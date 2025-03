A GoDaddy, a domainnevek regisztrálásáról ismert márka keresett egy szuper színészt, íratott egy szuper forgatókönyvet, és előállt egy tökéletesnek és viccesnek szánt, és amúgy annak is látszó reklámfilmmel,

ami másodszori nézés után mégis teljesen másról szól, mint aminek szánták. Valószínű, hogy nem így akarták.

Megvették Walton Gogginst, aki a Törvény embere sorozatban igazán emlékezeteset játszott, mellékszereplőként lehetett látni a Django elszabadulban és az Aljas nyolcasban, de talán a legnagyobbat a Falloutban játszotta a főghoul szerepében. Halál vicces arc, jól áll neki a főgonosz és a vicces lúzer szerepe is.

Az ember, aki egyetlen dolgot tud

Ebben a reklámban Walton Goggins ráadásul egy menő színészt alakít, aki portrészerű őszinteséggel vall arról, hogy mennyire nem ért semmihez. És az nem ritka, hogy egy színész ne értsen semmihez: tök logikus, hogy az, aki minden szerepet tökéletesen el tud sajátítani, le tud másolni, el tud játszani, valószínűleg nem is kell, hogy bármihez is értsen.

A film maga a testimonial reklám műfaját parodizálja: ennek az a lényege, hogy egy híres és hiteles arc odaáll a termék vagy márka mellé, és őszintén megosztja a nézőkkel, hogy mennyire elégedett azzal, amit éppen reklámoz. Ezt szokás civil környezetben megjeleníteni, de olyan műfaji változat is van, ahol szituációban van a szereplő, és közben vallomásszerűen kifelé, a kamerába beszél.

Az, hogy a színész nem ért semmihez, egyszerre vicces és izgalmas kiindulópont egy jó sztorihoz. Walton Goggins először a kulisszák mögött meséli a nézőnek, hogy miközben a színészek mindenkit meggyőznek arról, hogy pontosan tudják, mit csinálnak, pontosan tudják, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mit csinálnak. Majd vágunk, és különböző szerepekben – nyomozóként, autóversenyzőként és űrhajósként – látjuk őt, ahogy magabiztosan meséli el azt, hogy mennyire képben van, miközben a kép tanúsága szerint pont fogalma sincs arról, hogy mit csinál.

Internetes csalók, figyelem!

Eddig oké. De innentől kezdem elveszteni a fonalat. Goggins azzal folytatja, hogy ez a szerep a legnehezebb: kisvállalkozóként végképp fogalma sincs a fogalomról sem. És itt jön a GoDaddy: éppen ezért használja Goggins a GoDaddyt, mert annak Airo nevű mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatása tulajdonképpen totál felépíti és folyamatosan tartalommal tölti meg (helyette úgy, hogy neki foglalkoznia kellene ezzel az egésszel akár egy percet is) kisvállalkozói weboldalát. Ahol Walton Goggins a Walton Goggins Goggle Glasses márkanevű síszemüveget árulja agyafúrtul szójátékos szöveggel, amit inkább meg sem próbálok lefordítani, hiszen maga Walton sem tudja, miről beszél.

Összefoglalva: ha fogalmad sincs, hogy mit csinálsz, dolgoztasd a GoDaddy AI-alapú szolgáltatását, mert az helyetted tudni fogja, hogy te mit csinálsz, azaz mit árulsz, mit gondolsz és mondasz róla, miért higgyen neked bárki, és miben vagy te a legjobb.

Nem olyan biztos, hogy az AI okosít

De ha tök hülye vagy, honnan tudod, hogy amit az AI csinál helyetted, az tökéletes, és nem totál baromság… Mi az, amihez viszonyítani tudsz? A tudásodhoz biztos nem. Hiszen még csak gőzöd sincs arról, hogy hogyan mennek a dolgok a világban, mire gyorsulnak az emberek, és hogyan lehet eladni nekik bármit is.

Az egésznek a végén ott a GoDaddy Airo mesterségesintelligencia-szolgáltatásának szlogenje: Olyan, mintha tudnád, hogy mit csinálsz. Tehát:

aki a GoDaddy Airo szolgáltatást használja, annak annyi szürkeállománya van, mint egy vödör malternek.

lehetőleg ne hidd el egy szavát sem, ne költs nála egy fillért se, és töröld az előzményeidet, hogy soha többé vissza se találj ide.

Magyarul a GoDaddy arra költött pénzt, hogy elmesélje az ügyfelei ügyfeleinek, hogy az ügyfelei, akikben az ügyfeleinek az ügyfelei eddig megbíztak, huszonnégy per hétben fullba tolják a kretént.

Valószínűleg nem lesz sorállás a GoDaddy Airo előfizetéséért.

(Borítókép: YouTube / GoDaddy / Act Like You Know :60 | GoDaddy Super Bowl Commercial 2025)