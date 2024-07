Meztelen nők és lovasok lepik el Balatonfüredet

Egy jó lángos, egy finom hekk, egy hideg sör, a hűsítő Balaton és egy kis kultúra. Ezzel le is írtuk, mire számíthatnak azok, akik a hétvégén ellátogatnak Balatonfüredre, ugyanis egy vadiúj rendezvény keretein belül legendás festményeket lehet megtekinteni.

Rippl-Rónai József Fürdő nők című aktképe, valamint Márffy Ödön és Vaszary János egy-egy remekműve is látható lesz a pénteken kezdődő Füred Art Weeken – jelentették be a szervezők. A művészeti seregszemlén és vásáron neves aukciósházak és galériák mutatják be a Balaton fővárosában a kortárs és klasszikus műtárgyaikat.

Július 26. és 28. között tartják az első Füred Art Week rendezvényt, amelynek célja, hogy bekapcsolja Balatonfüredet a művészeti élet pezsgésébe. Az eseményt a komoly múltra visszatekintő Art and Antique, valamint a Budapest Contemporary szervezői álmodták meg a Balaton partjára. Több mint egy tucat jelentős és mértékadó galéria, valamint aukciósház állítja fel standját a balatonfüredi Kongresszusi Központban.

Tudjuk, hogy sok műgyűjtő és vásárló időzik ilyenkor a Balatonnál, a kikötőtől és a sétánytól néhány percre található füredi Kongresszusi Központ pedig ideális helyszín a számukra. Várjuk azokat is, akik nem gyakorlott gyűjtők, azonban szívesen megismerkednek a művészeti trendekkel és a gyönyörű tárgyakkal

– mondta Tausz Ádám fő szervező.

Rippl-Rónai ruhátlan modelljei

Az első Füred Art Weeken művészeti szenzációkkal, több tíz-, illetve százmillió forint értékű alkotásokkal is találkozhatnak a műkedvelők. A Nemes Galéria a gyűjtők egyik kedvenc festője, Vaszary János 1928-ban készült Lovaglás a Lidón című látványos képével érkezik a seregszemlére. A kép olyan életvidám és nyüzsgő, mint a nyári Balaton. A plázson láthatunk élénk színű ruhában sétáló nőket, lovasokat és napernyős kocsit is, fény, mozgás, derű hatja át az értékes képet.

Ugyancsak a Nemes Galéria jóvoltából érkezik Balatonfüredre egy másik „part menti” remekmű, Márffy Ödön Lovasok a vízparton című festménye. Márffy képén a nyugalmat árasztó vízparti táj állandósága, illetve a ruhátlan lovasok és élettel teli lovaik dinamizmusa egyszerre jelenik meg. A Pintér Aukciósház a modernizmus hazai atyja, az egyik legértékesebb magyar festő, Rippl-Rónai József 1910-es Fürdő nők című akt festményével jelentkezett be az eseményre. A festmény Rippl-Rónai teljesen egyedi „kukoricás” korszakának egyik jellegzetes és egyedi alkotása. A festő mindig örömmel örökítette meg kaposvári kertjében a ruhátlan modelljeit. A festmény is ezt a tematikát dolgozza fel.

A Füred Art Week július 26. és 28. között várja a látogatókat a Kongresszusi Központban hosszú nyitvatartási idővel, sőt art discóval is. Az eseményen a következő galériák is részt vesznek: acb Galéria, BÁV ART, Bernabo Art Furniture, Equilor Fine Art, Horizont Galéria, LUMAS galéria, NACO Galéria, Nemes Galéria, Neo Deco Galéria, Neves Kor-Társ Galéria, Opera Antikvitás, Passage Galéria, Pintér Aukciósház, ProArt Frame, Random Art Galéria, Zsdrál Galéria, WOP Galéria.