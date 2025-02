Rekorddöntésre készülnek a Bálnában

Rekordszámú kiállító vesz részt az idei Art and Antique kiállításon és vásáron a Bálnában. Az ország legjelentősebb művészeti seregszemléjén közel ötven galéria mutatja be többezer műtárgyát. 2025. február 6. és 9. között festményeket, bútorokat, szobrokat, ékszereket, antik könyveket és szőnyegeket is kínálnak a galériák.

Az idei vásár minden eddiginél nagyobb területen várja a kiállítókat és a vendégeket: a gyűjtőket, a kereskedőket, a művészetek rajongóit, a laikus érdeklődőket és a vevőket is. Megtekinthető – és megvásárolható – lesz többek között a magyar impresszionizmus egyik kiemelkedő alkotása; az egyik legkeresettebb kortárs festő műve; különleges ékszerek; egy 700 éves kódex; valamint Sam Havadtoy jópofa Goofy-figurája is.

Minden, mi szem-szájnak ingere

„A Nemes Galéria egy értékes Czóbel-főművet és egy itthon több évtizede nem látott Keserü-munkát is bemutat a kínálatából, így nálunk az 1900-as évek eleje és a háború utáni avantgárd művészet is megjelenik. Czóbel Béla »Lehel Ferenc Nagybányán« című, 1904-ben készült festménye a festő egy új korszakának nyitánya, a magyar impresszionizmus legjelentősebb darabjainak egyike. A kép a nagybányai művészteleppel, illetve a Czóbel Béla festészetével foglalkozó szakirodalom emblematikus alkotása” – fogalmazott a nyitás előtt Nemes Péter, a Nemes Galéria tulajdonosa.

A galéria kínálatában látható még Keserü Ilona Sugárzás 2. című, 1989 körül festett reprezentatív méretű alkotása, valamint Ferenczy Károly, Márffy Ödön, Bak Imre, Nádler István festményei is megtekinthetők, illetve vásárolhatók.

Antik könyvritkaságokból sincs hiány az idei vásáron, az egyik legkiemelkedőbb darab a XIII. - XIV. században keletkezett.

A kódex egy latin nyelvű imádságos könyv, amely összefoglalja az egyes szentek életét. Magyar szempontból külön figyelmet érdemel, hogy a szentek sorában helyet kapott II. András magyar király és a Bánk bánból ismerős Merániai Gertrúd lánya, a 21 évesen elhunyt Árpád-házi Szent Erzsébet is

– ismertette Márffy György, a Központi Antikvárium vezetője.

Az Art and Antique Budapest idei kínálatában, a Moró Antik jóvoltából Gróf Vécsey Károly honvéd tábornok kardját is kiállították.

Az aradi vértanú ezzel a fegyverrel harcolt aZ 1848-49-es szabadságharc idején.

A galéria a leszármazottaktól vette meg a történelmi jelentőségű tárgyat.

A sajtómegnyitón Tausz Ádám főszervező úgy fogalmazott, a több mint ötezer műtárgy remek képet fest arról, hogy hol tart ma a műtárgypiac.

A február 5-i eseményen részt vett Nemes Péter, a Nemes Galéria tulajdonosa, Dobó István, az Equilor Alapkezelő Zrt. Wealth Office igazgatója, valamint Merő Péter divattervező, az Audi Magyarország márkanagykövete is. Az eseményen elhangzott, hogy

a több mint harminc éves múltra visszatekintő rendezvény az egyik legizgalmasabb éve elé néz,

hiszen az utóbbi idők egyik leginkább szerteágazó merítéséből dolgoztak a szervezők. Ennek oka, hogy egyre nagyobb a verseny a galériák, valamint a piac és a vevők között is. Ez a versenyhelyzet hozzájárul ahhoz, hogy az Art and Antique csapata egyre színvonalasabb anyagokat rakjon össze az érdeklődőnek.

Az idei eseményen résztvevő galériák:

