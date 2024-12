A Kieselbach Galéria 2024. december 10-én megrendezett telt házas aukciója kiemelkedő online jelenlét mellett zajlott. Jó pár kép esetében – Perlrott Csaba Vilmos, Derkovits Gyula, Vaszary János, Kernstok Károly – koppant az aukciós kalapács 100 millió forint körül.

A kimagasló minőségű anyag múzeumi kvalitású fő műve, Czóbel Béla Kislány ágy előtt című 1905-ös remekműve 340 milliós leütési árával nemcsak életműrekordot jelent, hanem egyszersmind ez lett az esztendő eddigi legmagasabb áron eladott magyar műalkotása is.

Felveszi a versenyt

Czóbel Béla fiatalkori remekműve nem csupán saját oeuvre-jén belül számít abszolút fő műnek, de az egész 20. századi modern magyar festészet egyik legemblematikusabb alkotását is ünnepeljük benne. Az iránta megmutatkozó nemzetközi érdeklődés arra is rávilágít, hogy ez a magyar festészet történetét feldolgozó munkákban megkerülhetetlen és kihagyhatatlan alkotás európai mércével is a legjobbakhoz mérhető. Éppúgy megállja helyét a leghíresebb francia posztimpresszionisták környezetében, mint ahogy kvalitásában, a mű erejében az egyik legközelebbi analógiáival, Edvard Munch munkáival is felveszi a versenyt.

A Kislány ágy előtt című festmény szinte elkészülte óta, egészen napjainkig rangos gyűjtemények legféltettebb kincse volt. Műkereskedők és műgyűjtők generációi sóvárogtak utána, de eddig soha nem szerepelt nyilvánosan a műkereskedelemben. Az elérhetetlen kapitális főművet tizenkét évvel ezelőtt a párizsi Musée d’Orsay akkori igazgatója is szerette volna megvásárolni a múzeum állandó kiállításának gyarapítására, de neki sem sikerült. A nemzetközi rangú, muzeális értékű fő mű több mint 110 év óta első alkalommal szerepelt a nyílt műtárgypiacon, várható módon kimagasló rekordot érve el.

Verőfényes nyári nap

További számos életműrekord dőlt meg a mai napon a Kieselbach Galéria árverésén. Egry József múzeumi kvalitású remekműve, az 1930-as Taorminai naplemente 55 milliós kikiáltási árról 80 millióig kúszott fel. Faragó Endre geometrikus kompozíciója, az 1929-es Art deco varieté a 8 milliós indulási ár után 14 millió forintért talált új gazdára. A felfokozott hangulatot jelzi, hogy a felvidéki (kassai) Jakoby Gyula Építkezők című életképe 7 milliós kikiáltási árról érte el a 20 milliós kalapácsárat, a tatai születésű Juszkó Béla posztimpresszionista fő darabja, az 1910-es Verőfényes nyári nap pedig – heves licitharcot követően – 2,6 milliós kikiáltási ár után 11 millió forintért talált új gazdára.

Szőnyi István számos műve is sikeresen szerepelt az árverésen, korai Kettős portréja esetében egyenesen az állam élt elővásárlási jogával, így az 1927-es kulcsmű múzeumi tulajdonba került, 24 milliós áron.