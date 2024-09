Kinőtte Magyarországot, nemzetközi vizekre evez

Idén is megrendezik a főváros legjelentősebb kortárs seregszemléjét, a Budapest Contemporary Képzőművészeti Vásárt (BCT), amely 2024. szeptember 26–29. között nemzetközi méretet ölt, és a hazai felhozatal mellett 12 magasan jegyzett európai galériát is vendégül lát a Bálnában.

A kiállítás és vásár mellett kétnapos művészeti konferenciával, felnőtteknek és gyermekeknek szóló edukációs programokkal és tárlatvezetésekkel is készülnek a szervezők. A Budapest Contemporary Képzőművészeti Vásárt már 2023-ban, az indulás évében a hazai kortárs szcéna kiemelt eseményeként kezelték.

Tausz Ádám fő szervező is azzal a céllal hozta létre a vásárt, hogy idővel a nemzetközi piac meghatározó szereplőjévé váljon. A kezdeményezés sikeresnek mondható: míg tavaly kizárólag a hazai galériákra fókuszált, idén már a 30 magyar galéria mellett 12 nemzetközi vendéggaléria is megmutatja kínálatát a közönségnek.

Átfogó képet szeretnénk adni az érdeklődőknek a magyar progresszív kortárs alkotói közösségről. Fontos célkitűzésünk, hogy csak minőségi alkotások és galériák jelenhessenek meg, ezért a rendezvény magas színvonaláról szakmai bizottság gondoskodik. A résztvevőknek komoly szakmai kritériumoknak kell megfelelniük

− idézi a sajtóanyag Tausz Ádám szavait, akinek a nevéhez fűződik az Art and Antique Budapest kiállítás, valamint a Füred Art Week is.

Bárki hozzájuthat egy műtárgyhoz

A Budapest Contemporary Képzőművészeti vásáron az érdeklődők ízelítőt kapnak abból, hol jár most és merre tart a hazai, valamint az európai kortárs művészet. Az eseményen galériák, művészek, gyűjtők és a nagyközönség találkozik, informálódik és inspirálódik. A rendezvényen a vásárlók éppúgy találhatnak néhány tízezer forintba kerülő (minőségi) műtárgyakat, mint értékes, milliós alkotásokat.

A programot idén egy kétnapos konferencia is színesíti a művészet és a business kapcsolatáról, de lesznek exkluzív tárlatvezetések is.

A Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár ismét kiegészül egy jótékonysági online aukcióval is, amelynek tárgyait a kiállító galériák ajánlják fel. Az árverésen az Axioart felületén lehet licitálni, a befolyt összeget az autizmussal élőket támogató Autistic Art Alapítvány számára ajánlják fel a szervezők.

Részt vevő galériák: acb Galéria, Ancora Contemporary Gallery, Deák Erika Galéria, Einspach Fine Art & Photography, Faur Zsófi Galéria, Galeria Neon, Gallery East of Eden, Heart and Cherry, Horizont Galéria, Horn Péter Gyűjtemény, INDA Galéria, Initio Arts & Design, Kálmán Makláry Fine Arts, KÉPEZŐ Galéria, Kisterem, Modern Műtár, Molnár Ani Galéria, NACO, Nemes Galéria Budapest, ResidentArt, Rechnitzer Galéria, Szikra Galéria, The Space Contemporary Art Gallery and Management, TOBE Galéria, Várfok Galéria, VILTIN Galéria, Vintage Galéria, Zsdrál Art Kortárs Művészeti Galéria