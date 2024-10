Szandi már nem tini kislány, piros sapkában. Szandi felnőtt nő, édesanya, aki a rock and rollt és a jódlit kemény rockra cserélte. Karácsony után debütál a Szandi Rock Band. Alapi István gitáros mesélt a projektről.

A Sztárban Sztáros produkciót kisvártatva élőben is bemutatta Szandi és az Edda.

Alapi István elárulta, hogy Szandi és Bogdán Csaba otthon rockzenét hallgatnak. Deep Purple-t, Uriah Heep-et, Led Zeppelin-t, Black Sabbath-ot, Alice Cooper-t.

Így szól Szanditól az AC/DC klasszikusa.

Alapi István felidézte Szandi pályáját, amelynek elején, mindössze tizenhárom évesen bemutatkozó albuma Platinalemez lett. 1989-ben, első kiskorúként érte el ezt a minősítést, majd megismételte a Tinédzser l'amour-al, s mindössze tizenöt esztendősen, a Szerelmes szívek életrajzi filmben eljátszhatta önmagát. Néhány év alatt kialakult a tini Szandi kép, ami mind a mai napig makacsul tartja magát. Legalábbis eddig.

Hallgassuk csak az ikonikus Deep Purple nótát Szandi tolmácsolásában.

Ő már nem a Tinédzser l'amour piros sapkás kislánya, hanem rock anyu, három majdnem felnőtt gyerekkel.

Közben készítettek egy amolyan kedvcsináló videót a repertoár populárisabb számaiból, mint a Long Live Rock and Roll a Rainbow-tól, a Here I Go Again a Whitesnake-től, Joan Jett-től az I Love Rock and Roll és Bon Jovi You Give Love A Bad Name-je.

De hallhatunk ám keményebb nótákat is a bulin.

Élőben Szandi fellépett már az Alapi Power Band-el Salgótarjánban, ahol eltoltál a Highway to Hell-t.

A műsor összeállt, most mindenki egyénileg dolgozik a számokon, mint a lenti Guns N' Roses slágeren.

Készült egy saját daluk is, Orbán Tamás szövegével. Ez bizakodásra bátoríthat mindenkit, hogy a Szandi Rock Band nem csupán egyetlen buli erejéig áll színpadra.