Vörös István az Illés és az Omega dalait hallgatva sajátította el a gitározás alapjait, majd az LGT-s Barta Tamás „segítségével” fejlesztette tökéletesre a hangszertudását. A Syriusnak elsősorban a zeneisége és hangulata varázsolta el, míg Cseh Tamás és Bereményi Géza szerzeményeiben a zene, a szöveg, a hangszerelés és az előadás összhangja fogta meg. Mindemellett feledhetetlen emléke, amikor a saját együttese, a Prognózis koncertjén tombolt a dorogi rockfesztivál közönsége.

A barátom barátja a barátom – tartja a mondás. De így van ez vajon a zenével is? Vajon a kedvenceink kedvenceit mi is kedveljük? Vagy kedvelnénk, ha ismernénk őket? Mindez kiderülhet sorozatunkból, amelyben a hazai popkultúra legfontosabb, legismertebb szereplőit kérdezzük az életüket, pályájukat meghatározó, valamilyen szempontból befolyásoló zenei élményekről, előadókról, lemezekről, dalokról, koncertekről, fesztiválokról. Ezen a héten Vörös István gitáros, énekes, dalszerző, az egykori Prognózis zenekar vezetője válaszol kérdéseinkre.

Vörös István azon szerencsések közé tartozónak vallja magát, akik hosszú évtizedek óta közel lehetnek a rockzenéhez, így rajongóként és zenészként is alaposan megismerhették a műfajt és szereplőit. A hazai zenekarok közül – bár teljesen különböző okokból – az Illés, az Omega, a Syrius és a Piramis került legközelebb a szívéhez.

– tudjuk meg a gitáros-énekestől, akinek a felsorolt zenekarok mindegyike nyomot hagyott a munkásságában:

„A legkedvesebb lemezeim közül az Illéstől az Illések és pofonok című dupla albumot emelném ki mint a magyar beatkorszak egyik kimagasló alkotását, míg az Omegától az Éjszakai országút és az Élő Omega a favoritom. Az Éjszakai országút éppen az Omega beat- és rockkorszaka közötti átmenet időszakában született, az Élő Omega pedig már egyértelműen rocklemez volt” – állapítja meg Vörös István, majd a Syriusszal folytatja a sort.

Tőlük Az ördög álarcosbálja a kedvencen, amit 1971-ben Ausztráliában rögzítettek, és egy évvel később – csodák csodájára – a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat kiadásában is megjelenhetett. Ennek az albumnak a zeneisége fogott meg, nem is beszélve arról, a Syrius műveinek volt egyfajta „dark” hangulata, ami mindig valamilyen különös bizsergést váltott ki belőlem. Ezt nagyon fontosnak tartom, és magam is törekszem arra, hogy valamiféle érzelmi azonosulást váltsak ki a hallgatóimból.

Vörös István legkedvesebb szerzeményei között a Ha volna szívedet említi elsőként az LGT-től, mert amikor 1975-ben a Nevada együttesbe igazolt Radics Béla helyére, Barta Tamás játékát hallhatva tökéletesítette a hangszertudását. „Ez volt az első olyan dal, amit a Bizományi Áruházban vásárolt BRG magnóm segítségével sajátítottam el. Ezzel a kétsávos készülékkel le lehetett lassítani a számokat, így a gyors részeket is alaposan meg tudtam figyelni. Így tanultam meg Barta Tamás nyújtásait, figuráit, amelyek a mai napig benne vannak a kezemben. Barta zseniálisan játszott, szerintem a mai napig ott van a világ tíz legjobb gitárosa között.”

A második dal az Omega Éjféli koncertje, amit 1976-ban maga is előadhatott a legendás ötösfogattal.

A harmadik szerzemény Cseh Tamás és Bereményi Géza A hatvanas évek című dala, amelyben Vörös István szerint a zene, a szöveg, a hangszerelés és az előadás tökéletes összhangban van, gyönyörű kerek egészet képez.

Ezt a saját életművemre is igaznak tartom, persze nekem ma már egyszerűbb a dolgom, hiszen a zeneszerzője, a szövegírója, a hangszerelője és az előadója is magam vagyok a szerzeményeimnek. Egyébként a kilencvenes években, az unplugged koncertek divatja idején engem is elkezdett vonzani az akusztikus világ, elhatároztam, hogy Cseh Tamáshoz vagy Bob Dylanhez hasonlóan magam is összeállítok egy One Man Show-t. Jó néhány korábbi dalomat áthangszereltem akusztikus gitárra, el is játszottam őket koncerten, és lemezt is készítettem ezekből a felvételekből.