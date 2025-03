Most, hogy divatos lett a testhorror, meg a brutál dizájn, a szélsőséges, rémálomszerű történetek és vizualizációk, pont ideje volt a reklámszakmának is kipróbálnia magát ezen a területen, hogyan tudja megfeszíteni a nézők és célcsoportok figyelmét, türelmét és befogadási hajlandóságát.

Ha valaki cowboykalap formájú fejjel születik, annak valószínűleg nem lesz könnyű élete. Valószínűleg ugyanez igaz lehet a kockaformájú, vagy éppen a két csúszdával ellátott felfújható meseerdő-ugrálóvár formájú fejre is, de most olyan reklámfilmről lesz szó, aminek kifejezetten egy cowboykalap-fejű fiú a főszereplője.

Az teljesen nyilvánvaló, hogy mind ötletből és mind látványvilágból óriási harc dúl a nézőkért még akkor is, ha a reklámfilmek közel 97 százaléka teljesen unalmas, hétköznapi, a konkrét terméket és konkrét árat tartalmazó unalomcunami.

A hirdetők közül kevesen alkalmazzák azt az ismeretet, hogy a vásárlók nem a boltban meg a webshopban vásárolnak, hanem fejben. És ahhoz, hogy fejben tudjanak vásárolni, fejben kell tartani azt is, amit meg szeretnének vásárolni: ha a vásárló emlékszik arra, hogy mit is akart vásárolni, máris nagyobb eséllyel indulhat a vásárlás.

Esetünkben egy kevésbé ismert streamingszolgáltató, a Tubi reklámfilmjéről van szó, aminek kulcsfontosságú, hogy minden ismertebb, jobb nevű, olcsóbb és nagyobb kínálattal rendelkező szolgáltató elé furakodjon a vásárló előfizetéséért ácsingózók sorában. Erre egyetlen esélye van: ha a vásárló fejében kezd el tolakodni, mert az árérték-arányokat összehasonlító weboldalakon, az ismerősök véleményuniverzumában vagy a számok meg az excelek világában az előzés már nem fog összejönni.

A cowboykalap fejű fiú balladája

A Tubi emlékezést triggerelő története a következő: egy teljesen hétköznapi, szimpatikus párnak hamarosan születő gyermekéről kiderül, hogy a feje teteje cowboykalap formájú. Itt a nőgyógyász le is lövi a poént: a gyermek biztos westernfilm-rajongó lesz. Így is van, a fiú egész életében kitart western-rajongása mellett, még akkor is, amikor senki sem néz westernt. Miközben varázslókalap-fejű kortársai gyalázzák, akik éppen az aktuális trendeket követve hol fantasy-, hol vámpír-, hol kalóz-, hol gengszter-rajongók.

Igen ám, de egyszer csak eljön az igazság pillanata: a western újra divatba jön, és a sok cowboykalapos arc között a mi hősünk lesz az igazi trú arc, hiszen neki a fejformája cowboy, nem csak a sapkája.

Logó, szlogen, kalap, kabát

Már az első jelenet is nagyon furcsa. Úgy tűnik, hogy a szereplőválogatásnál nagyon ügyeltek arra, hogy a nőgyógyász nő legyen és afroamerikai, az anya kaukázusi, az apa indián. Viszont a nőgyógyász egyből lefordítja, hogy

akinek cowboykalap-feje van, az western rajongó lesz.

Ha tehát nem lenne minden néző a legkeményebb előítéletekkel felszerelkezve, azt itt most mindannyian bepótolhatjuk. Szóval e diverz kis csapat egyből megegyezik egy olyan közös nevezőben, egy olyan előítéletben, ami minden fajgyűlőlet, gyűlöletbeszéd, népirtás meg más földi jó alapja.

Ráadásul ezt az ízlésre vonatkoztatva. Mert az ízlés az jellemző egy-egy népcsoportra. Oppárdon, fajra. A cowboykalap-fejű fiú amúgy alapvetően szimpatikus karakter, mégis ezzel az egycsatornás ízléssel egy élettelen, antipatikus szerencsétlenné válik, akit már megsajnálni se nagyon tudunk.

Az élet nem ilyen.

Az élet sokkal inkább olyan, amit a varázslókalap-fejű srácok művelnek: mindig változik, ahogy a varázslófejűek is változnak, mindannyian változunk. Változik az ízlésünk, változik a gondolkodásunk, változnak a preferenciáink. Ha valamiért kirajongtuk magunkat, utána rajongani fogunk az ellenkezőért, pont azért, hogy kipróbálhassuk, átélhessük annak az ellenkezőjét is, amit már átéltünk.

Ha a scifit kinézted a streamingszolgáltatónál, utána szívesen váltasz fantasyra, arról hard boiled-ra, arról meg romantikus komédiákra. Nem kell egyfélének lenned, és pont nem kell olyannak lenned, amilyennek látszol.

Ha cowboykalap-fejjel születtél, akkor is hordhatsz kalózkendőt vagy vehetsz bukósisakot. És ha a márka nem ismeri fel, hogy az ízlésünket nem a kinézetünk, hanem az érdeklődésünk, a nyitotságunk, a változatosság iránti igényünk formálja, akkor hiába akar a sor elejére furakodni a fogyasztók fejében, mert be se fog tudni kerülni egy ilyen zavaros univerzummal.

(Borítókép: YouTube / Tubi | Cowboy Head (Extended) | Super Bowl LIX)