„Nagy Ferónak már ezért az egy daláért is járna a Kossuth-díj”

A barátom barátja a barátom – tartja a mondás. De vajon így van ez a zenével? Vajon a kedvenceink kedvenceit mi is kedveljük? Vagy kedvelnénk, ha ismernénk őket? Mindez kiderülhet sorozatunkból, amelyben a hazai popkultúra legjelentősebb, legismertebb szereplőit kérdezzük az életüket, pályájukat meghatározó, valamilyen szempontból befolyásoló zenei élményekről, előadókról, lemezekről, dalokról, koncertekről, fesztiválokról. Ezúttal Prieger Zsolt, az Anima Sound System mindenese válaszolt.

Mindenki az ő köpönyegéből bújt ki

„A kedvenc magyar előadóim között az 1956-ban az Egyesült Államokba kivándorolt jazzgitáros Szabó Gábor biztosan az első sorban van, nemcsak a maga innovatív attitűdjével vagy a nagy alkotókra gyakorolt hatásával, hanem minimalizmusával, furaságával, zseniális »hibásságával«. Grencsó István már fiatal korom óta nagy hatással van rám kísérleti jazzmunkásságával. Szabados Györgyöt, aki a nemzeti tradíciót hozta össze a kortárs szórakoztató zenével, világszínvonalon, szintén ide, az első sorba rakom, de Presser Gábor is nagy példa, aki sok évtizeden keresztül, óriás szenvedéllyel alkot, megújul, fiatalokat támogat és komponál magas szinten. Cseh Tamás szintén a szentjeim között van, aki nélkül nem lenne magyar dal, s szerzőtársát, Bereményi Gézát is gyorsan mondjuk, mert nélküle meg nem lenne magyar dalszöveg, körülbelül mindenki az ö köpönyegéből bújt ki” – mondta Prieger Zsolt.

A zenészre számos olyan előadó is hatott, akik nem voltak nagy kedvencei, de az anyagaik mégis nagy hatást gyakoroltak rá, például konceptalbumügyben a Fonográf Edison albuma, amely Bródy János csúcsteljesítménye, vagy a Panta Rhei fura szintivarázslatai és a Szalay-testvérek innovatív gépkezelése, László Viktor, Vangel Tibi és a Sex-E-Pil és más reinkarnációja, akik ma is alkotnak különböző formációkban és nem a sikerességük adja karizmájukat és hatásukat.

A jó hatásokat napestig tudná sorolni Révész Sándortól Beck Zoliig. Akár csak egy-egy hangszerest, rengeteg dobost, énekest, producert vagy hangmérnököt. Szerinte semmiképpen sem feledkezhetünk meg a kiváló magyar stúdió- és koncerthangmérnöki iskoláról se. Ahogyan a fiatalokról sem, nagyon sok nagy kedvence van közöttük is, MC Tinket, Schoblocher Barbit, Magyar Borit vagy a Jazzboizt lenyűgözőnek tartja.

Cseh Tamás és Másik János Levél nővéremnek című albumát rongyosra hallgattam, kamaszkori eszmélésem, felnőtté válásom, szövegírói munkám bástyája, kapuja és várorma. Utánozhatatlan remekmű. Török Ádám, mint a magyar Ian Anderson kezdett rám hatni, aztán felfedeztem azt a sajátos, naiv, árkádiai, békebeli világot is, ami messze túlnőtt a Bem rock-parton. A Vissza a városba-lemez nekem a gyermekkori misztika, Gross Arnold világa, az el- és visszavágyódás érzése, a meg- és rátalálás élménye: ez mind együtt van ezen a lemezen. Aztán emlékszem, hogy karácsony van, belépünk a szobába és ott a fa alatt az LGT Loksi című lemeze csillog. Reveláció volt, elkapott a koncept-album-érzés itt is, amely alkotási alapattitűdként azóta se enged el. Azóta Pici bácsi már Anima-dalt is feldolgozott, hogy még teljesebb legyen a kép beteljesülés-szempontból, a lemezről meg hol az egyik, hol a másik dal üt be a mai napig. Legutóbb két hete hallgattam meg, de most, hogy erről beszélgetünk, hazamegyek és felteszem újra a korongot

– tette hozzá az Anima Sound System zenésze.

Rendszert csinálsz az idegeimből

„Anno Pajor Tamás Neurotic-ja elkapott, lenyűgözött, fejbevert, úgyhogy a Bréket mondom most először, kapásból. Ami még Pajort is megelőzi invencióból, az a Spions zenekar. Ha dalt kellene megemlítenem, akkor legyen a Russian Way of Life, provokatív new wave-be hajló art-punk, Molnár Gergely idegesítően kántáló hangjával, Malcom McLaren szellemével a hátuk mögött. Ráadásul Najmányi Laci is a zenekar agyához tartozott, vele többször léptem színpadra közösen, volt egy közös Joyce-bemutatónk Szombathelyen és játszott az Animával tereminen az A38-on. Nagy, felforgató, nyughatatlan elme volt. Harmadikként a Beatrice Motorizált nemzedékét mondanám, sokat hallgattuk gimis osztálytársam, Pados Gábor – ma az acb Galéria vezetője – magnójáról és álmodtunk egy jobb világról, ahol a tanárokat egyszerűen kilökjük az ablakon és felgyújtjuk a rendőrautókat minden következmény nélkül.

A viccet félretéve: aki Nagy Feróból csak azt tudja, ami ő ma, az sokat veszít, mert valamikor ő nagyon komoly, karizmatikus előadó, dalszerző és entitás volt. Ezért az egy dalért is járna neki a Kossuth-díj

– jelentette ki Prieger Zsolt.

„Örökké emlékezetesek számomra a szombathelyi Masina-koncertek, az 1980-as években revelatív hatással voltak rá. Improvizáció és extázis. Első fúvósunk, Németh Tamás is itt szocializálódott, később pedig a magával Grencsó Istvánnal közös jazz-hip-hop-projektem is volt Dubcity Fanatikz néven, imádtam a közös munkát. Ami már nagy kamaszkori színpadi élményem volt, az a Neurotic és az ETA budapesti 1986-os koncertje, amit Xantus Jancsi is megörökített Rocktérítő című filmjében. Az akkor megszállottan agresszív Pajor összevissza énekelt, elment az áram, jöttek a rendőrök, de a karizmája égetett. Akárcsak a Beatrice-energiái, amit volt szerencsém megtapasztalni Vasváron, mégpedig '80 decemberében, alig 14 évesen. Hazudtam otthon, hogy elmehessek, később meg is írtam a nagy találkozást a »régi« Feróval, és azt, hogy rendőrkonvoj kísért bennünket a szombathelyi állomásról. Akkoriban a Beatricét nem engedték be a megyeszékhelyekre, kis települések tornatermeiben kellett fellépniük lehetetlen körülmények között. Nem tudom elmondani, hogy 14 évesen mit jelentett nekem lázadásügyileg, hogy Ramonest és Sex Pistolst toltak a fejembe. Örökre magammal vittem a határsértés élményét. Nem punkot csinálok, hanem valami popzeneféleséget már több mint 30 éve az Animával, de az alapattitűdöm újhullámos és punk azóta is” – fogalmazott a zenész.