Négyállomásos angliai turnén járt a Dirty Slippers. Az utolsó állomás Newcastle volt, ahonnan Lobó-Szalóky Lázár énekes-gitáros-zeneszerző jelentkezett telefonon.

A Dirty Slippers számára nem ismeretlen Anglia, s az angolok számára sem a banda. 2021 augusztusában az Abbey Road Stúdióban rögzíthették Vársz valahol című nagylemezük angol nyelvű dalait. Köztük a Honest kid címűt, amely befutott, több rádió játszotta, így megismerték a csapat nevét. Producerük azóta George Shilling, akihez tavaly nyáron visszatértek, s a korábban felvetteket kiegészítve, elkészítették első angol nagylemezüket az ikonikus brit hangstúdióban.

Múlt év elején élőben is bemutatkozott az együttes a beat hazájában, a London melletti, Guildford-ban. Akkor a Marseille zenekar turnéján vendégeskedhettek. Mondjuk, sikerrel, tudniillik meghívást kaptak több szigetországbeli fellépésre.

Ebben nyilván közrejátszott, hogy 2023. januárjában leszerződtek a glasgow-i Reaction Management-hez. A skót cég hozta ki két új videóklipjüket, a Where did the summer go-t és az On top of the world-öt.

A Reaction Management ősszel bejelentette a magyar banda négyállomásos angliai koncertkörútját, London, Whitchurch, Stockton on Tees, valamint Newcastle helyszínekkel. A turné múlt csütörtökön indult a brit fővárosból. A muzsikusokat azonban előző nap már interjúk és fotózás várta.

A körút zárókoncertjét vasárnap adták Newcastle-ben, ahol a Seasons zenekarral közösen lépett színpadra a Dirty Slippers.

A csapat Instagram oldalán számos fotó és mindenféle érdekes infó található.

Klubok után fesztiválok

„Azt hiszem, ezzel az angliai turnéval méltó módon ünnepelhettük a zenekar tizenötödik születésnapját – mondta Newcastle-i fellépésül előtt Lobó-Szalóky Lázár. – Gyermekkorom óta erre vágytam, hihetetlen boldog vagyok, hogy megvalósult ez a turné. Londonban kezdtünk, azon a színpadon, ahol Amy Winehouse és a Coldplay kezdte a pályafutását, megtiszteltetés volt ott játszani. Whitchurch és Stockton on Tees két csodás angol városka. Egészen hihetetlen, mennyire lelkes, azonnal reagáló és felkészült a brit közönség.

Az, hogy több ezer kilométerre az otthonunktól 100-200 fős klubokban felléphettünk, ráadásul minden bulin 30-40 ember énekelte egy-egy dalunkat, az zenészként fantasztikus érzés.

Még rengeteget kell dolgoznunk, hogy minél többen megismerjenek minket Angliában. Szerencsénkre egyre több rádió játssza a dalainkat, egyre több interjút adhatunk. Állítom, kiváló kezekben vagyunk a Reaction Managemen-nél, és George Shilling produceri segítsége is évek óta meghatározó. Úgy érzem, szintet léptünk, s lesz mire építeni a 2025-ös évet.”

Ilyen volt a hangulat a színpadról nézve.

Lobó-Szalóky Lázár hozzáfűzte: a következő feladat, hogy bekerüljenek brit fesztiválokra, valamint szeretnének minél több angol város klubjában fellépni. Nemrég Manchesterből kapott pozitív visszajelzést a menedzsment.

A Where did the summer go? legutóbbi daluk szeptember végén jelent meg és a manchesteri Reclaim rádió heti toplistájára is felkerült.