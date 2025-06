Aki itt fellépett, az valaki volt, vagy biztosan valakivé vált

A kultikus koncerthelyszínek bezárásukat követően kizárólag az idővel kopó emlékezetben őrződnek meg. Így járt a Petőfi Csarnok, azaz a PeCsa, amely négy évtizeddel ezelőtt nyitott, és tíz éve zárt be. A Magyar Zene Háza pop-up kiállításon idézi elénk, ki mindenki lépett fel az Ifipark utódintézményében, a Városligetben.

Ami maradt: plakátok, szórólapok, belépőjegyek

A plakátokból, szórólapokból, belépőkből Jávorszky Béla Szilárd, a Kultúra.hu és a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárának munkatársa állította össze a kiállítást. Miután 2017-ben elbontották az épületet, a fenti tárgyakon, illetve fotográfiákon, ritka videó- és hangfelvételeken kívül mindössze az emlékek maradtak. Ugyanakkor, megtekintve a tárlatot, rádöbbenünk, hogy alig akad olyan hazai és nemzetközi sztár, aki ne lépett volna fel a PeCsában 1985 és 2015 között. Nyilván azért, mert a Budai Ifjúsági Park (BIP) utódintézményeként működött, ráadásul az Ifiparkkal ellentétben egész évben.

Történt, hogy 1980. május 27-én, egy Edda-koncert közepén leomlott a BIP bejáratához vezető lejtő korlátja, amely megsebesített öt embert. Ettől fogva mindenki a művészbejárón közlekedett. Egészen az 1984. szeptember 23-i záróbuliig, amelyen a P. Mobil lépett fel, Elektromos temetés című műsorával.

Közben 1982-ben az állami szervek és a KISZ jóváhagyta az Ifipark helyét átvevő Ifjúsági Szabadidő Központ építését a Városligetben. Méghozzá az egykori Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) – amelyet 1974-ben a kőbányai vásárvárosba költöztettek – ötös számú épületének átalakításával. Az anno Kohó- és Gépipari csarnok akkortájt az Otthon Áruház raktáraként működött, meglehetősen leromlott állapotban.

Táncház helyén keményrock

Jávorszky Béla Szilárd szerint a PeCsa sosem volt korszerű épület, látványvilágát a táncházi közeg ihlette.

A tervezők úgy gondolták, hogy táncházak és népzenei koncertek helyszíne lesz, ezért rusztikus elemeket vittek a vasbeton épületbe. Ennek lett a következménye a pulykás ajtó és pulykamintás fal

‒ magyarázta Nádor Katalin, a Budai Ifjúsági Park igazgatóhelyettese, a PeCsa közművelődési osztályvezetője.

A Petőfi Csarnok a Halmos György, Tihanyi Judit építészházaspár munkája, a belső teret Geblusek Antal belsőépítész, míg az épület ornamentikáját Somogyi Gábor és Buczkó György tervezték. A szabadtéri színpad födémjének acélszerkezete és ponyvaborítása Majoros Gábor tervei alapján készült.

Nádor Katalin felidézte:

rossz helyre került a főbejárat, attól a legmesszebb az információs pult, a színpad keresztbe állt volna, negyedannyi nézőnek helyet hagyva, továbbá nem épült díszletkapu a nagyobb szcenikai elemek számára.

„Első percektől kezdve zajlottak az átépítések, átrendezések, és folytak huszonöt évig” – árulta el az egykori osztályvezető, hozzáfűzve: mígnem egyszerre már nem kaptak támogatást a korszerűsítésre, ráadásul sorra nyitottak a PeCsánál modernebb, szebb intézmények.

A műszaki felszerelést, a hang- és fénytechnikát a Budai Ifjúsági Parkból hozták át, az eszközöket folyamatosan igyekeztek korszerűsíteni.

„Rossz akusztika, sötétség, bűz a tömény cigarettafüsttől” – sommázta élményeit Jávorszky Béla Szilárd.

Pop, rock és diszkó minden mennyiségben

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy a szabadtéri színpadhoz nem építettek jegypénztárt, helyette ideiglenesnek szánt bódét állítottak, ami az intézmény bezárásáig működött. A nyitóbuli 1985. április 27-én egy szabadtéri Karthago-koncert volt, aminek komoly bukás lett a vége.

A kiállítás kurátora megjegyezte: a magyar pop-rock élvonalának minden szereplője számára állandó fellépési helyszínként szolgált a PeCsa, majd kiemelt egy komorabb eseményt, az 1987-es Metál Karácsonyt, amikor a Pokolgép buliján a kelleténél előbb robbant a pirotechnika. Ketten életveszélyesen, ketten súlyosan, négyen könnyebben megsérültek.

A műfajt amúgy is kedvezőtlenül ítélte meg a kultúrpolitika, amire ez az eset rátett egy lapáttal

– magyarázta a Jávorszky Béla Szilárd.

Ennek dacára a Petőfi Csarnokban futott be a Sex Action, a Moby Dick, a Tankcsapda. A keményrock mellett otthonra lelt a ska muzsika is. Tartottak skafarsangot, rendeztek skafesztiválokat, fellépett a Fals, Flugos Futam és a Skanzelizé.

Emellett – a hatalom által nem kedvelt – alternatív bandák szintén lehetőséget kaptak. Király Tamás performansz divatbemutatóin a Kontroll Csoport, a Trabant, a Sziámi, az Európa Kiadó szolgáltatták az élő zenét.

Rajongói klubok és a Bonanza Banzai

A koncertek mellett mindenféle zenei klubokat szerveztek, mint a Queen, a Take That, az East 17, vagy a Roxette rajongói klubja. Legelszántabbnak a Depeche Mode-rajongók bizonyultak, tudniillik egy-egy alkalommal kétezren gyűltek össze, míg a többiek maximum százötvenes tagsággal dicsekedhettek.

Nádor Katalin elmondta, hogy Lehel László igazgató teljesen szabad kezet adott a kluboknak, amelyek bevételeik egy részét saját működésükre fordíthatták.

„Ezzel annyira egyediek voltunk, hogy az ország minden részéről jöttek hozzánk tanulni a módszert” – tette hozzá.

És ne feledjük a tehetségkutatót, a Csillag születiket, amelyen 1987-ben berobbant a Bonanza Banzai, majd lettek állandó fellépői a Depeche Mode klubnak és a Csillagfény Discónak.

A szombati diszkókban premier előtti filmeket vetítettek, valamint vetélkedőket szerveztek.

„És azzal is törődtünk, hogyan jutnak haza a Városligetből a fiatalok” – jegyezte meg Nádor Katalin.

A világsztárok PeCsája

A plakátokat böngészve döbben rá az ember, hogy a PeCsában tényleg majd minden világsztár megfordult. Ott adta első magyarországi koncertjét Nick Cave, Iggy Pop, a Dream Theatre, de emlékezetes buliról gondoskodott az Alice In Chains, Björk, Joe Bonamassa, James Brown, a Black Sabbath, Sheryl Crow, a Cult, a Faith No More, az Iron Maiden, a Jethro Tull, a Judas Priest, a Kiss, Yngwie Malmsteen, a Manu Chao, John Mayall, a Megadeath, a Motörhead, a Nazareth, a Placebo, a Prodigy, Lou Reed, Henry Rollins, a Slayer, a Status Quo, a Uriah Heep, Johnny Winter, vagy a ZZ Top.

Nem semmi lista! És volt még Kiss show is. A banda festetlen arccal fergeteges sikert aratott 1988-ban, a Kisstadionban. 1997-es bulijukat a Margitszigetre tervezték, azonban a festett arccal reunion tourt tartó bandára nem mutatkozott kellő számú érdeklődő, így kerültek a Petőfi Csarnokba, ahol szabadtéren öt-hatezren, bent pedig fele létszámban fértek el.

A Nirvana szintúgy bukott. Igaz, 1989-ben még csupán első, nem igazán átütő, Bleach című albumuk jelent meg, így a viszonylag ismeretlen csapat produkciója, jó ha száz embert érdekelt.

Egyedül a piacon

Jávorszky Béla Szilárd kifejtette, hogy nem létezett konkurenciája a Petőfi Csarnoknak, mellette működött a tizenkétezres Budapest Sportcsarnok, ami 1999-ben leégett, ám még nem létezett az A38 Hajó, a Trafó, a Müpa, vagy a Barba Negra.

A Sziget 1993-as indulásakor nem, de később már a Sziget Fesztivál idejére sem szervezett senki koncerteket. A PeCsa sem

– mondta a rockszakíró.

Nádor Katalin pedig hangsúlyozta, hogy a koncertek mellett rendkívüli sikert aratott a bolhapiac, továbbá az intézményben tartottak először kortárs zenei és táncesteket, amelyeket a Trafó későbbi igazgatója, Szabó György szervezett, egy idő után nemzetközi visszhangot kiváltva.

A PeCsa-kiállítás szeptember közepéig látogatható a Magyar Zene Háza könyvtárában.