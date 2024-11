A Freyler Galéria december elsejére meghirdetett Téli Aukciója a gyűjtők és a magyar festészet iránt érdeklődők számára is izgalmas esemény lesz. Klasszikus és kortárs művek egyaránt kalapács alá kerülnek. Az árverésre bocsátott alkotásokat ingyenesen megtekinthetik még az érdeklődők, mielőtt új tulajdonosra találnak december elsején.

Az aukció egyik fő szenzációja Ziffer Sándor A Luxembourg Párisban című 1911-es festménye, ami még Franciaországban készült. A művet tavasszal leplezték le, azóta pedig kiemelt darabnak számít, a szakértők 100 millió forintra becsülik, ami különleges értéket és ritkaságot képvisel, mivel a festő francia korszakából mindössze néhány kép ismert.

Ziffer műve mellett olyan alkotók munkái kerülnek kalapács alá, mint Berény Róbert, Nemes Lampérth József, Kádár Béla és Rippl-Rónai József. Berény egy különleges alkotása, amit most először láthat a közönség, szintén kiemelt figyelmet kap az aukción.

Klasszikus és kortárs

A XX. század első felének mesterei is jelentős szerepet kapnak az árverésen. Kiemelkedik Czóbel Béla Berlini utcaképe az 1925 körüli időszakból, amely a korszak stílusbeli változásait és a művész európai jelenlétét tükrözi. Emellett Gulácsy Lajos, Czigány Dezső és Fenyő György alkotásai is kalapács alá kerülnek.

Az árverés anyagában nemcsak a századeleji művészet darabjai jelennek meg, hanem a háború utáni és kortárs művészet kiemelkedő alkotásai is. Két korai Victor Vasarely-munkával is találkozhatnak a vendégek, amik az op-art mestereként ismert alkotó korai kísérletező időszakából származnak. Továbbá olyan művészek alkotásai is szerepelnek majd az aukción, mint Gyulai Lajos, Beck András és Varkoly László.

A galéria a klasszikus mesterek mellett a kortárs alkotónak is bemutatkozási lehetőséget biztosít. Idén ősszel nyitott meg a Freyler Contemporary kiállítótér, ami fiatal tehetséges művészek számára biztosít platformot. Az aukciós kiállítás ingyenesen megtekinthető a két budapesti helyszínen (Hajós utca és a Szabolcs utca) 2024. november 30-ig. Az árverésre december elsején este kerül sor a Mystery Hotel Budapest The Great Hall termében.