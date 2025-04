54 ezer fontért (mintegy 26 millió forintért) kelt el, a James Cameron által rendezett 1997-es Titanic című filmben szerepelt, hegedű – írja a The Guardian.

A hegedűn Jonathan Evans-Jones zenész és színész játszott, aki a filmben Wallace Hartley zenekarvezetőt alakította. A hegedű többször is látható a filmben, többek között abban a jelenetben, amikor a zenekar a Nearer My God to Thee (Közelebb, közelebb, Uram, hozzád!) című himnuszt játssza, hogy nyugtassa az utasokat a hajó süllyedése közben.

Wallace Hartley egyike volt annak az 1500 embernek, akik életüket veszítették, amikor a hajó egy jéghegynek ütközve elsüllyedt az Atlanti-óceánban. Jonathan Evans-Jones 2013-ban árverésen adta el a hegedűt egy magángyűjtőnek, aki a Henry Aldridge & Son aukciósháznál bocsátotta árverésre.

Az elkelt tételek között szerepel még egy levél, amelyet a Titanic katasztrófájának egyik legismertebb túlélője, Archibald Gracie ezredes írt.