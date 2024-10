Ismét világrekord eladási árakra készülnek a Virág Judit Galériában

A világ negyedik Zsolnay-aukcióját rendezik meg novemberben a Virág Judit Galériában, ahol 67 darab múzeumi rangú és értékű porcelánt bocsátanak árverésre. A páratlanul szép kollekció hosszú egyeztetést követően érkezett a budapesti árverésre az Egyesült Államokból. Minden eddiginél értékesebb anyag kerül november 12-én a piacra, a legszebb tárgyak több millió forintos kikiáltási árról indulnak.

A tavalyi Zsolnay-aukció világrekordot hozott, akkor két kerámia is 28 millió forintos áron kelt el, most pedig ismét bizakodók a Galéria szakemberei. Idén a kalapács alá kerülő műkincsek között ott lesz az a kollekció is, amely kivételes biztonsági intézkedések mellett érkezett San Franciscóból.

„Nagy pillanata ez a magyar műkereskedelem történetének. Európából, hazai magángyűjteményekből és a tengerentúlról is jönnek Zsolnay-porcelánok. Hihetetlenül nemzetközi lett a piac, immáron Amerikából is idejárnak nemcsak eladni, hanem venni is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennek a páratlan sikertörténetnek a XXI. századi zászlóvivői lehetünk” − idézi a sajtóközlemény Törő Istvánt, a Virág Judit Galéria társtulajdonosát.

Kivételesen erős anyag

Az árverési anyag az eddigi legerősebb és legértékesebb, soha ennyi ritkasággal nem találkozhattak még a gyűjtők. Aukcióra bocsátanak például egy gyönyörűen kivitelezett, nagy méretű, gyümölcsszedést ünneplő mitológiai vázát (6,5 millió forintos kikiáltási ár), valamint a tulipános sorozat egyik fantasztikusan megformált darabját is (7 millió forintos kikiáltási ár).

Az aukció talán leginkább várt tétele az éjszakai panorámaképes váza, amely 7,5 millió forintról indul.

A Virág Judit Galéria aukciója ezúttal új helyszínről, a Budapest Music Centerből jelentkezik november 12-én este. A tételekből nyíló ingyenes kiállítást november 4–10. között bárki megtekintheti a galériában, a Falk Miksa utca 30. szám alatt.