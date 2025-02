A legnagyobbak barátja volt, a szépséget keresve örökítette meg őket

Különleges fotókiállítás érkezett a Falk Miksa utcába: február 6-án megnyílt Wilhelm “Willy” Maywald (1907-1985) fotóművész, a Dior egykori házi fényképészének tárlata a Virág Judit Galériában. Maywald a párizsi művészvilág krémjének krónikásaként örökítette meg a legnagyobb sztárok, színészek, festők és szobrászok ellesett pillanatait. A kiállítást február 26-ig ingyenesen tekintheti meg a közönség, sőt, a kiállított műveket meg is vásárolhatják.

Willy Maywald neve ismerős lehet a műkedvelőknek, hiszen a fotóművész képei gyakori szereplői a legnagyobb aukciósházak árveréseinek. A német származású Maywald Párizsban élt, ahol divatfotósként szerzett magának hírnevet. A Dior divatcég kiemelt, elit fényképészeként megnyíltak előtte a sztárvilág titkos világának kapui. Szoros barátságot ápolt a legnagyobb nevekkel Picassótól Tamara Lempickáig és olyan magazinok hozták címlapon a képeit, mint a Vogue és a Vanity Fair.

Maywald romantikus fotós volt, aki mindenben a szépséget kereste.

A fényképek árulkodnak arról, hogy modelljeivel baráti kapcsolatot ápolt, ezek az ikonok megnyíltak a kamerája előtt és olyan intim pillanatokat kapott el, mint senki más.

A gyűjtemény tulajdonosa, André Balogh a hetvenes évek Párizsában barátkozott össze Willy Maywalddal. Fantasztikus kollekciót hoz el Magyarországra, amely hatalmas művészi és eszmei értékkel bír. A most kiállított képekről olyan nagyságok köszönnek vissza, mint Jean Marais francia színészlegenda, Anouk Aimée Golden Globe és BAFTA-díjas francia színésznő, Simone de Beauvoir francia írónő, Marc Chagall világhírű festőóriás, Georges Mathieu francia absztrakt festő, vagy Vivien Leigh kétszeres Oscar-díjas angol színésznő és Le Corbusier világhírű építész.

Az első önálló fotókiállítás

A kollekció egyik legkülönlegesebb darabja a Tamara Lempicka lengyel és orosz gyökerekkel rendelkező festőnőről készített fénykép. Lempicka extravagáns megjelenésével, életmódjával és lázadó műveivel egyaránt divatot teremtett, ma Madonna, Jack Nicholson és Barbra Streisand is a gyűjtői közé tartozik. Egy magyar művész is helyet kapott a kiállításon, hiszen Maywald Csáky József Franciaországban alkotó festőt is megörökítette. A kiállítás ingyenesen megtekinthető.

A Virág Judit Galéria fennállásának 28 éve alatt most először fordul elő, hogy önálló fotókiállítást szervezünk. Rögtön egy olyan színvonalú tárlatot mutatunk be, amelyre az egész világon felkapják a fejüket. Maywald az ‘50-es évektől varázsolja elénk a párizsi művészeti elit nagyjainak elkapott pillanatait. Ezek a fekete-fehér fotók elrepítenek egy különleges világba, ahol a luxus, a művészet és a hírnév alkot lenyűgöző elegyet

– fogalmazott Bársony Balázs, a kiállítás kurátora, a galéria művészeti igazgatója.

A 60 darab Maywald fotó mellett a látogatók megtekinthetnek egy különleges hazai fotó tárlatot is, amelynek darabjai a legnagyobb magyar alkotókat ábrázolják Munkácsy Mihálytól, Czóbel Bélán, Anna Margiton és Victor Vasarely-n át a legismertebb kortárs művészekig, mint például Keserü Ilona, Nádler István és Maurer Dóra.

(Borítókép: Világsztárok, csillogás, Párizs – különleges fotókiállítás a Virág Judit Galériában. Fotó: Mult Roland / Index)