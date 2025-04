Hollywoodi világsztár családjától érkezik Budapestre a Virág Judit Galéria tavaszi aukciójának egyik szenzációja. Vaszary János az 1930-as években festette életvidám és színes csendéletét, és talán maga sem gondolta, hogy egyszer egy ünnepelt író vásárolja meg az alkotását. A Mezei virágok című kép több mint 60 éven keresztül volt Irwin Shaw és fia, Adam tulajdonában. A festmény 2025-ben lesz újra látható, hiszen kiállítják a Virág Judit Galériában, majd egy szerencsés licitáló meg is vásárolhatja május 19-én.

Irwin Shaw Brooklynban, 1930-as évek

Irwin Shaw drámaíró, az Amerikai história és az Oroszlánkölykök szerzője, több világhírű film forgatókönyvírója 1964 decemberében betért a zürichi Semiha Huber galériába, ahol éppen Vaszary János műveit állították ki. Shaw-nak megtetszett a gyönyörű és derűt sugárzó csendélet, értékét pedig növelte a szemében, hogy egy híres magyar festő alkotta meg. Az író felesége, Marianne Edwards ugyanis magyar származású volt, és Shaw neki akart kedveskedni az ajándékkal. Edwards édesapja a magyar származású némafilmsztár, Snitz Edwards volt, aki maga is sokra vitte Hollywoodban.

Irwin Shaw akkor már ünnepelt író volt, de forgatókönyvíróként Oscar-díjra is jelölték A vádlott közbeszól című film miatt, amelyben Cary Grant játszotta a főszerepet. Az Oroszlánkölykök megfilmesített változatában Marlon Brando kapta az egyik főszerepet.

Shaw hazavitte a Vaszary-festményt, amely azóta is a család tulajdonában volt.

„Felvette velünk a kapcsolatot Adam Shaw, Irwin fia, és küldött egy fotót a festményről. Megállapítottuk, hogy valóban az 1930-as évek második felében készült Vaszary-csendéletről van szó. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a festmény a tavaszi aukciónk egyik fontos tétele lesz. Nem csoda, hogy annak idején Irwin Shaw figyelmét is felkeltette ez az alkotás” – mondta el Virág Judit művészettörténész, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.

A természet és a nők szépsége

Vaszary János világhírű magyar művész élete utolsó szakában az életöröm festője lett. Gyönyörű tatai kertjében elsősorban a természet és a nők szépségét idézte meg alkotásaiban. A most felbukkant csendélet egy kirobbanóan vidám alkotás, amely magán hordozza Vaszary művészetének esszenciáját. A leheletfinoman felhordott színek, virtuóz formák és a ragyogó kompozíció teszi különlegessé a festményt.

Az alkotás 40 millió forintos kikiáltási árról indul.

Vaszary János színektől lüktető festményei keresettek szerte a világon. A Virág Judit Galéria 2022 decemberében rendezett aukcióján Vaszary Alassiói strand című festménye 165 millió forintért kelt el, míg a San Remo című alkotás korábban 150 millió forintért talált új gazdára.

Irwin Shaw Vaszary-festményét most több évtized után a nagyközönség is láthatja Budapesten. Május 5-től két héten át ingyenes kiállítást tartanak a Virág Judit Galériában (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.), ahol az aukció többi darabja mellett ez az alkotás is megtekinthető. Az aukciót május 19-én tartják a Budapest Kongresszusi Központban.