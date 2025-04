Ötven éve sóhajtjuk hiába: bárcsak itt lennél!

A Pink Floydból Roger Waters látogatott több ízben Magyarországra, aki 1985-ben kivált a bandából, így a zenekart nekünk a Keep Floyding pótolja élőben. 2025. május 17-én a Várkert Bazárban a Wish You Where Here – In Concert bulijukon a félévszázada megjelent album dalait játsszák az idén hatvanesztendős progresszívrock-legendától.

A Wish You Where Here albumot megjelenése – 1975. szeptember 12. – előtt Nagy-Britanniában 250, világszerte 900 ezren rendelték meg. Annyian, hogy az EMI csak minden második előrendelést tudott teljesíteni. Azóta közel 25 millió kelt el a lemezből, a címadó dalt 125 millióan streamelték a Spotify-on és 393 millióan a YouTube-on. A vinyl óta kiadott hanghordozókkal együtt 310 millió kelt el a legendás anyagból.

Írhatnám, hogy ha május, akkor Keep Floyding, tudniillik tavaly május 4-én, a csapat a huszonötödik szülinapját a The Pink Floyd Sound 60 produkcióval ünnepelte, amelyen az akkor 59 éves együttes minden stúdiólemezéről játszottak nótákat. 2023 májusán az aquincumi amfiteátrumban, az akkor félévszázados The Dark Side Of The Moont adták elő.

Az idei produkció különlegességgel szolgál, nevezetesen egy héttagú vonószenekarral. A muzsikusok mindannyian a Budafoki Dohnányi Zenekar tagjai, akik a Budapest Klezmer Bandből jól ismert Gazda Bence vezetésével gazdagítják a Pink Floyd-soundot. Miként hallhattunk hasonlót David Gilmour 2006-os gdanski show-ján. (Ahol Rick Wright billentyűzött, és Guy Pratt, a Floyd Waterst követő bőgőse mellett az egykori Roxy Music-tag, Phil Manzarena gitáros lépett színpadra.)

A Várkert Bazárban a Wish You Were Here album teljes anyagán túl olyan ikonikus dalok is elhangzanak, mint a High Hopes a Pulse-ról,

vagy a Final Cut.

Olyan kompozíciók, amelyeket szimfonikus zenekari szólam gazdagít.

Ne feledjük, a Pink Floyd védjegye a lélegzetelállító látvány. A Keep Floyding jelentős méretű ledfalakkal igyekszik felnőni az elődhöz.

Egy lemez születése

A Wish You… anyagát 1974-es turnéján alkotta a zenekar, így történhetett, hogy a The Dark Side of the Moon-lemezbemutatókon felcsendült a Shine On You Crazy Diamond.

De nyomták a Raving and Droolingot is:

Ami aztán zseniális zongorabevezetővel, Sheep címmel az Animals albumra került.

Miként a You've Got to Be Crazy,

amely pedig Dogs lett a fenti lemezen.

Ez az Animals egyetlen dala, amelyet David Gilmour énekelt, nem pedig Waters.

Roger Waters világa

Roger Waters vezető szerepe már a Wish You… készítésénél kitűnt. Amíg Gilmour és Rick Wright a Meddle és a Dark Side… albumokon kidolgozott stílust óhajtotta folytatni, addig Waters konceptuális anyagról álmodott, olyanról, amibe belevágtak az Atom Heart Mother esetében (hangmérnök Alan Parsons, aki a Dirk Side-ot is jegyzi), ám annak kudarca miatt elengedték a koncept lemez vágyát.

Az Atom Heart Mother nagyon jó, főleg arra, hogy kidobják a szemétbe és soha többé senki se hallgassa meg

– fogalmazott Roger Waters 1985-ben. Ám a folytatásban mégis a watersi utat járták, s született az Animals, a The Wall (a rocktörténelem egyik csúcsteljesítménye), a Final Cut – majd a basszusgitáros-énekes-zeneszerző-szövegíró tiplizett.

A két ellentétes elgondolás közös dalszerzésre inspirálta a szerzőket, Gilmourt és Waterst, ami annak előtte nem jellemezte a zenekar alkotómunkáját. A lemez címadó dala, a Wish You Were Here esetében a gitáros hozta a nyitó riffet, a verséket együtt írták, a basszusgitáros jegyzi a szöveget, a számot pedig közösen éneklik.

Röpke pillanatig maradva az éneknél a Have A Cigar című dalt, vendégként, Roy Harper énekelte fel. Megpróbálta Waters és Gilmour együtt:

de nem szerették. Felkérték hát a szomszédos feljátszóban alkotó Roy Harpert.

Utóbb Roger Waters bánkódott, amiért nem ő állt a mikrofon mögé. Íme, így hangzik Waters torkából:

Bár csak ne lett volna ott Syd

Visszakanyarodva a Wish You Were Here-hez, ez a dal meg a Shine on you Crazy Diamond 1-9., vagyis mondhatni, a teljes lemez tisztelgés Syd Barrett előtt. A lemez intrója, a Shine on… bevezetője egy régebbi rögtönzés felvétele, amelyet a Hosehold Objets című tervezett albumra szántak Wine Glasses címmel. Ez az útkereső lemezanyag 1974-ben a fiókban landolt, lévén nem sikerült megközelíteniük a Dark Side… döbbenetes és váratlan világsikert hozó minőségét.

A koncepció már ’70-ben készen állt, mintegy a kísérletező Barrett-korszakot folytatva, háztartási gépeken „játszott zenével”. Az Abbey Road Stúdió keverőpultja mögött Alan Parsons foglalt helyet. Kínlódtak, szenvedtek, mígnem Waters előállt az ötlettel: inkább Syd Barrett távollétéről csináljanak lemezt.

Barrett volt a kora Pink Floyd lelke, az 1967-es első lemez (The Piper at the Gates of Dawn) dalait egy kivétellel a gitáros írta és énekelte.

A következő esztendőben kiadott A Saucerful of Secrets-en azonban már kizárólag egyetlen szerzemény Syd Barrett alkotása. A gitárost leuralta az LSD. Helyére egykori gimis iskolatársát, barátját, a Jokers Wilde (később Flowers) nevű bandabeli zenésztársát, David Gilmourt hívták 1968-ban.

Az Abbey Roadon éppen visszahallgatták a Wish You… masterelt szalagját, amikor egy felpöffedt, túlsúlyos, borotvált fejű alak állított be. Nem rögtön ismerték fel a hívatlan vendégben Syd Barrettet.

Kétség sem fér hozzá, a Pink Floyd pszichedelikus korszakát Barrett szerzeményei, gitárjátéka, éneke határozta meg, ám a világsztár időszakot – Echoes (a Meddle lemez B-oldala), a Dark Side…, a Wish You…, az Animals, a Fal – már Gilmour gitárszólamai, Stratocaster hangzása, Rick Wright akkordfordításai, szintetizátor hangszínei, Nick Mason sok cint használó dobjátéka és Waters szövegei.