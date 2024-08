A lokomotív fűtője volt, mígnem férje disszidált

Adamis Anna, Presser Gábor és Laux József 1971-ben otthagyták az Omegát, s megalapították a Locomotiv GT-t. A zene változott, a szövegvilág nem. Adamis stílusa az omegás esztendők alatt összeérett. Amíg Bródy János beatszövegei, majd rébuszokban fogalmazott politikai világa időtlenül érvényes koncept művekké alakultak, az Illés után a Fonográfban vagy Sztevanovity Dusán nyelvi leleményekbe csomagolt filozófiai lírát alkotott 1977-től, Presser zenéje mellé, addig Adamis dalköltészete a második Omega-lemeztől, a Trombitás Fréditől alapvetően változatlan.

Az LGT-vel ott folytatta, ahol az Omega csúcsra ért az Éjszakai országúttal.

A Loksi bemutatkozó kislemeze, a Boldog vagyok / Ha volna szíved együtt jelent meg az Omega Hűtlen barátok / Szomorú történet EP-jével. Azért említésre méltó a dolog, mivel Kóbor János Hűtlen barátok szövege a zenekart elhagyókat énekli meg.

Hová lett a szó tisztasága

Hová lett két hűtlen barát

Keresnek, és együtt maradnak

Keresnek tovább, tovább.

Adamis az LGT-ben így írt:

Most új a reggel,

és új a napfény,

és új az élet,

és újra élek

(Boldog vagyok)

Aztán az első Loksi-lemezen két számmal üzentek a régi társaknak

Sose mondd a mamának azt, hogy hamis a hangja.

Sose mondd a családnak, hátha nem is úgy hallja.

(Sose mondd a mamának)

Gipszeld be a kezed, ó, a kezed!

Ha cikit akarsz játszani, gipszeld be a kezed!

(Royal Blues-Gipszeld be a kezd)

Nem kommentálnám, kiknek szóltak az üzenetek.

Az Omega Élő Omega-lemezén, amit egy évig pihentetett a lemezgyár, mert a Locomotivra fogadott, s amit stúdióidő híján az Egyetemi Színpad befüggönyözött dobogóján és koncerteken rögzítettek a magukra hagyott muzsikusok, az új szövegíró Sülyi Péter soraival válaszoltak a Loksinak.

Hosszú volt az út, mit annyi éven át jártunk, néhány jó barát

Egyszer minden út a válaszúthoz ér, végül ez is kettévált

Lehet, most még nehezebb, de menni kell tovább.

(Egy nehéz év után)

Ismét angolul

A Loksi 1971. június 28-án a Budai Parkszínpadon mutatkozott be, méghozzá akkora sikerrel, hogy a bulit követően Roy Carr, a New Musical Express hasábjain leírta az azóta is örökbecsű mondatot:

A következő rockszenzáció Keletről érkezik, nem Nyugatról!

Ezt az elvtársak elolvashatták a szigorúan bizalmas sajtószemlében. Hogy ezt meglovagolva – tudván, hogy a Presser–Adamis-szerzőpáros az előző évi Yamaha Fesztiválon nyert – küldték ki a második tokiói nemzetközi popdalfesztiválra a Loksit, azt nem tudni. Mindenesetre egy esztendővel a Gyöngyhajú lány után Frenreisz Károly–Adamis Anna: Érints meg!, azaz Touch me, love me, rock me! dalának különdíjat ítélt a Yamah nemzetközi zsűrije.

A szám kizárólag kislemezen látott napvilágot, ám EP formátumban angolul a Silver Summerrel szerepelhetett egy korongon.

Az Ezüst nyár szövege már pusztán azért is érdekes, mivel abból, a tempó miatt kevés érthető.

Kék az árnyék,

mikor zöldell a völgy, csak járnék,

és csak szállnék,

ahol boldog a föld, megállnék.

(Ezüst nyár)

A nemzetközi áttörést a Bummm! hozta el, öt évvel az Omega félbemaradt turnéját követve. Mindössze három hónap szünet telt el a nyári stúdiófelvételtől, amit a Magyar Rádióban ejtettek meg, s indultak Londonba – emlékeznek, mint keleti „rockszenzáció”.

Adamis Anna a bandával utazott. Nem mint jó feleség, tudniillik fellépett a Radio Plan élő show-jában, míg a fiúk átálltak, beszélgetett a műsorvezetővel.

Ami ennél lényegesebb, hogy a kint készült album szövegeit is ő írta. Az Omegánál még nem az összeset, a Locomotiv GT-nél ellenben mindet. Még azokat is, amelyek nem jelentek meg. A második, Los Angelesben rögzített, ám ki nem adott All Aboard-korongét. E tizenkét szám szövegét mindössze tíz nap alatt vetette papírra.

Mindig csak ott várok rád, hol térdel a szó, s szólni nem mer.

(Mindig csak ott várok rád)

A ’74-es angol és a szintén akkor boltokba került Bummm! dalai nagyrészt azonosak. Nagyrészt, lévén a Kék asszony helyett a szintén kislemezes blues, a Mindig csak ott várok rád szerepel, a pörgős Szeress nagyon pótolja az instrumentális bár zenét, míg ennek az EP-nek a másik dala a Segíts elaludni zárja a korongot, a Miénk itt a tér helyett. Valamint a második lemezről, a Ringasd el magad-ról felkerült a Szerenád. Alapvetően Barta Tamás stílusa uralja az anyagot. Vele Adamis pompásan tudott együtt dolgozni.

Barta, a legenda

Miután a virtuóz gitáros kézhez kapta a dalaira született szövegeket, s miután elolvasta azokat, odafordult Annához és feltette neki a költői kérdést:

Hogyan lehet néhány szóban összefoglalni azt, amiről más eposzt írna?

Az ORI büféjében ismerkedtek össze, amikor a Loksi még alakulóban, no meg titokban létezett. A dalszövegíró jóval később egy interjúban megfogalmazta: a dal háromrétegű, amelynek a zenei forma szolgál keretéül, ezt a keretet tartalommal a szöveg tölti meg. „Az a szöveg jó, amelyik a zenével együtt él, vele együtt válik teljessé.”

E gondolat mentén születtek sorban a Hej, gyere velem, a Kenyéren és vízen, a Kötéltáncos álma, az Ordító arcok, a Royal Blues – Gipszeld be a kezed, a Csavargók angyala, a Cirkusz, azután Zalatnay Saroltának a Szeress nagyon, A véremben van, Dal a kékmadárról, a Napraforgó, majd Kovács Katinak a Tanítsd meg a gyerekeket, a Szabad vagyok, a Télutó, a Szendvics-fiú.

Hölgy a hölgyeknek

Kovács Kati vagy Zalatnay Sarolta előadói képességeit senkinek sem kell méltatnom. A két énekesnő legjobb lemezeit az LGT-vel és Adamis Annával készítették. Adamis Kovács Katinak Szörényi Leventével is készített egy pompás albumot.

Zalatnay Sarolta az Omegához és a Loksihoz hasonlóan megízlelhette a nyugati sikert, amikor a Spencer Davis Group menedzsere – miként az Omegának – angliai lemezszerződést kínált az énekesnőnek, aki EP-khez jutott, koncertezett Londonban, de hazai támogatás híján többre nem jutott a pop-rock fővárosában.

Kovács Kati megnyerte az Írországban rendezett Country Dalok Fesztiválját, az Eurovíziós Dalfesztivál elődjét, majd az Egyesült Királyság Music Week rendezvényén az év sztárjának választották, az NDK-ban, Lengyelországban, Bulgáriában tévéshow-kat rendeztek számára.

Barta időtlen rock and roll slágere, a Szeress nagyon nem kizárólag a Locomotiv angol korongján tarolt, Zalatnay Álmodj velem lemezén szintén. Muszáj idéznem az egyik kedvenc Adamis-versszakomat:

Megrázta vad haját a nyár,

sikítva elszaladt,

a szép csodáknak vége már,

de megtaláltalak.

(Szeress nagyon)

A Kovács Kati és a Locomotiv GT címet viselő bakelit egy újabb remekmű, az énekesnő egyik legjobb albuma. Hiába, hogy Az eső és én nem teljesen saját szerzemény, mivel Eddie Harris Listen Here-je erősen hatott a szerzőre, a szövege gyönyörű.

Feketén dobol a ház falán,

ablakszemek könnyeznek dalán.

Rám zárja a magány ajtaját,

de te nem jössz, hogy kinyitnád.

Az eső csak hull, egyre hull.

(Az eső és én)

És kolosszális, amit Kovács Kati Szabó Gáborral produkált a Magyar Rádió 8-as stúdiójában.

Amennyire támogatta, sőt, maga eszelte ki Erdős Péter az LGT-vel közös lemezt, úgy gáncsolta a Szörényi Levente komponálta Kovács Kati-albumot. A tervek szerint Bródy János írta volna a szövegeket, azonban kihátrált a munkából, helyére Adamis Anna került.

Ha már Bródy,

A jel rajtam című dal zenéje Levente Utazás című, első szólólemezén szerepelt volna, Hidd el, ez ő címmel és szöveggel, amit a lemezgyár leparancsolt. Kovács Kati albumán rockos hangszerelésben, Adamis-dalszöveggel hallható.

A jel int és biztat: Magad mérd magad,

A jel szól és kérdez: mit ér egy szavad?

A jel hív és zaklat, hogy győzz és veszíts,

Éld életed és mást élni segíts.

Adamis Anna harmadik énekesnőnek írt teljes lemeze Keresztes Ildikó: Nekem más kell című korongja.

A zenés színpad költője

Időről időre megpróbálják leporolva színre állítani a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválrólt, az első magyar rockmusicalt.

A regényt követő, zavaros szövegkönyv azonban megbélyegezte a művet. Presser-Adamis dalai miatt örök érték a zenés darab.

A betétdalok megírására Szörényi Leventét és Bródy Jánost kérte fel a Vígszínház, de ők a szövegkönyv tartalmára hivatkozva nem vállalták. Amikor a Loksi beköltözött a színházba próbálni, Frenreisz Károly búcsút intett a bandának, őt várták a rockszínpadok.

Valaki mondja meg, hogyan kell élni

Apám azt mondta, ne bánts mást

Valaki látta, hogy bántottalak már

Valaki látta, hogy bántottál

Valaki mondja meg, miért vagyunk itt

Anyám azt mondta, hogy boldog légy

De anyám azt nem mondta, miért nem e földön

Anyám nem mondta, mondd, miért

(Valaki mondja meg)

Déry így gratulált Adamis Annának:

A kis zseninek a zseniális szövegekért, köszönettel, D.T.