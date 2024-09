Tabár Zoltán: Ezt a mesterséges intelligencia sosem fogja tudni utánozni

Tabár Zoltánra az LGT és Presser Gábor, illetve a KFT és az Első Emelet gyakorolta a legnagyobb hatást, előbbiek inkább érzelmi, utóbbiak főként szakmai tekintetben. Az egyszerűségükben is hatásos dalokat tartja legtöbbre, legemlékezetesebb Exotic-koncertjén pedig Trabantok voltak a „sztárvendégek”.

A barátom barátja a barátom – tartja a mondás. De így van ez vajon a zenével is? Vajon a kedvenceink kedvenceit mi is kedveljük? Vagy kedvelnénk, ha ismernénk őket? Mindez kiderülhet sorozatunkból, amelyben a hazai popkultúra legfontosabb, legismertebb szereplőit kérdezzük az életüket, pályájukat meghatározó, valamilyen szempontból befolyásoló zenei élményekről, előadókról, lemezekről, dalokról, koncertekről, fesztiválokról. Ezen a héten Tabár Zoltán, az Exotic együttes basszusgitárosa, a KoncertBooking.com ötletgazdája és ügyvezető igazgatója válaszolt kérdéseinkre.

Akik újraszínezték, ami megfakult

Az LGT-vel kezdeném, mert az első magyar supergroupként már megjelenésükkel úttörőnek számítottak a többi hazai zenekarhoz, előadóhoz képest. Már azzal is nagy hatással voltak rám, ahogyan színpadra álltak és megszólaltak. A dalaik nem szimplán szerethetők voltak, nagyon jó volt a tempójuk, zseniálisan voltak hangszerelve, és a szövegvilágukat is egyedülállóan tartalmasnak találtam. Úgy éreztem, nekem vannak címezve, személyesen hozzám szólnak

– mondta Tabár Zoltán, akit Presser Gábor nemcsak az LGT vezetőjeként, hanem szólóban, zeneszerzőként és előadóként is meg tudott érinteni.

A Magna Cum Laude elsősorban kitűnő dalszövegeivel hatott rá, mert azok szerinte egyfajta „kifordított gondolkodást” feltételeznek, és olyan egyedi szóképeket használnak például a legismertebb számaik, a Pálinka dal vagy a Színezd újra esetében is, hogy azonnal magukra vonják a szokványos slágerekhez szokott rádióhallgató figyelmét.

Itt jegyzem meg, hogy a pályám elején sokkal fontosabbnak tartottam egy dalban a zenét, a szövegre pedig egyfajta kiegészítőként tekintettem, később viszont észrevettem, hogy ez éppen fordítva van, a dalszövegeken keresztül jut el az emberekhez a zene

– fűzte hozzá az Exotic basszusgitárosa.

A Loksira lassúztak

Tabár Zoltán kedvenc lemezéhez, az LGT Loksi című albumához érzelmi alapon kötődik, mert az első kamaszkori házibuliján nonstop ezt hallgatták az osztálytársakkal, a Gondolj rám és a Ha eljönnek az angyalok című dalokra pedig remekül lehetett lassúzni a lányokkal. A KFT Bál az Operában című albumát inkább szakmai szívvel szereti, hiszen az Exotic a KFT-hez hasonlóan new wave zenekarként kezdte, néhány év különbséggel követve az 1981-es Tánc- és Popdalfesztiválon feltűnt pályatársakat.

A Bábu vagy idején még amatőr zenekar voltunk, nagyon izgalmasnak találtuk a hagyományos hangképektől eltérő soundjukat, nem beszélve a korábbi klisékkel szembemenő, egyedi látásmódról tanúskodó szövegeikről

– fejtette ki a zenész, aki különösen a Pénztárcámat című szerzeményt érzi bátor húzásnak, azt pedig felettébb mulatságosnak tartja, hogy az ironikus hangvételű Elizabetet éppen a nők szokták leghangosabban énekelni a KFT koncertjein. Mindezek mellett a Bikini lemezeit, a bakancsos Edda első albumát, a Neoton Família Napraforgó és Hungaria Rock and Roll Party című korongját is nagyon kedvelte. Utóbbit különösen azért, mert a Hungaria volt az első hazai zenekar, amely nem csupán dalokkal, hanem egy komplex produkcióval, show-műsorral kápráztatta el a közönséget.

Csomagolás nélkül is működnek

A legkedvesebb dalok között ismét előkerül Presser Gábor neve, mert az ő szerzeményei a legegyszerűbb eszközökkel is képesek hatni, más szóval „csomagolás nélkül is működnek”. Jó példa erre a Rúzsa Magdinak írt Egyszer, amely azonnal szíven találta, vagy a Nagy utazás, amely Koltai Róbert emlékezetes filmjét nézve hagyott kitörölhetetlen nyomokat benne. Hasonló hatást váltott ki belőle az Együtt kezdtük című film főcímdala is Lábas Viki (Margaret Island) és Járai Márk (Halott Pénz) előadásában.

Mindhárom dal hasonlóan működik, egyszerűek, mégis nagyon hatásosak, mert a szerzőik és előadóik pontosan átérezték az üzeneteket, így tudták ennyire erős érzelmi töltettel közvetíteni azokat. És ez az, amit a mesterséges intelligencia nem fog tudni utánozni, érzelmeket generálni valószínűleg sosem lesz képes. Dalszöveget talán tud elfogadhatót alkotni, de olyan dallamvilágot, tempót és harmóniamenetet, mint egy zeneszerző, aligha. Pedig ezek adják a lelkét egy szerzeménynek. Nem kizárt persze, hogy egyszer ez is sikerülni fog, kíváncsian várom az első olyan, mesterséges intelligencia által írt dalt, amelytől könnyezni kezdek

– tette hozzá. „Az első szabadtéri koncertélményem 1984–85 környékén egy Első Emelet-koncert volt a régi Budai Parkszínpadon. Akkor hallottam először azt a fajta új hullámos zenét, illetve akkor hatott át az a fajta új hullámos életérzés, az a fajta könnyedség, lazaság és fiatalosság, amire nagyon vágytam. Ekkor lépett színre az Első Emelet által is megénekelt »kis generáció«. Valami érezhető volt a levegőben, valami nagyon elkapott, akkor döntöttem el véglegesen, hogy főállásban a zeneiparban szeretnék dolgozni” – elevenítette fel emlékeit a KoncertBooking.com ötletgazdája.

A TNT 2010. júliusi koncertje azért fontos Tabár Zoltán számára, mert korábban ő volt Dobrády Ákosék menedzsere. Izgatottan figyelte, hogyan lép szintet a közreműködésével felépített produkció, és tölti meg a 10 ezres Kisstadiont. Úgy érezte, a menedzsersége idejében született három TNT-platinalemez nélkül mindez nem lett volna lehetséges, így a siker jelentős részben az ő munkájának gyümölcse is. Végezetül saját zenekara, az Exotic 2004 szeptemberében, a Petőfi Csarnokban rendezett koncertjét említi, ahol sajátosan formabontó színpadképet rendeztek be maguknak három Trabanttal, amelyek a világításhídról szórták a fényt rájuk és a közönségre.

Több mint 10 éves szünet után álltunk össze újra, nagyon lelkesek voltunk, és szerettük volna újraindítani a produkciót. Visszatérés aztán mégsem lett belőle, ez a buli mégis a legkedvesebb koncertünk marad

– fogalmazott a jelenleg ismét aktív, új felállásban működő Exotic oszlopos tagja.