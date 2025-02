A Super Bowlra készült reklám rátolta a nyugdíjasokat a Z generációra

A reklámcégek is készültek a Super Bowl napjára, sőt azon túlmutatóan is megcéloztak valamit, amit a mai fiatalok mintha felednének. Persze, ez Amerika, ahol minden megtörténhet. És ehhez csak nyugdíjasnak kell lenni.

A nyugati civilizáció társadalmai öregszenek. Teljesen valószerűtlennek tűnt kétszáz évvel ezelőtt, hogy a biztonság, a jólét, az egészség és a kényelem a párkapcsolatban élő mai fiatalokat nem több, hanem jóval kevesebb gyermekáldás bevállalására fogja motiválni, mint szüleiket, a mai nyugdíjasokat, a nyuggereket.

Ezért aztán a nyuggerek ebben a reklámban meg is büntetik a léha fiatalokat.

Na de ne szaladjunk annyira előre.

Nyugdíjas élmezőny

Magyarán a sörfogyasztók átlagéletkora jelentősen megemelkedhetett, amit Michelobék is észrevehettek. Ez az ivósörmárka úgy döntött, hogy egyértelmű állásfoglalással az öregek oldalára áll a folyamatos fiatalok vs. öregek generációs párharcban és össztársadalmi hetvenkedésben.

Milyen jó, mondhatjuk mindannyian, hiszen az elmúlt laza nyolcvan-száz évben a marketing, a piac és az egész modern fogyasztói társadalom reprezentációja a művészetben, popkultúrában és eladásösztönzésben egyhangúan azt állította, hogy a népesség maga 18 és 32 év közötti emberekből áll. Kizárólag.

Se csecsemők, se középkorúak, se nyuggerek.

Aztán amikor a boomerek elkezdtek öregedni, jött a bűvös 18–49, és hál’ istennek elértünk végre oda, hogy a piac formálói, a marketingesek kiöregedtek a 49-ből is, és végre beköszönt az igazi marketinges paradicsom, a nyugdíjasoknak szóló reklámok korszaka.

Íme egy kiváló darab ebből a fajtából, a Michelob Super Bowlra készült reklámfilmje, melynek során a világ legsármosabb és egyben legfenyegetőbb arcú férfi színésze, Willem Dafoe Cathrine O’Harával az oldalán a pickleballpályán sörmeccsekre hívja ki a fiatalabb játékosokat (a pickleball egy fénysebességgel terjedő, a tenisz, az asztalitenisz, a tollas és a labda utáni hajolgatás keverékéből összegyúrt sport).

A mit sem sejtő Y, Z, alfák szánalomból bevállalják a meccset, csakhogy hamar kiderül, hogy a két öreg nem szórakozni jár a pickleballpályára, hanem a minél több potyasör reményében, amit a nyert meccsek fejében keresnek. Így aztán a sok young adult hamar szembesül azzal, hogy nem csak a pickleball játéka, de az egész élete gajra ment valami eddig számára teljesen ismeretlen okból, hiszen már az oviban is azt tanították nekik, hogy a látszat pontosan rámutat a dolgok lényegére: a fiatalok erősek, kisportoltak, önbizalom-erőművek és verhetetlenek, míg az öregek gyengék, magatehetetlenek, szerencsétlen nyomorultak.

Hál’ istennek most a Michelob Ultrának köszönhetően fény derült az igazságra: a nyuggerek mindenkit vernek a pickleballpályán, legyenek bármennyire is fiatalok, arról nem is beszélve, hogy még a sört is jobban bírják.

(Borítókép: YouTube / The ULTRA Hustle | Super Bowl LIX | Michelob ULTRA)