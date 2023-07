Csodagyerekként bámulták a katalánok az idehaza megosztó tizenéves festőt

Két hétig tartott Barcelonában Sávolt Karolina kiállítása. A 13 éves festő a Mrs. Toolip Art Gallery helyiségeiben állított ki festményeiből. Miközben idehaza a művészeti szcéna számára megosztó a nyolcadik osztályt most kezdő kislány festészete, Barcelona kalapot emelt előtte.

Sávolt Karolina kiállítása 2023. június 23-tól július 7-ig tartott nyitva a barcelonai Mrs. Toolip Art Gallery kiállítótermeiben, a katalán főváros központjában. A 13 éves tinédzser második külföldi bemutatóját a tavaszi dubaji és nizzai tárlatot követően az Index is beharangozta, egyrészt felidézve, mekkora visszhangja volt a fiatal festő tavalyi kiállításainak a Falk Miksa utcai Bodó Galériában, másrészt említést téve a honi képzőművészeti szcéna kritikus hangjairól is.

Barcelona az a közeg, ahol nincsenek rokoni, üzleti, egyéb kapcsolatok, így úgy véltük, a kiállítás bizonyos értelemben perdöntő lesz Karolina festészetének megítélésében.

Barcelona kimondta az ítéletet

Nos, az ítélet megszületett, Barcelona, ha le nem is borult Karolina lábai elé, de kalapot emelt előtte. A kiállítás sikeres volt, tévéinterjúk, újságcikkek készültek a kislánnyal, és a katalán művészvilág úgy tekintett a tinédzserre, mint egy csodagyerekre, aki előtt nemcsak hogy fényes jövő áll, hanem már most is izgalmas színfolt a képzőművészeti szcénában.

Már az a körülmény is sokatmondó, hogy a galéria eredeti elképzelése, hogy bár a tárlat június 23-tól egy hétig lesz látható, ám komoly érdeklődés esetén egy héttel, július 7-ig meghosszabbítható, bevált. A látogatók csak jöttek és jöttek, amiben persze nyilván az is közrejátszott, hogy a galéria vezetői járatosak a marketingben.

A kiállítása megnyitóján az egyik beszédet Taróczy Balázs barcelonai főkonzul, wimbledoni teniszbajnok mondta. A galéria Instagram-profilján látható fotók és megfogalmazások arról tanúskodnak, hogy a vernisszázs „vadul sikeres” volt, és „minden várakozást felülmúlt”.

Az emberek közös szelfiket készítettek Karolinával, véget nem érő autogramosztás is volt, vagyis a megnyitó a barcelonai művészeti élet jelentős eseményének számított.

Aztán pedig jöttek az interjúk, az újságcikkek. Beatríz Talegón a Diario16 című napilapban közölt írást Karolináról Az ifjúság tehetsége, felerősítve az új technológiák által címmel. A cikk alcíme rávilágít arra, amit itthon már megtudtunk a Bodó Galéria-beli kiállítások megnyitóin: „A pandémia idején, a bezártság hónapjaiban az ifjú művész megtanult festeni, és kifejlesztette sajátos technikáját.”

Amit egyébként Beatríz Talegón hiperrealistának nevez, és nem is teljesen alaptalanul, hiszen Sávolt Karolina különös hangsúlyt fektet a valóság hajszálpontos, részletgazdag, már-már fényképszerű tükrözésére.

Az írás bevezetőjében Talegón arról polemizál, hogy az internet beláthatatlan veszélyeket rejt napjaink ifjúsága számára, ám ha valaki helyesen használja fel a világháló adta forrásokat, akkor korlátlan lehetőségek nyílnak meg előtte. Ahogy azt Sávolt Karolina példája is bizonyítja, hiszen a kislány autodidakta módon, az internetről tanult meg festeni.

Karolina művei, amelyek tele vannak élettel, színekkel és szépséggel, megmutatják, hogyan tör utat magának a tehetség annak segítségével, ami mindannyiunk számára kéznél van: az internettel, amikor a pandémia bezártságra kárhoztatja az embert

– fogalmaz az újságíró.

Beatríz Talegón videóinterjút is készített Karolinával, amiben a 13 éves iskolás lány hibátlan angolsággal válaszolt az újságíró kérdéseire. (Állítólag spanyolul is beszél, ám ezt a tudását ezúttal nem csillogtatta meg.)

A kemény munka kifizetődik

A videóinterjúban Talegón felteszi a kérdést Karolinának, milyen tanácsot tud adni azoknak a fiataloknak, akik hasonló álmokat dédelgetnek, mint ő. A válasz így hangzik: „Dolgozzanak keményen, szenvedélyesen az álmaik megvalósításáért, és akkor azok biztosan valóra is válnak.” (Mintha ez egy kicsit emlékeztetne Hosszú Katinka elhíresült szlogenjére: „Hard work always pays off”, azaz a kemény munka mindig kifizetődő.)

Július 7-én a theworldkats.com művészeti és társasági témákkal foglalkozó honlapon ugyancsak méltató írás jelent meg az alábbi címmel: A csodagyerek festő Sávolt Karolina lenyűgözi a művészvilágot A csend hangjai című kiállításával.

A cikk így kezdődik: „A kortárs művészvilágot meglepte a fiatal festő, Sávolt Karolina képeinek unikális kreatív ereje. A 2010-ben Budapesten született művész már tavalyi kiállításaival, amelyek közül az első idején még csak 11 éves volt, elkápráztatta a kritikusokat és a művészetkedvelő publikumot. Karolina fiatal kora ellenére hihetetlen erővel képes víziói láttatására, évei számát meghazudtolóan érett és eredeti módon.”

Arról nem sikerült információt kapnunk, hogy vásároltak-e a kislány képeiből, és ha igen, mennyiért, a galéria tulajdonosa mindezt üzleti titokként kezeli. A Mrs. Toolip Art Gallery honlapján azonban azt lehetett olvasni, hogy

30 000 EURÓÉRT, MINTEGY 11-12 MILLIÓ FORINTÉRT HIRDETTÉK KAROLINA FESTMÉNYEIT, ÉS MÉG A KÉPEI NYOMATAIVAL DÍSZÍTETT SELYEMKENDŐK IS 250 EURÓT, AZAZ HOZZÁVETŐLEG 100 000 FORINTOT ÉRTEK.

(Borítókép: Sávolt Karolina 2022. április 21-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)