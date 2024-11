Schoblocher Barbara az alternatív, illetve a gitár- és szövegcentrikus zenét preferálja, így a 30Y és a Kispál és a Borz a kedvencei. Legkedvesebb dala a Ha volna két életem a Piramistól, Cseh Tamás és Másik János Levél nővéremnek című lemezét, illetve a Carson Coma Feldobom a követ című szerzeményét pedig kiváló korlenyomatoknak tartja.

Belemerülni a hideg melankóliába

„Kamaszkorom óta nagyon szeretem az alternatív, illetve a gitár- és szövegcentrikus zenét, ezért is lett az egyik kedvenc zenekarom a 30Y. Nagyon megfogtak Beck Zoltán szövegei és a dalok, imádok belemerülni abba a hideg melankóliába, amit árasztanak. Amikor fellépünk egy fesztiválon, ahol ők is játszanak, biztos, hogy nem hagyom ki a koncertjüket, és nagyon örülök, hogy személyesen is ismerhetem a zenekar tagjait” – mondta Schoblocher Barbara, aki Kovács Katit is kiemelkedő előadónak tartja.

Őt már felnőttként szerette meg, amikor igazán átérezte, miről is szólnak a dalai. Természetesen Kovács Kati hangja és előadásmódja is nagyon nagy hatással volt rá, csodálattal hallgatta és hallgatja ma is, ahogyan százszázalékos beleéléssel énekli a számait. A Kispál és a Borz szintén felnőttként „érkezett meg hozzá”, így sosem tombolt kamaszként Lovasiék koncertjen, viszont a lenyűgözőnek tartja azt a semmihez sem hasonlítható univerzumot, amit a szerzeményeikkel teremtettek.

Különösen a régi lemezeket érzem közel magamhoz

– tette hozzá az énekesnő.

Korlenyomat a hetvenes évekből

A legtöbbet hallgatott lemezek listáját Schoblocher Barbaránál az LGT Bumm! című korongja vezeti. Az első magyar supergroup munkásságában és a magyar poptörténetben is rendkívül fontosnak számító albumot a Blahalouisiana billentyűse, Pénzes Máté ajánlotta az énekesnő figyelmébe, aki Zseb nevű formációjával tavaly elkészítette az 1973-as lemez feldolgozását, így tisztelegve a nagy elődök előtt. Erős szálakkal kötődik az LGT-hez a kettes számú kedvenc, Katona Klári Titkaim című albuma is, hiszen a zenéjét Presser Gábor, a szövegét Sztevanovity Dusán írta.

Katona Klárinak szintén szeretem a hangját és a stílusát, a Titkaimat pedig azért tartom különösen ütősnek, mert annak ellenére, hogy a nyolcvanas évek elején jelent meg, még mindig újítónak találom a rajta hallható dalok hangszerelését

– összegzi az énekesnő. Hármas számú kedvencét, Cseh Tamás és Másik János Levél nővéremnek című albumát Schoblocher Barbara egy olyan tökéletesen pontos korlenyomatnak tartja, mint például Bob Dylan vagy Leonard Cohen lemezeit. Bár ő maga csak évtizedekkel később született, Cseh Tamásék „zenés levelét” hallgatva pillanatok alatt vissza tud repülni a hetvenes évek magyar valóságába.

A Piramis csúcsa

„A dalok között az örök kedvencem a Piramis Ha volna két életem című szerzeménye. Puskás Peti előadásában hallottam először valamelyik tehetségkutató műsorban, még szinte gyerek voltam, de már teljesen magával ragadott. Az eredeti aztán még jobban megérintett, csak hallgattam, és sírtam a szobámban. Azóta eltelt jó néhány év, de továbbra is ugyanolyan elementáris hatással van rám, mint először” – mesélte az énekesnő, aki a Péterfy Bori & The Love Band Szédülés című számát is csodálatosnak tartja.

A sajátos hangulatú lírai szerzeményt néhány éve, a Szelidi-tónál hallgatta sokat a barátnőivel, és azóta, ha bárhol, bármikor megszólal, ennek a nyaralásnak az emlékét idézi. Egészen más hangvételű a Carson Coma Feldobom a követ című száma, amelyet Schoblocher Barbara – Cseh Tamás szerzeményeihez hasonlóan – szintén zseniális korlenyomatnak tart. Véleménye szerint ugyanúgy fennmarad majd, mint a Levél nővéremnek, hogy egy későbbi generációnak meséljen jelenkori életérzésekről. Az pedig, hogy Carson Coma szerzeményében utalás hangzik el a Ha volna két életemre is, külön vonzerőt jelent számára.

Ha fesztivál, akkor Fishing On Orfű

„A legnagyobb koncertélményem a Quimby 2015-ös fellépése volt a Fishing On Orfű fesztiválon. A szokásomtól eltérően az első sorokból hallgattam őket, és annyira jól szóltak, olyan energiák áradtak a színpadról, amilyeneket magyar együttes koncertjén addig nem éreztem. Megjegyzem, a Blahalouisianával azon szerencsés zenekarok közé tartozunk, akik többször együtt turnézhattak velük, és nagyon jó a kapcsolat alakult ki a két együttes között. Egyébként a Fishing On Orfű a kedvenc fesztiválom, eddig minden évben játszottunk ott, és mindig igyekszem végig ott maradni, hogy nézőként is élvezhessem a rendezvényt” – emlékszik vissza Schoblocher Barbara. Ezek után nem meglepő, hogy a másik emlélkezetes zenei élménye, az Analog Balaton idei fellépése szintén Fishing On Orfűhöz kapcsolódik.

„Azokat a dalokat szeretem, amelyek a szövegükkel elgondolkodtatnak és a zenéjükkel utaztatnak” – fogalmazott az énekesnő, ennek pedig Zsuffa Abáék dalai tökéletesen megfelelnek, az elektronikus zenei formáció pedig elképesztő hangulatot tud teremteni a koncertjein.

A harmadik koncertet 2017-ben rendezték a Sziget fesztiválon Somló Tamás emlékére, ahol Schoblocher Barbara a Holnap című dallal idézte meg az LGT egy évvel korábban elhunyt zenészének szellemét. „Rajongtunk Somló Tamás munkásságáért, és ő is kedvelte a zenekart. Egyszer szerepelt is egy videóklipünkben, és a gyermekeivel is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Emlékszem, egyszer meghívtuk egy lemezbemutató koncertünkre, de akkor már nem érezte jól magát, csak a végére jött el egy hatalmas virágcsokorral” – fogalmazott a Blahalouisiana énekesnője.