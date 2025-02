Káosztűzijáték ez a film, David Beckham és Matt Damon sem tudja megmenteni

A Stella Artois-nál gondosan odafigyeltek a forgatókönyv fejlesztésére, hiszen ahhoz azért nem érthet bárki, és egyébként is, ha már ekkora sztárokkal készül a film, nehogy már ne szólhasson bele minden döntéshozó.

Nem tudom, hogy így történt-e, de ezt a reklámfilmet többször is végignézve, nagy a valószínűsége, hogy ennek a viccesnek szánt reklámfilmnek a történetét addig kalapálták, amíg atomjaira nem hullott, és a végén, amit látunk, az egy

több jó ötletet tartalmazó, de azt ki nem fejtő káosztűzijáték lett.

Az egész sztori azzal nyit, hogy… Bocs, természetesen egy obligát packshottal kezdünk, ami szintén a fenti elméletet támasztja alá, tehát egyből a termékről indul a mese.

David Beckham eltitkolt tesója

Egy sörözőben vagyunk, ott a csapolt sör a pulton. És akkor elindul a lényegi történet: a bárban David Beckham szülei közlik vele, hogy van egy eltitkolt ikertestvére.

Oké, ez tök jó felütés. Miért titkolták el? Miért van David Beckhamnek ikertestvére? Ha van, hogy néz ki, mit csinál, miből él, esetleg maga David Beckham is tud róla, csak a szülei nem tudják, hogy ő tudja, hogy a szülők úgy tudják, hogy ő nem tudja, ezért eltitkolja. Na, erről szó sincs, a bárban ülő Beckham feje viszont egy az egyben úgy néz ki, mintha deep face-szel készült volna, annyira Madame Tussauds-s vonásai vannak.

A szülők azonban nem mondanak semmit. Azon kívül, hogy az ikertesót is Davidnek hívják (ami szintén izgalmas hook lenne), de az sem derül ki, hogy miért. Viszont van két csecsemőkori fényképük a két Davidről, ami teljesen irreleváns, Davidre nem hasonlít egyik sem a két egymásra hasonlító csecsemő közül.

Az viszont kiderül, hogy a másik David Amerikában él. Irány tehát az Egyesült Államok. És akkor becsenget az igazi David a tesó Davidhez,

és Matt Damon nyit ajtót, aki Dave Beckhamként éli az életét – mint az ikertesó.

És akkor nem értem, hogy most én nem értek valamit, vagy ebben tényleg semmi vicces vagy furmányos nincs. Ezek után még sütögetnek a kertben, beszélgetnek a Buffalo-csirkéről, ami nem bivalyból van, Matt–Dave elrúg egy amerikaifoci-labdát az égbe, és a vége felirat után még megkérdezi igazi Becket, hogy akkor ő most annyira híres-e, mint Matt Damon, mire az a válasz, hogy annyira nem, inkább csak annyira, mint Ben Affleck.

Lehet, hogy az alkotók munka közben a söröket is szürcsölgették, vagy az is lehet, hogy én nem szürcsöltem eleget, amíg néztem, de valahogy nem érzem azt, hogy megpróbáltak volna bárkivel is összekacsintani (oké, a board tagjait leszámítva).

(Borítókép: YouTube / Stella Artois | David & Dave: The Other David)