Harminchárom éve állnak a perifériára szorult zenék szolgálatában

Miként a szervezők fogalmaztak: krisztusi korba lépett a Paksi Gastroblues Fesztivál, tudniillik idén harmincharmadik alkalommal rendezik meg. Mint a bő három évtized alatt mindig, most is lesz sztárvendég, méghozzá Ian Paice zenekara, a Purpendicular.

Gárdai Ádám három esztendeje vette át apukájától, Györgytől, vagy ahogy mindenki szólítja: Kaktusztól a fesztiváligazgatói stallumot. „1993-ban indult a fesztivál, de előélete van – árulta el Ádám. – A paksi szülői házban működtette édesapám az Új Hullám Kultúrkocsmát.”

A családi összetartás változatlanul működik, a fesztiváligazgató felesége, nővére, aki a Pannon Filharmonikusok fuvolistája, és gyerekei mindannyian részt vállalnak a szervezésben.

A zene, a borok és az ételek mellet az összetartozás épp oly fontos jellemzője a Gastroblues-nak

‒ emelte ki a fesztiváligazgató.

Főzőverseny felajánlásokkal

A harmincharmadik Gastroblues sajtótájékoztatóján Süli János, az atomerőmű bővítéséért felelős egykori miniszter, a térség országgyűlési képviselője, az esemény fővédnöke úgy fogalmazott: „Volt huszonötödik, harmincadik és lesz harmincötödik is” – majd hozzáfűzte, hogy a fesztivál egyik fő célkitűzése a nemzetrészekkel ápolt jóviszony.

A képviselő idén szeretné folytatni régi jó szokását, és benevez a Kárpát-medencei Gastroblues Piknik jótékonysági főzőversenyre.

„A főzőverseny mellett több eseményen is gyűjtünk, például a templomi koncertek teljes jegybevételét az önkormányzat támogatásával együtt a viski magyar óvoda renoválására fordítjuk” – mondta el Borbély Zsolt Attila gasztronómiai szakíró, a Piknik zsűrielnöke, aki kifejtette: erre a célra gyűjtik a borkóstolón a részvételi díjból befolyó összeget, illetve a főzőversenyen szintén lehet kóstolójegyeket vásárolni. A versenyzőktől nem kérnek nevezési díjat, csak azt, hogy az ételeikből ajánljanak föl a kóstolójegyért cserében. Így minél több az ételfelajánlás, annál nagyobb a bevétel.

Kaktusz, akit néhány éve a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki Paks kulturális életének fejlesztése és nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett több évtizedes munkájáért, megjegyezte:

Guinness-rekordot értek el a borral főzött ételek versenyén, amikor 149-féle borral készült ételköltemény került a zsűri elé.

„Nem csak a főzőversenyen, az evangélikus templomban is gyűjtünk a kárpátaljai viski óvoda fenntartására” – tette hozzá.

Testvérvárosi kapcsolatok

Lator Enikő Visken született, ma már az anyaországban él férjével, ám kamaszként részt vehetett egy viski középiskolásoknak szervezett programon Pakson, ahol hatalmas szeretetet kapott a helyiektől. „Nem értettem, honnan ez a szeretet? Honnan ez a befogadás? Miért érdemeltem ki, miért kaptam?” – vallotta be.

„Aki csak egyszer is ellátogat a Gastroblues Fesztiválra, azt megcsapja a mozdony füstje.” Ezt már Pallya Gábor, Galánta jegyzője állapította meg, majd elismerte: így járt ő maga is. A jegyző szerint a rendezvény segíti a Kárpát-medence különböző sarkából érkezett testvérvárosok magyarjait, hogy megismerjék egymást, megismerjék ezt a kultúrát.

Végtelen hálámat jöttem kifejezni azzal kapcsolatban, amit Paks és kifejezetten ez a fesztivál, ez a település elért

‒ jelentette ki.

Gárdai György mindig ügyelt arra, hogy meghívjanak fellépőket az elcsatolt területekről, kihasználva a testvérvárosi kapcsolatokat.

„Paks abban a szerencsés helyzetben van, hogy mind a négy testvérvárosához kötődik egy-egy ismert zenész” – mondta Kaktusz, majd sorolta: a felvidéki Galántához a Szarka testvérek;Pál István Szalonna és a húga, Eszter a kárpátaljai viskről származik; Gáspár Álmos, a Kormorán hegedűse Erdélyben, Kézdivásárhely született; míg a szintén Kormorán tag, Fehér Nóra énekes Zentán.

„Nagyon fontos, hogy egy ilyen kisváros, mint Paks lehetőséget tudjon biztosítani egy ilyen kulturális és zenei fesztiválnak” ‒ szögezte le Heringes Anita, Paks polgármestere.

Új arc, régi fellépő

Három évtizeden át Nemes Nagy Péter rádiós műsorvezető, blues szakíró látta el a házigazda szerepét, amit a kiváló bluesgitáros, a fesztivál rendszeres fellépője, Benkő Zsolt vett át tőle.

„A Gastroblues mindig változatos programot kínál, hiszen a három műfaj, a blues, a dzsessz és a rock lefedi azokat a periférikus zenéket, amelyek nem kerülnek a mostani fiatal nemzedék látókörébe” – fogalmazott a gitáros, és hangsúlyozta a fesztivál és a Kőbányai Zenei Stúdió együttműködését, amelynek keretében a növendékek egy része felléphet, a többiek pedig hallgatókként biztosan rátalálnak a számukra megfelelő irányra.

Baricz Gergő, a Kőbányai Zenei Stúdió énektanszak-vezetője, a Loyal Apples' Club frontembere – folytatva a gondolatot – kijelentette: „Szerencsére sikerült őket azzal a mozdony füstjével megcsapni, amivel most együtt mozognak. Ami tulajdonképpen az iskola szellemisége, ami jelen van a közösségünk erejében.”

Az énekes végzős diákjaikból kiállított csapattal tart megemlékezést az iskolát alapító Póka Egonra. „Az ő munkásságára és hatására emlékezünk. Hatalmas példával szolgál minden zenésznek karizmája, energiája, éles esze, valamint az a hatalmas szeretet, ami benne volt” ‒ jelentette ki Baricz Gergő.

Az archívum

Kaktusz a kezdetektől rögzíti a Paksi Gastroblues Fesztivál koncertjeit, a jelentős archívumi anyagból minden évben több CD-t, DVD-t ad ki, legújabban pedig vinyl lemezen is hallgathatók a remek válogatások. „A Covid óta működik Youtube csatornánk, amelyen teljes koncertektől, egy-egy számig minden fellelhető” ‒ fűzte hozzá. A több mint 113 ezer órányi megtekintett tartalom tanúskodik a program iránti kiemelkedő érdeklődésről.

Az idén megjelentetettek között megtaláljuk az Ismerős Arcok fellépéseiből összeállított anyagot. A banda megalakulása óta rendszeres szereplője a fesztiválnak. „1999 előtt blues zenészekként léptünk fel Nyerges Attilával, mint $texas együttes ‒ emlékeztetett Galambos Nándor basszusgitáros. – Nagyon szeretjük a Gastroblues-t, mert közösséget épít, nem kizárólag színvonalas koncerteket kínál.”

Megjelent a Varga János Project korongja is. „Minden évben részt vehettünk a fesztiválon, ahol mindig olyan anyaggal léptünk fel, amit bátran megmutathattunk mindenkinek. Minden lehetőséget megkaptunk a Gastroblues-tól, bármelyik formációjával érkeztünk” – így a gitáros, aki megjegyezte, az idei esztendő több évfordulót is hoz, ő most lesz hetvenéves, az East együttes ötven, a Varga János Projekt pedig huszonöt. „Pont huszonöt éve kértek fel, hogy fiókban maradt ötleteimből készítsek egy lemezt.”

A Magyar Atom fergeteges bulijait őrző kép- és hangfelvételek is elkészültek. „A paksi fesztiválon, egy kocsmai bulin jöttünk össze, ahol úgy döntöttünk: nem hagyjuk abba” ‒ idézte fel a kezdetet Tóth János Rudolf gitáros, majd hozzáfűzte: szabadidős zenekarként kizárólag akkor koncerteztek, amikor mindenki ráért.

A folytatásban némi fanyar humorral jegyezte meg, hogy ő az az ember, aki itt felejtette magát a XX. századból, amikor még voltak karakterek, zenei stílusok, sok olyasmi, aminek a hiányát most nagyon lehet érezni.

Válogatott kínálat

A 2025. július 4. és 6. közti rendezvény sztárvendége a Purpendicular. A zenekar Ian Paice Deep Purple tribute zenekara. Azé az Ian Paice-é, aki egyedüliként alapítója és a mai napig aktív tagja a legendás bandának.

De lesz Queen tribut is, a Don’t Stop The Queen, amelyben Takáts Máté, Takáts Tamás fia énekli a brit banda legismertebb dalait. A már említett Póka Egon emlékkoncerten Benkő Zsolt és fia, Benkő Máté blues duója alapozza meg a hangulatot, majd színpadra lép a Rudán Joe Akusztik formáció. Azután jön a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettesének csapata, a Tornóczky All Access. Az emlékezést a Loyal Apples’ Club zárja, amely zenekarnak szintén idén jött ki a paksi válogatáskorongja.