonlóan, marhavagonban élt.

"Tízezer titkos, néma vád,

Tízezer év nincs, hogy tisztázd,

Tízezer szavad közénk áll,

Tízezer vad országhatár."

(10000 lépés –Omega)

A trianoni békediktátum utódállamaira jellemzően hiába született Adamis Anna édesanyja Morvaországban, hiába járt édesapja Prágában egyetemre, mivel magyarnak vallották magukat, nem lehetett maradásuk a Felvidéken.

Színpadi színésznő

Joghallgatóként az Universitas Együttest erősítette 1964-től. A Ruszt József alapította Egyetemi Színpad olyan színészeket indított el a pályán, mint Sólyom Katalin, Jordán Tamás, Fodor Tamás, Kristóf Tibor, Kovács P. József, Halász Péter, Hetényi Pál, Szilágyi Maya, Andai Györgyi. Adamis Anna pedig olyan emlékezetes Ruszt-rendezésekben szerepelt, mint Shakespeare: Szeget szeggel, Aiszkhülosz: Oreszteia, Csokonai: Az özvegy Karnyóné, Genet: Cselédek, Erdélyi Sándor: Imádság Zsuzsáért, vagy a Dobai Vilmos által színre állított: Egy szerelem három éjszakája. Adamis 1967-ben végzett az egyetemen, abban az évben, amikor Ruszt Józsefet a kultúrpolitika eltávolította az Universitas éléről. Ekkor ért véget Adamis Anna színészi pályája.

„Igen, él egy gyöngyhajú lány

Álmodtam, vagy igaz talán"

(Gyöngyhajú lány – Omega)

A ragyogó szépség fellépett Mezei Éva És mit fizetnek? című Universitas-kabaréjában.

A produkció zenéjéről az Omega gondoskodott. A zenekar vezetője és dobosa, Laux József a színházban szeretett bele, miként mondani szokás, első látásra a gyönyörű joghallgatóba.

Az 1967-es esztendő nem csupán kettejük életében bizonyult sorsdöntőnek –összeismerkedésük után hat évvel összeházasodtak, gyermekük született –, hanem az Omegáéban is. Ekkor lépett be a zenekarba az első képzett muzsikus, Mihály Tamás basszusgitáros személyében, aki zeneszerzőnek ajánlotta konzis osztálytársát, Presser Gábort, aki megírta a csapat első saját számait. Méghozzá magyar szövegekkel, mert Laux ösztönzésére az Illés útjára léptek, letérve a másolós bandákéról, amelyek a Szabad Európa és a Luxemburgi Rádió friss számait tanulták meg, beépítve hétvégi repertoárjukba.

Az Azt mondta az anyukám-hoz, a Rózsafák című dalhoz még S. Nagy István írt szöveget, azonban a Megbántottál / Nem vagy szép és az Ismertem egy lányt / Szeretnék visszamenni hozzád 1967-es és ’68-as kislemezek három számát már Adamis Anna jegyzi.

"Belvárosban jár

Kirakatban áll

Megtekinthető

Mint egy drágakő"

(Ismertem egy lányt – Omega)

Magyarul is, angolul is

Maradva 1967-nél, ekkor jöhettek be először nyugati rockzenekarok a Magyar Népköztársaság területére. Májusban a Nashville Teens nyolc koncert erejéig. A Spencer Davis Group (SDG) júliusi négy Kisstadion buliján színpadra lépett még Millie Small (My Boy Lollipop) és a V. I. P. (itt zenélt Keith Emerson és a későbbi Spooky Tooth tagjai).

Az első koncert után a rendőrség elkardlapozta a hazafelé tartó közönséget.

A SDG menedzsere meghívta az Omegát egy kéthetes angliai turnéra. Azt hitte a jóember, a szocializmusban is úgy mennek a dolgok, mint a vasfüggöny túlfelén.

A következő esztendő nyarán a Nashville Teens kilenc bulit adott. Vendégként Wittek Mária állhatott a színpadukra, aki akkor még az Omega énekesnője volt.

Noha a zenekart a hatóságok kiengedték a szigetországba, Witteket nem. Miként Kóbor János sem utazott júliusban a huszonnégy állomásos angliai turnéra.

Ez azért érzékeny ügy, mivel három szabadnapján stúdióidőt kapott a banda, hogy fölvehesse első lemezét. A legelsőt, tudniillik önálló nagylemezük Magyarországon akkor még nem jelent meg. Az Omega Red Star from Hungary korongon Mihály Tamás a vezető énekes.

A lemez négy dalszövegét Adamis Anna írta. Nem fordította, új szövegeket alkotott az eredetiek hangulatának megfelelőket. A Vigyázz, vigyázz rám Wake Up címmel került a lemezre.

"Építettem magamnak

elefántcsonttornyokat

És egyedül laktam ott

míg nem szóltál: itt vagyok."

(Vigyázz, vigyázz rám – Omega)

A dal azért kevéssé ismert, mivel egy 1969-re tervezett dupla kislemezen szerepelt volna, ami sosem látott napvilágot. Megjelent 1970-ben egy EP, A oldalán a Ballada a fegyverkovács fiáról, a B-n a Snuki, ami fenti szám instrumentális változata.

Az Ismertem egy lányt, Once I Knew, a Volt egy bohóc, Clown címmel kapott helyet az albumon. Ez utóbbi, kislemezen 1968-ban, a Nem tilthatom meg-gel párban került a boltokba.

A Dead Are the Flowers magyarul a Halott virágok, szintén ’68-as kislemez, másik oldalán Harangozó Teri énekli Lovas Róbert-S. Nagy István Zárt ajtók mögött számát, kísér az Omega.

"Azóta csendes a világ

Meghalt minden kis virág."

(Halott virágok – Omega)

A Ha én szél lehetnék-et John Martin fordította angolra.

Szocialista kultúrpolitika

A Red Star jelző bejött, az angolok akarták az Omegát, ám

hiába kaptak őszre újabb meghívást, helyettük az Illést küldte az Interkoncert. Illéséket aztán egy BBC interjú miatt letiltották itthon, az Omegának legközelebb 1973-ban jelent meg angol nyelvű lemeze, ám már az új felállással, Presser és Laux nélkül. Ők ketten pedig 1972-ben léphettek fel Angliában, de már a Locomotiv GT-vel.

Ez a lincolni Great Western Express fesztivál ihlette a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról dalait, dalszövegeit. No, de ne siessünk előre. A Red Star album miatt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat kényszerült hazai nagylemezhez juttatni az Omegát, mielőtt még megjelenne az imperialista nyugaton az angol nyelvű. Így – ismét rohamtempóban – elkészült a Trombitás Frédi és a rettenetes emberek.

Pillantsunk egy gyors felsorolás elejéig az 1968-ban megjelent nyugati LP-kre, hol tartott a rockzene a világban: Beatles: fehér album, Rolling Stones: Beggars Banquet, Jimi Hendrix: Elecric Ladyland, Cream: Wheels of Fire, Doors: Waiting For The Sun, Pink Floyd: A Saucerful of Secrets, Jethro Tull: This Was, Iron Butterfly: In-A-Gadda-Da-Vida, Frank Zappa: Lumpy Gravy. Ezekhez képest, bizony a Trombitás Frédi nagyrészt a beatkorszakban ragadt munka.

"Hétalvók, hej keljetek most fel

Frédi jött hozzánk el."

(Trombitás Frédi – Omega)

Felzárkózás a nemzetközi szinthez

Mivel kintről érkeztek, az Omegások pontosan tudták, merre halad a rothadó kapitalizmusban a rock and roll. Ezt szem előtt tartva készítették a második lemezük dalait. Hatot angol-magyar nyelven egyaránt megírták, amikor keresztbe tett a hatalom, s az Illést küldték Nagy-Britanniába. A magyar album azonban megjelent. Címe 10000 lépés, s mind a mai napig az egyik legjobb rocklemez, olyan örökzöldekkel, mint a Petróleum lámpa, a Tízezer lépés, az 1958-as boogie-woogie klubban. És a Gyöngyhajú lány, amivel elhozták a tokiói Yamaha fesztivál különdíját.

1970-ben következett a Palma de Mallorca-i Barbarella fesztivál. Három számmal kellett nevezni. Az egyiket a fesztiválra írták, az Oh, Barbarella-t. Barbarella Roger Vadim azonos című ’68-as filmjének főhőse, Jane Fonda megformálásában. Aki nem látta, ne búsuljon, készül már a remake, Sydney Sweeney-vel. A könnyűvérű, 41. századi, szexis szuperhősnő folytatásos képregényben debütált a V-Magazine-ben, 1962-ben.

"Aki volt, de elhagyom,

Oh, Barbarella, Oh, Barbarella."

(Oh, Barbarella – Omega)

Vitték még az Oh, jöjj! és az Olyan szépen mosolygott dalukat. Ezt jelölték első helyen. Jó érzékkel, mert harmadik díjat nyertek.

A dalok az Éjszakai Országúton-ban jelentek meg, ami a magyar rocktörténet egyik valaha készült legjobb albuma. Ez már dögös rockzene, ezt a stílust vitte tovább az új felállás az Élő Omegán. De már Adamis nélkül.