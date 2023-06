Egy nemzetközi művészeti vásár jelentősége és megunhatatlan varázsa Budapesten

Idén 13. alkalommal nyitja meg kapuit az Art Market Budapest, amely 2011 óta áll nemzetközi vásárként a képzőművészet iránt érdeklődő, folyamatosan növekvő közönség szolgálatára. A nagyszabású esemény 2023. október 19–22. között ezúttal is széles nemzetközi művészeti válogatással és programokkal segít izgalmas kulturális központként vonzóvá tenni Budapestet. A vásár elmúlt 12 évéről és az idei tervekről Ledényi Attilát, az Art Market Budapest alapító-igazgatóját kérdeztük.

Ledényi Attila az interjúban többek között elmondja, hogy

Dél-Afrikából, Japánból, Izraelből, Koreából, Thaiföldről is érkeznek kiállítók,

ezúttal a kortárs roma képzőművészetet helyezik a figyelem középpontjába,

látványos a gyerekrajzokat idéző festmények népszerűsége,

előretört a figuralitás az absztrakt művészet hosszan tartó dominanciája után,

a műalkotások nem csupán a múzeumok, az otthonaink falai között is pompásan érzik magukat,

kisebb ráfordítással is különleges kincsekre lehet bukkanni.

Hogy néz ki az Art Market Budapest elmúlt 12 éve? Mit mutatnak a számok? Hogyan alakult a kiállító művészek, a látogatók, illetve a megvásárolható tárgyak mennyisége?

Aligha fejezhetők ki pusztán számokban a kortárs művészet megbecsülése és hazai piacának bővülése, a magyar művészet nemzetközi pozíciójának erősödése, a nemzetközi vásárok magyar és más kelet-európai galériák iránti érdeklődésének növekedése, vagy éppen Budapest Európa egyik vonzó művészeti célállomássá válása tekintetében az Art Market Budapest jelentős hozzájárulásával elért eredmények.

Bár önmagukban a számok is sokat elárulnak, hiszen az első évhez képest a kiállítók mennyisége mára megduplázódott, a látogatók száma háromszorosára nőtt. Az Art Market Budapest a mintegy 7 ezer négyzetméterén legutóbb 2022 őszén mutatta be közel 30 ezres közönség előtt 30 ország több mint 500 művészének – akiket mintegy 100 kiállító képviselt – több ezer alkotását.

Tekintettel arra, hogy a kiállítói szám növelésének korlátja a rendelkezésre álló kiállítási terület, a vásárra jelentkező kiállítók mennyiségéből lehet igazán az emelkedő érdeklődésre következtetni. Ebben a tekintetben sokatmondó, hogy meg kellett volna legalább dupláznunk a kiállítási területet ahhoz, hogy a jelentkezői igényeket kielégíthessük. Többek között ez a tényező is hozzájárul ahhoz, hogy az Art Market Budapest minden releváns mérőszám tekintetében évek óta a közép- és kelet-európai régió legnagyobb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására.

Miért hozták létre 12 évvel ezelőtt a vásárt, és hogyan érvényesültek az alapításkor megfogalmazott célok?

Az Art Market Budapest megalapításakor alapvetően két fő célt fogalmaztunk meg. Az egyik egy olyan művészeti platform létrehozása, amely különleges hangulatából, a választék gazdagságából és az ehhez rendelt intenzív kommunikációs munkából fakadóan a lehető legszélesebb és legvonzóbb felületet és alkalmat teremti meg a közönség számára a kortárs képzőművészet fogyasztásához, élvezetéhez, vásárlásához, részben annak reményében is, hogy

a galériák zárt világából napvilágra hozott művészeti tartalmak iránti érdeklődés, vagyis a kortárs képzőművészet közönsége növekedési pályára álljon.

Másrészről pedig szerettük volna elérni, hogy Budapest bekapcsolódjon a nemzetközi művészeti, műkereskedelmi körforgásba, Magyarország vonzereje növekedjen, és megítélése javuljon a művészet iránt érzékeny, az utazásai során a kulturális tartalmakat előtérbe helyező külföldiek körében éppúgy, mint a művészet és műtárgypiac szakmai közegében. Márpedig a minden évben több száz művészeti vásárt felvonultató, rendkívül kompetitív nemzetközi piacon az ingerküszöböt átugrani csak egy nagyszabású, széles nemzetközi választékot, és máshol nem hozzáférhető tartalmakat felvonultató eseménnyel lehet, ezt az elmúlt több, mint egy évtized tapasztalatai nyilvánvalóvá tették.

Ennyi idő távlatában megállapítható, hogy az eredmények mindkét kitűzött cél tekintetében az optimista várakozásoknak felelnek meg. A kortárs képzőművészet iránt érdeklődő hazai közönség és a Budapest mint művészeti szempontból releváns helyszín iránti nemzetközi figyelem növekedése egyaránt vitathatatlan. Márpedig ennek – a törekvéseink fókuszába helyezett, és korábban elhanyagolt közönség mellett – a legfőbb haszonélvezői a hazai művészek és az őket képviselő szervezetek, kiemelten a hazai kereskedelmi galériák. Hiszen mindkét fő célunk érvényesülése végső soron a hazai piac bővülését szolgálja.

Alternatív formák

Honnan érkeznek a kiállított művek, a világ melyik tájáról?

Az Art Market Budapest a nálunk bemutatkozó több száz kiállító közreműködésével eddig öt kontinens mintegy 50 országának művészeti anyagát hozta el Budapestre. A vásárral szembeni bizalomnak és a folyamatos szervezőmunkának köszönhetően az idei évben is széles választékkal, benne néhány izgalmas, ritkán látható érdekességgel szolgáljuk majd ki a közönséget.

A napokban zárult a kiállítói jelentkezés az idei vásárra, ezúttal 30 feletti országból érkeztek be jelentkezési dokumentációk. És bár a pályázatok értékelése, a kiállítók listájának véglegesítése majd csak ezután következik, jó esélyt látok arra, hogy októberben többek között Dél-Afrikából, Japánból, Izraelből, Koreából, Thaiföldről is érkeznek kiállítóink, miközben természetesen az anyag gerincét az európai galériák adják Albániától Dániáig, az Egyesült Királyságtól Görögországig.

Mitől egyedülálló az idei képzőművészeti vásár koncepciója?

Az Art Market Budapest alapkoncepciója lényegét tekintve természetesen nem változik évről évre, a bevált struktúra változatlan, a kiállítási szekciók és a kapcsolódó programok szerkezete nem, csak azok tartalma alakul át. Részben a közönség érdeklődésének fenntartása, a kiállított anyag frissítése érdekében, részben pedig a hazai és nemzetközi piac, a művészeti közeg változásaira reflektálva minden alkalommal egy-egy fontosabb üzenet megfogalmazására, valamilyen kiemelt téma vagy helyszín mélyebb bemutatására törekszünk gyakran például valamely ország díszvendégként történő „meghívásával”.

Idén például minden korábbinál nagyobb hangsúlyt helyezünk a műkereskedelem újszerű, alternatív formáinak bemutatására,

helyzetbe szeretnénk hozni azokat a klasszikus formákon túllépni képes, bátor, gyakran fiatal, vidéki hazai piaci szereplőket, akik szélesebb választékkal és olyan mentalitással, kreativitással végzik munkájukat, ami új közönségszegmensek, fogyasztói csoportok és generációk megszólítása révén hozzájárulhat a piac szélesítéséhez, és akik általában mégsem kapják meg a szükséges figyelmet és támogatást.

Ez a törekvés egyébként a világ sikeresen működő piacain is egyre inkább érzékelhető. Néhány héttel ezelőtt a kortárs képzőművészet egyébként is masszív vásárlói, gyűjtői bázisát folyamatosan fejlesztő, megújító New Yorkban például fél tucat nemzetközi vásárt tüzetesen végigjárva is azt tapasztaltam, hogy a közönség széles tartalmi választékkal való megszólításának igénye, a különböző közönségcsoportok elérését szolgáló nyitott, fiatalos megközelítés egyre inkább felülírja a korábbi formai kliséket és az eddig kötelezőnek tekintett részvételi szabályokat is.

Kortárs roma képzőművészet

Úgy tudom, idén a roma művészet kerül az Art Market Budapest középpontba. Ez mit jelent? Roma művészek alkotásait láthatjuk, vagy a roma kultúra jellegzetességei jelennek meg az alkotásokban, esetleg mindkettő?

Valóban, az idei Art Market Budapest másik különlegessége, hogy ezúttal a kortárs roma képzőművészetet helyezzük a figyelem középpontjába. Olyan egyedülálló, izgalmas és sokak számára szinte teljesen ismeretlen komponense ez a művészeti világnak, ami különleges élményeket ígér a vásár idei látogatóinak, a roma kultúra értékei bemutatásának, az alkotókkal és alkotásaikkal való találkozás lehetőségének pozitív társadalmi hatásairól már nem is beszélve.

Ahogy az a kiemelt témák esetében lenni szokott, a kortárs roma művészet, dominánsan annak kelet-európai aspektusai az Art Market Budapest komplex programjának minden rétegében megjelennek majd. A kiállítási térben több száz négyzetméteren hat országból érkező galériák standjain roma művészek munkáit mutatjuk be, itt például a világ vezető művészeti vására, az Art Basel látogatói számára sem ismeretlen Nadine Gandy galéria is szerepet vállal. A vásár helyszínén látható képzőművészeti válogatás külső helyszíneken létrejövő kiállításokkal és programokkal, művészeti performanszokkal, társművészeti, így például zenei eseményekkel és egy nemzetközi szakmai találkozóval kiegészítve gyakorlatilag

roma művészeti fesztivállá bővül az Art Market Budapest ideje alatt.

A vásár hagyományos kísérőeseménye, az Inside Art elnevezésű, nagy presztízsű nemzetközi művészeti konferencia egy egész napot szentel a roma kortárs művészetnek a témára rálátó, nagy befolyású nemzetközi személyiségek és szervezetek bevonásával. A konferencia szeretne hozzájárulni annak a diskurzusnak az elindításához és elmélyítéséhez, amely a kortárs roma alkotóművészet helyét hivatott meghatározni és megerősíteni a globális művészeti ökoszisztémában.

Mit érdemes tudni az Inside Art konferenciáról? Miért fontos ez egy művészeti vásárnak?

Az Art Market Budapest olyan találkozóhely, amely iránt a széles közönségen belül a nemzetközi művészeti élet meghatározó szereplőinek figyelme is felkelthető. Az ebből fakadó lehetőséget kihasználva hoztuk létre ezt a magas szakmai színvonalú művészeti és műtárgypiaci platformot, amely a művészethez értő vagy érteni akaró, azzal professzionálisan foglalkozó, nem utolsósorban pedig az ezen a területen tanulmányait folytató közönség információs igényeit igyekszik kielégíteni az aktuális trendek és trendteremtők bemutatásával.

Szándékaink szerint az Inside Art a művészet jelentős nemzetközi szereplőivel való személyes kapcsolatteremtés lehetőségének biztosítása mellett hozzájárul ahhoz, hogy könnyebb és intenzívebb legyen a hazai szakma bekapcsolódása a nemzetközi diskurzusokba és hálózatokba.

Az elmúlt években az Inside Art olyan rendkívüli jelentőségű, világhírű alkotókat hozott el Budapestre, mint például Oleg Kulik, Piero Lissoni, Gideon Mendel, Michelangelo Pistoletto vagy Bernar Venet. A múzeumi világból vendégül láttuk egyebek mellett a New York-i Metropolitan Museum, a jeruzsálemi Israel Museum, Richmondból a Virginiai Szépművészeti Múzeum, Szentpétervárról az Állami Orosz Múzeum, Stockholmból a Fotografiska és régiónk szinte valamennyi kortárs múzeumának igazgatóit és vezető kurátorait.

A jelentős nemzetközi művészeti vásárok közül az Art Brussels, az Art Paris, az ARCO Madrid, a Contemporary Istanbul, a Joburg Art Fair, a Photofever, a Photo London, a Scope, a Volta és a ZonaMaco igazgatói, de előadónk volt például a Giacometti Alapítvány vagy a Magnum Photo ügynökség igazgatója éppúgy, mint az Európai Unió kulturális főbiztosa, a Visegrad Fund igazgatója vagy a Kortárs Vállalati Gyűjtemények Nemzetközi Szövetségének (IACCCA) vezetője is.

Mindez természetesen az Art Market Budapest sikerességéhez is jelentősen hozzájárul, hiszen a konferencia résztvevői jó hírét viszik a vásárnak, közvetlen és közvetett műtárgyvásárlásokat generálnak, a VIP-programunk keretében Budapestet élő és vonzó művészeti helyszínként, kulturális központként ismerhetik meg.

Melyek azok a témák, amelyek inspirálóan hatnak a kortárs képzőművészeti szcénára? Merre mutatnak a kiállított alkotások: inkább a digitalizáció, a virtuális világ, esetleg a mesterséges intelligencia hatása, lenyomata érződik rajtuk, vagy pont ellenkezőleg, a természetközeliség, a fenntarthatóság, a hagyományokhoz való visszakanyarodás jellemzi a kortárs képzőművészetet?

A kortárs képzőművészet rendkívül széles választékot nyújt a művészet iránt érdeklődőknek mind annak megjelenési formái, a művészek által alkalmazott technikák, mind pedig az alkotók által feldolgozott témák tekintetében. Egy olyan gazdagságú válogatásban, mint az Art Market Budapest kiállítótereiben látható több ezer alkotás, szinte minden releváns, aktuális inspirációul szolgáló téma és valamennyi műfaji, technikai megközelítés megjelenik, így mindenki könnyen találhat olyat, ami felkelti az érdeklődését.

Nehéz kifejezett tendenciákról vagy valamilyen stílusbeli dominanciáról beszélni, hiszen egyszerre van jelen például a digitalizáció és túldigitalizáltság ellenpontozására az analóg fotográfia vagy a természetes anyagok alkalmazása, éppúgy kézzelfogható az emberiséget érő negatív hatások mély, drámai megjelenítése, és éppen az ezekre adott válaszul az igény a könnyedebb vizuális hatásokra, a humorra, az élénk színekre, a szinte gyermeki játékosságra.

Látványos például a gyerekrajzokat idéző festmények népszerűsége az alkotói és fogyasztói oldalon egyaránt, a figuralitás előretörése az absztrakt művészet hosszan tartó dominanciája után, számtalan példát látunk például a pop-art reneszánszára is.

Izgalmas jelenség továbbá a képzőművészet és a társművészetek közötti határvonalak elmosódása is, gyakori az egyedi dizájntárgyakkal azonosságot mutató műalkotások, például üveg- vagy kerámiatárgyak megjelenése, vagy a fotográfiában a fotóművészet és az alkalmazott (például divat) fotó jelenléte akár egy-egy művész komplex portfólióján belül. Az Art Market Budapest természetesen mindezeknek a tendenciáknak teret biztosít majd.

Kincsekre bukkanni

Kik vesznek ma műtárgyakat? Az állandó vásárlói kör mellett megjelennek olyan új érdeklődők is, akik az elmúlt években találtak rá erre a területre?

Ahogy arra már utaltam, a vásárlói közeg bővítése folyamatos törekvés a műkereskedelemben, ennek érdekében a fogyasztók iránt érzékenyebb piacokon akár az eddigi szabályok és keretek fellazításától sem riadnak vissza. Miközben ezeken a helyeken a meglévő ügyfélkör magas színvonalú, exkluzív kiszolgálása mellett jól látható az erőfeszítés az egyelőre kisebb ráfordításra hajlandó fogyasztói szegmensek és az új vásárlói generációk bevonására – nyilván a későbbi, nagyobb volumenű és értékű vásárlások reményében –, addig nálunk még mindig az tűnik a legnagyobb kihívásnak, hogy meghonosítsuk a műtárgyak birtoklásának kultúráját, vagyis elfogadtassuk azt, hogy

a műalkotások nemcsak a múzeumok, hanem akár otthonaink falai között is pompásan érzik magukat.

Meggyőződésem, hogy a hazai piacban nagyon komoly a potenciál. Ráadásul nemcsak a kisebb keresetű, fiatalabb korosztályok körében, hanem a jó értelemben vett luxusfogyasztók között is. El kell azonban indulnia a célcsoportok igényeinek megfelelő kommunikációnak, fel kell épülnie a bizalomnak a potenciális vásárlók és a műkereskedelmi szereplők között, utóbbiaknak szóba kell állniuk és szót kell érteniük ezekkel az új fogyasztói csoportokkal.

Ebben a tekintetben egyébként rendkívüli hatása van az Art Market Budapestnek, hiszen a vásár nyitottságának, a kommunikáció hangvételének és kiterjedtségének, a választék bőségének, az alkotásokhoz, az alkotókhoz és a műkereskedőkhöz való könnyű hozzáférésnek köszönhetően rengeteg nálunk az élete első műalkotását megvásárló látogató. És ismerve a művészet varázsát, a műtárgy birtokbavételének rendkívüli élményét, az első vásárlást jó eséllyel követik majd továbbiak.

És mennyi pénzt vigyen magával a vásárló? Mi az a legkisebb összeg, amiért már vehet kortárs képzőművészeti alkotást?

Ez fontos kérdés, hiszen sokak számára nem ismert tény, hogy a műtárgyvásárlás nem pusztán a leggazdagabbak kiváltsága. Bizonyos műtárgyak, például alacsony példányszámban sokszorosított nyomatok, fotóművészeti alkotások, vagy a még nem befutott, pályakezdő alkotók munkái kiváló minőségük ellenére akár néhány százezer forintért, olykor alacsonyabb áron is hozzáférhetők.

Érdemes tehát az Art Market Budapesten nyitott szemmel járni, mert a milliós vagy tízmilliós értékű művek között akár jelentősen kisebb ráfordítással is különleges kincsekre lehet bukkanni. A kezdő vagy még bizonytalan, esetleg kísérletező kedvű érdeklődőknek sem kell üres kézzel hazatérniük.

Önnek mi lesz az idei kínálatból a kedvenc művésze vagy műalkotása? Van-e olyan, akit már régóta szeretett volna „becserkészni”, és most végre látható lesz Budapesten?

Az én személyes preferenciám és az Art Market Budapest prioritásai, érdekei gyakran szétválnak, ezeket érdemes is egymástól függetlenül kezelni. Mindazonáltal a vásár széles választékában gyűjtői szemmel is elmélyülni az egyik legvonzóbb eleme a munkámnak, különleges élvezet, ráadásul engem is mindig érnek kellemes meglepetések.

Az októberi Art Market Budapest szervezésének mostani fázisában viszont még azért sem lehetnek kedvenceim, mert a számtalan beérkezett kiállítói jelentkezés feldolgozása most, a zsűrizés és a majdani kiállítói mezőny véglegesítése pedig ezt követően történik. És természetesen még akkor is túl korai lenne kedvenceket választani, hiszen amikor majd a kiállítóink megérkeznek, berendezik a kiállítási standjaikat, és fizikailag is kézzelfoghatóvá válik a vásári anyag, az az élmény minden korábbi elképzelést felülírhat. Ugyanis épp ebben rejlik az Art Market Budapest megunhatatlan varázsa.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Florence Lifestyle Agency Kft. közreműködésével jött létre.