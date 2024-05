Több mint 1500 tételt felsorakoztató árverést tart a Nagyházi Galéria és Aukciósház 2024. május 28. és június 1. között. Az eladásra bocsátott értékek kikiáltási ára 20 forinttól egészen 30 millió forintig terjed: festmények, bútorok, ékszerek és egyéb műtárgyak kerülnek kalapács alá. Az aukció fő tétele egy rekordméretű Zsolnay szobor, amely az 1911-es torinói világkiállításra készült.

A Nagyházi Galéria és Aukciósház tavaszi aukcióján többek között XV-XVII. századi reneszánsz és barokk festmények, bronz kisplasztikák és reliefek, valamint neves XX. századi magyar festők – Rippl Rónai József, Czóbel Béla, Kondor Béla, Hincz Gyula – munkái szerepelnek.

10 Zsolnay - Bivalyon ülő lány

Számos darab kerül kalapács alá a Bedő Béla által a XIX. század végén megvásárolt Bedő-gyűjteményből is, amely egy különleges sorsú, a XIX-XX. század fordulóján született.

A kor gyűjtési szokásainak megfelelően a kollekcióban az egyetemes művészet, hangsúlyosan az olasz és közép-európai régi mesterek alkotásai keveredtek a magyar nemzeti festészet jeles képviselőinek műveivel. Ez volt az utolsó jelentősebb magyarországi polgári műgyűjtemény, amely a XX. század első felében keletkezett.

Legdrágább Zsolnay

Az ominózus Zsolnay kerámia a Bivalyon ülő lány – kútszobor néven került a katalógusba, kikiáltási ára pedig 36 millió forint. Három szempontból is kiemelkedő alkotásról beszélünk.

A mérete;

a kora;

és a története miatt is különleges darab.

A szobrot Ligeti Miklós tervezte az 1911-es torinói világkiállításra, ahol elnyerte a fődíjat.

Az az igazság, nem biztos, hogy konkrétan ez az a szobor. Erről nem is tudta senki a gyűjtőn kívül, hogy létezik. Egy variációja ismert, az Pécsett volt nagyon sokáig kiállítva, aztán eltűnt, majd előkerült, de az nem eozinmázas felületű. Azt viszont tudjuk, hogy amelyik a világkiállításon díjat nyert, az eozinos volt

– mondta Nagyházi Lőrinc ügyvezető az aukciót megelőző sajtóeseményen.

A galéria a szobor mellé egy archív dokumentumról készült fotót is kapott, amelyen láthatók a Zsolnay gyár paraméterei a Bivalyon ülő lányhoz, és ezek mindegyike megegyezik a szoboréval, így ez tovább erősíti a feltételezést, hogy vélhetően a világkiállításra készült darabról van szó.

A szobrot gyűjtője egy vásáron vette, és külföldről hozta haza. A darabhoz szakvéleményt író és kutatást végző szakértő egyetlen másodpercig sem kételkedett az eredetiséget illetően, sem az 1911-es keletkezésben, hiszen benne van Ligeti és a Zsolnay gyár jelzése is.

Külön érdekesség, hogy ma sem csinálnak ekkora Zsolnayt.

„Ez valahogy elkészült akkoriban, de azóta sem. Még kisebben sem csinálták meg. Ez nem olyan, mint az Anonymus szobor, hogy különböző méretekben, variációkban elérhető. Két darabról tudunk, a második 1926-ban készült egy ügyvéd megrendelésére, Bácsalmásra, de senki sem tudja, mi lett vele. Nincs tudomásuk arról, pontosan mennyi másolat készülhetett az eredetiből. Formaszáma van, darabszáma nincs. Ami a reprodukciót illeti, már csak maga az eozin, vagyis a máz miatt is, sem lehet kopírozni, ráadásul ilyen méretet a Zsolnay per pillanat nem is tudna kiégetni, ez annyira nagy” – fogalmazott Nagyházi Lőrinc.

10 Nagyházi Lőrinc, mellette Zsolnay - Bivalyon ülő lány Galéria: Döbbenetes összegért árverezhetik el a rekordméretű Zsolnay szobrot (Fotó: Németh Kata / Index)

Aranyos aláírások

De lesz az aukción más kuriózum is. Az Aranycsapat 1953. november 25-én, a londoni Wembley Stadionban játszotta „az évszázad meccsét” az angol futball válogatottal, amelyen a Puskás Ferenc vezette magyar nemzeti tizenegy győzedelmeskedett.

A 6:3 a legtöbb magyar számára ismerősen cseng.

A meccs utáni ünneplés alkalmával a csapattagok egy budafoki vendégkönyvben hagyták aláírásukat, feleségeik kézjegyével együtt. Rajtuk kívül az akkori időszak diplomatáinak és delegáltjainak aláírását is megtalálhatjuk a könyvecskében. A szignókat a Puskás Múzeum is jóváhagyta. A vendégkönyv kikiáltási ára 600 ezer forint.

Az aukciókat megelőző kiállításokon bárki megtekintheti a műtárgyakat május 17-18. és május 21-26. között, 10-től 18 óráig.